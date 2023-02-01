موكب زفاف يعرقل سيارة إسعاف بإسطنبول ووزير الصحة يتدخل

تداولت حسابات عبر منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق مشهد عرقلة موكب زفاف مرورَ سيّارة إسعاف في منطقة الفاتح بالشق الأوروبي من إسطنبول.

وبحسب الفيديو الذي لاقى انتشارا واسعًا عبر الشبكات الرقميّة، حاولت سيّارة الإسعاف تخطي موكب الزفاف لكنّها لم تنجح في ذلك، مما أثار انتقادات لاذعة من قبل المعلقين لسائقي موكب الزفاف، وسط مطالبات بمحاسبتهم.

وشارك وزير الصحة فخر الدين قوجة لقطات مصوّرة من موكب الزفاف عبر حسابه على تويتر، متسائلا: "هناك قاعدة ويجب اتباعها. هل كان الأمر يستحق إضافة ذكرى سيئة إلى يوم سعيد؟".

İstanbul Fatih'te ambulansa yol vermeyen düğün konvoyundaki 5 aracın sürücüsüyle yolcularına 118.487 TL PARA CEZASI verildi. Karayolları Trafik Kanununun ihlali sebebiyle araçlar 60 GÜN TRAFİKTEN MEN edildi. Kurala uymak varken, mutlu bir güne kötü bir anı eklemeye değer miydi? pic.twitter.com/xUeOGvaFN3 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 31, 2023

وعوقب موكب حفل الزفاف الذي لم يفسح لسيارة الإسعاف المتوجهة لنقل مريض قلب، حيث تمّ تغريم الموكب 118 ألفا و487 ليرة تركية (نحو 6300 دولار أميركي)، كما حُظرت المركبات المشاركة في الموكب من السير لمدة 60 يوما.

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Dün gece, İstanbul Maltepe D-100 Karayolunda, arkanda ambulans varken yaptığını beğendin mi? pic.twitter.com/c5K3xSgMWV — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 22, 2022

والشهر الماضي، لم يلتزم سائق في مدينة إسطنبول بقواعد المرور بإفساح الطريق أمام سيارات الإسعاف، فقرر وزير الصحة معاقبته عبر منصات التواصل.

وشارك حينها الوزير فيديو للسيارة وتعطيلها للإسعاف على حسابه في تويتر، وتوجّه إلى السائق بالقول "هل أعجبك ما فعلته الليلة الماضية على الطريق السريع مع سيارة إسعاف خلفك؟".