بعد أيام من مشاركته في مسابقة غنائية بالزي العسكري.. مقتل مطرب إسرائيلي في غزة

قُتل المغني الإسرائيلي شاؤول غرينغليك في معارك قطاع غزة، بعد أيام قليلة من مشاركته في برنامج المواهب "النجم الصاعد" الذي يمثل الفائز فيه دولة إسرائيل في مسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن".

وأعلن الجيش الإسرائيلي، أول أمس الثلاثاء، مقتل 3 جنود في قطاع غزة، بينهم المغني شاؤول غرينغليك (26 عاما) الضابط الاحتياطي برتبة نقيب في الكتيبة 931 من لواء ناحال، كما أصيب ضابط و4 جنود بجروح خطيرة.

وحسب ما أفادت به صحيفة هآرتس العبرية، فإن غرينغليك ظهر في الثالث من ديسمبر/كانون الأول الجاري في برنامج "النجم القادم" على القناة 12 الإسرائيلية، حيث غنى أغنية "الخفاش الأعمى" للمطربة حنان بن آري.

وكان شاؤول غرينغليك من بين المتسابقين المشاركين في مرحلة اختبارات الأداء ببرنامج المواهب "النجم الصاعد" وظهر في البرنامج وهو يرتدي زي جيش الاحتلال، حين كان في إجازة من تعبئته في الحرب على قطاع غزة.

واجتاز شاؤول الاختبار، لكنه اختار عدم استكمال باقي مراحل المسابقة والعودة إلى الخدمة الاحتياطية.

بعدها نشر شاؤول مقطع فيديو عبر حسابه على إنستغرام يتضمن أغنيته في المسابقة وعلق قائلا، "كنت أتخيل هذا العام بشكل مختلف، عام الطموحات وتحقيق الأحلام. الآن أعيش حلما قديما، أن أقاتل من أجل الوطن. حلم جديد. وحلم آخر سينتظر قليلا".

وأضاف "أشكركم على الكلمات الدافئة والمشجعة وأيضا على التقييمات. أتمنى أن تمر هذه الفترة وأن تمر بسرعة. أعدكم بمواصلة النضال من أجل هذا البلد الذي أحب، ولأحلامي في المستقبل. الآن هناك شيء واحد فقط يدور في ذهني وهو مواصلة محاربة الظلام حتى نرى النور. هذه هي نهاية بثنا للموسم المقبل".

وبعد أن قرر شاؤول عدم استكمال اختبارات المسابقة الغنائية والعودة للحرب، كتبت والدته روثي عن ذلك قائلة، "أحيي ابني العزيز الذي ربما تخلى عن مسابقة (النجم الصاعد) وبقي للقتال مع زملائه. ارجع إلى السلام بعون الله، وسنبدأ شيئًا ما جديدا".

يشار إلى أن دولتي أيسلندا وفنلندا ألمحتا إلى إمكانية مقاطعة المسابقة المقرر عقدها في مايو/أيار 2024 في السويد، بسبب مشاركة إسرائيل في "يوروفيجن" واستمرار الحرب على قطاع غزة، حسب ما أفادت به هيئة البث الإسرائيلية.

ومنذ بدء عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ارتفع عدد الجنود والضباط الإسرائيليين القتلى إلى 495 قتيلا، بينهم 161 جنديا وضابطا قتلوا منذ بدء الهجوم البري يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول.

وخلفت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، حتى أمس الأربعاء، 21 ألفا و110 شهداء و55 ألفا و243 جريحا، معظمهم أطفال ونساء.