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موكب زفاف يعرقل سيارة إسعاف بإسطنبول ووزير الصحة يتدخل

1/2/2023

تداولت حسابات عبر منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق مشهد عرقلة موكب زفاف مرورَ سيّارة إسعاف في منطقة الفاتح بالشق الأوروبي من إسطنبول.

وبحسب الفيديو الذي لاقى انتشارا واسعًا عبر الشبكات الرقميّة، حاولت سيّارة الإسعاف تخطي موكب الزفاف لكنّها لم تنجح في ذلك، مما أثار انتقادات لاذعة من قبل المعلقين لسائقي موكب الزفاف، وسط مطالبات بمحاسبتهم.

وشارك وزير الصحة فخر الدين قوجة لقطات مصوّرة من موكب الزفاف عبر حسابه على تويتر، متسائلا: "هناك قاعدة ويجب اتباعها. هل كان الأمر يستحق إضافة ذكرى سيئة إلى يوم سعيد؟".

وعوقب موكب حفل الزفاف الذي لم يفسح لسيارة الإسعاف المتوجهة لنقل مريض قلب، حيث تمّ تغريم الموكب 118 ألفا و487 ليرة تركية (نحو 6300 دولار أميركي)، كما حُظرت المركبات المشاركة في الموكب من السير لمدة 60 يوما.

والشهر الماضي، لم يلتزم سائق في مدينة إسطنبول بقواعد المرور بإفساح الطريق أمام سيارات الإسعاف، فقرر وزير الصحة معاقبته عبر منصات التواصل.

وشارك حينها الوزير فيديو للسيارة وتعطيلها للإسعاف على حسابه في تويتر، وتوجّه إلى السائق بالقول "هل أعجبك ما فعلته الليلة الماضية على الطريق السريع مع سيارة إسعاف خلفك؟".

المصدر : الجزيرة + وكالة سند