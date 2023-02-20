عودتها أدخلت الفرحة.. إنقاذ 9 خراف بعد 11 يوما تحت أنقاض زلزال تركيا

عاشت أسرة تركية تعمل في تربية المواشي فرحة إنقاذ عدد من خرافها عقب 11 يوما من الزلزال، بعدما ظنت أنها نفقت خلال الكارثة.

ودمر الزلزال المبنى العائد للمواطن محمود أقصو الذي يعمل في تربية الماشية في قرية بادملي بقضاء نورداغي بولاية غازي عنتاب جنوبي تركيا.

ونجا أقصو وزوجته وأطفاله بأعجوبة من الزلزال، بينما فارقت والدته وشقيقته الحياة تحت الأنقاض.

وإذ تمكن الأهالي من إخراج بعض الماشية الموجودة في الحظيرة في الطابق الأرضي للمبنى المكون من 3 طوابق، بقي 50 رأسا من الأغنام والخراف تحت الأنقاض.

وغادرت الأسرة المكان بعدما لم تعد تسمع أصوات الماشية المفقودة واعتقدت أنها نفقت، ونصبت خيمة في موقع آخر.

وبعد 11 يوما على وقوع الزلزال، وأثناء مرور أقصو من المنطقة سمع أصوات خراف تحت الأنقاض، وعقب إبلاغه الفرق المعنية تم إخراج 9 منها ما زالت على قيد الحياة.

وقال أقصو إنه فقد العديد من أقاربه في الكارثة، وأشار إلى أن رؤية خرافه مجددا كان لها تأثير إيجابي على حالته النفسية في هذا الوقت العصيب.

من جهته، قال ولده يشار أقصو إنه شعر برعب شديد أثناء الزلزال كما أنه شعر بحزن إضافي على فراقه لخرافهم.

وأكد أنه سعيد بلقائه مجددا بخرافه التي يحبها كثيرا، بعد مرور أيام عديدة على الزلزال.

وفي 6 فبراير/شباط الحالي، ضرب زلزال مزدوج جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجات والثاني 7.6 درجات، وتلتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، مما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.