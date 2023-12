إيقاف طبيب أطفال بجامعة جونز هوبكنز بعد تصريحات تحريضية لإبادة الفلسطينيين

أوقفت جامعة جونز هوبكنز الأميركية أحد كبار الأطباء لديها بعد أن أدلى بسلسلة من التصريحات التحريضية ضد الفلسطينيين على وسائل التواصل الاجتماعي، واصفا إياهم بـ "الحيوانات المتعطشة للدماء والفاسدة أخلاقيا"، وفقا للتقارير.

وقالت صحيفة بالتيمور بانر إن الدكتور دارين كلوغمان، مدير الرعاية الحرجة لقلب الأطفال في مركز جونز هوبكنز لطب الأطفال والقلب الخلقي والأستاذ المشارك في كلية الطب بجامعة جونز هوبكنز، نشر تصريحات تحريضية على موقع التغريدات "إكس" بعد بدء عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

Zionist of the week: Darren Klugman, M.D.

Dr. Klugman is a pediatric cardiologist and associate professor at Johns Hopkins Medicine.

He uses his X account to advocate for genocide, call people of certain ethnicities “depraved animals”, and glorify/promote violence.@DrKlugs we… pic.twitter.com/VrH0PrcNo2

— Stop Zionist Hate (@StopZionistHate) November 13, 2023