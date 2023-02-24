"إيثار عظيم".. يمنيات يتبرعن بحليّهن لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا

نشر الشاعر والأديب السوري أنس الدغيم مقطع فيديو يستعرض نحو 930 غراما من الذهب تبرعت به يمنيات لأجل مساندة ضحايا الزلزال في سوريا.

وقال الدغيم في الفيديو الذي نشره على صفحته بفيسبوك "هذا الذهب وصلنا من أخوات ماجدات أصيلات من اليمن الحبيب إلى المتضررين بالزلزال، المنكوبين من هذه الفاجعة، وصلني ليصل إلى مستحقيه".

وأضاف: هذا الذهب وزن 930 غراما، داعيا لمن تبرعن به بأن يعوضهن الله ويجزيهن خير الجزاء بما قدمنه لإخوتهن المنكوبين في سوريا.

ونشر الدغيم مقطع فيديو على فيسبوك مرفقا بالعبارة التالية "الخيرُ في هذه الأمّةِ باقٍ إلى يوم القيامة، فكيف إذا الخيرُ يمانيّاً؟ وكيف إذا كان حبلُ الخير ممدودًا بين اليمن والشام؟".

وأشار في تعليق على الفيديو إلى أن هذا المبلغ سيصرف في شؤون الإيواء وأن جزءا منه سيذهب إلى كفالة بعض أيتام الزلزال، حسب قوله. وقد تفاعل معلقون مع الفيديو واعتبروها خطوة مقدرة، وإيثارا عظيما من اليمنيات، خاصة في ظل ما يمر به بلدهن من حرب تستمر للعام الثامن.

وكتب المغرد اليمني محمد المثيل، معلقا "الشعوب المظلومة تشعر ببعضها، والنفوس المكلومة ترق لمن يشاركها ذات الوجع، وفي عطائها بركة تعجب لها القلوب وتذهل لها العقول".

يُذكر أن كارثة الزلزال بدأت في السادس من فبراير/شباط الجاري، عندما ضرب زلزالان متتاليان بقوة 7.7 و7.6 درجات جنوب شرق تركيا وشمال سوريا.

وتسبب الزلزال المدمّر بوفاة أكثر من 43 ألف شخص في تركيا ونحو 6 آلاف في سوريا، بينما قالت منظمة الصحة إن أكثر من 125 ألفا أصيبوا بجروح.