ناشطة أميركية: لأننا إسرائيليون نفلت من العقاب بفضل دافعي الضرائب

ظهرت الناشطة الأميركية بلاكيلي بارتلي في مقطع فيديو على منصة إنستغرام، اليوم الأحد، تسخر فيه من "غطرسة وعنجهية" دولة الاحتلال الإسرائيلي التي ترتكب مجازر وحرب إبادة في قطاع غزة منذ نحو 86 يوما بدعم وتمويل أميركي من دون أن يوقفها أحد حتى الآن.

وقالت بارتلي في الفيديو: "لأننا إسرائيليون، يمكننا الانتقال إلى الضفة الغربية والاستيلاء على منزل شخص ما، رغم أنني من لوس أنجلوس! لأننا إسرائيليون، فالمحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة لا تطبق علينا، وفي جيشنا، نلتقط مقاطع فيديو وصور سيلفي ونحن نقف فوق قبر شخص ما".

وأضافت: "لأننا إسرائيليون، لدينا رعاية صحية وتعليم عال ونحصل على منازل تُشترى لنا، كله بفضل دافع الضرائب الأميركي. معظم تمويلنا يأتي من الإنجيليين اليمينيين في أميركا، ولكن لا تُعلن عن هذا الأمر.. لكن.. لا شكرا لكم، فأنتم مدينون لنا بذلك".

وتابعت: "لأننا إسرائيليون، نهتم بحقوق المرأة إلا إذا كانت فلسطينية… يمكننا الإفلات من العقاب والقول إننا ندافع عن أنفسنا فقط.. لأننا إسرائيليون نحرج أميركا بالطريقة التي تكذب بها حكومتنا على شاشات التلفاز. نحن الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط إلا إذا كنت تعيش عبر الحدود في غزة، حينها اخرس أيها السجين".

وقبل ساعات، نشرت الناشطة -على صفحتها بمنصة إنستغرام- رسم كاريكاتير لجندي إسرائيل يصوب سلاحه نحو طفل فلسطيني من الخدج وهو يرقد في حضانة أحد المستشفيات، بينما يسأله الجندي: "هل تدين حماس؟" في حين كتبت الناشطة وسم "فلسطين حرة" باللغة الإنجليزية.

وفي السابع من ديسمبر/كانون الأول الجاري، ظهرت الناشطة الأميركية في مقطع فيديو -عبر حسابها بمنصة إنستغرام- وهي تقوم برسم علم فلسطين على وجهها مع بث أغنية "حرة فلسطين" للمطرب مهند خلف، والتي كتبها عامر لاوند ولحنها حسان عيسى.

وقبل أيام، شن مغني الراب الأميركي ماكليمور هجوما على الإدارة الأميركية بقيادة الرئيس جو بايدن، لدعمها المطلق لإسرائيل بالمال والسلاح في حربها على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قائلا إن أبرياء غزة "يُقتلون بالدولارات التي ندفعها".

@islamchanneltv Rapper Macklemore took time to speak on the war on Gaza for several minutes at his sold out concert in his home city. Delivering a speech he wrote that morning, he said he would rather be “raw and real than polished and fake”. news macklemore seattle usa palestine gaza ♬ original sound – Islam Channel – Islam Channel

وسبق أن عبر ناشطون أميركيون عن غضبهم تجاه سياسة بلادهم المنحازة والداعمة لإسرائيل في حربها على غزة، مع مطالبات باستعادة الضرائب التي تدفع إلى الحكومة الأميركية وتستخدم في دعم إسرائيل وتمويل حربها ضد المدنيين والأبرياء.

وكان من بين هؤلاء الناشطة الأميركية راتمونارش التي علقت في مقطع فيديو -عبر منصة "تيك توك"- على خبر منح بايدن 10 مليارات دولار لإسرائيل بأنها تريد استرجاع ضرائبها، قائلة بغضب: "أنت (يا بايدن) تمنح دولة لديها رعاية صحية مجانية وتعليم مجاني كل هذا المال، ونحن لا يتوفر لدينا كل هذه الخدمات المجانية".

في حين ظهرت الناشطة أليسان في مقطع فيديو على منصة "تيك توك"، وهي منهارة من البكاء على ما يحدث في غزة، مطلقة حملة توعوية للمساعدة في الدفاع عن الفلسطينيين وداعية للاتصال بالحكومة المحلية وإخبارها بأن "أموال ضرائبك لا تدعم هذه الإبادة الجماعية".

@alyssaannaaa watch that video in full and then we can have a productive conversation. thank you. ♬ original sound – alyssanotfound

كما نشر صانع المحتوى الأميركي ماكس الضب مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي على "تيك توك"، معربا فيه عن غضبه تجاه الدعم الأميركي لإسرائيل في جرائمها بحق الفلسطينيين.