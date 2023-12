يتابعه 6 ملايين.. "إنستغرام" يحظر حساب الناشط الأميركي شون كينغ لدعمه الفلسطينيين

حظرت شركة "ميتا" الأميركية حساب الكاتب الناشط المؤثر الأميركي اليساري شون كينغ على منصة "إنستغرام" بسبب منشوراته المؤيدة لفلسطين ووصفه الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بـ"الإبادة الجماعية".

وبعد ظهر أمس الاثنين، ظهر رابط صفحته على النحو التالي: "عذرًا، هذه الصفحة غير متاحة. ربما يكون الرابط الذي اتبعته معطلا، أو ربما تمت إزالة الصفحة".

وظهر كينغ في مقطع فيديو على حسابه بمنصة فيسبوك قائلا، "أخبرتني مصادري داخل (ميتا) أنهم يتتبعون عنوان "الآي بي" (IP) الخاص بي وسوف يحذفون أي شيء أقوله في أي مكان. بينما ⁣أشعر بالإحباط لأن (إنستغرام) حظرني بسبب النضال من أجل فلسطين، والتحدث عن حقوق الإنسان والكرامة للفلسطينيين، لكنني أرفض خيانة قيمي ومبادئي من خلال البقاء صامتًا أمام هذه الإبادة الجماعية وجرائم الحرب في غزة والضفة الغربية".

وأضاف، "منصّة (تك توك) حظرت حسابي نهائيا رغم أنني لا أستخدمه. كما تعرّض حسابي على (إنستغرام) لتقييدات متعددة. لقد مررت بأوقات أصعب بكثير من حظري على (إنستغرام)، الأوقات الصعبة هي غزة الآن".

وأردف، "من الواضح أن (فيسبوك) و(إنستغرام) قررا الوقوف في طريق أولئك الذين يناضلون من أجل حقوق الإنسان والكرامة للفلسطينيين. لن أتحمل ذلك، سأواصل النضال في كل مكان أستطيع".

وتابع، "لا يمكنك أبدًا تلطيف الكلمات حول الإبادة الجماعية. لا يمكنك أبدا أن تنمق الكلمات حول جرائم الحرب. يجب أن تقول الحقيقة للسلطة بكل طريقة تعرفها".

وخاطب الناشط الأميركي متابعيه قائلا، "الآن أخشى أن يضيق (ميتا) على الفلسطينيين أكثر مما يفعل. أرجو أن تعدوني ببذل جهد أكبر من أجل فلسطين أكثر من أي وقت مضى. سأفعل كل ما هو متاح للعودة إلى (إنستغرام). لكن مهما كان الأمر فلن أنقذ أبدًا بمفردي الفلسطينيين أو المضطهدين في جميع أنحاء العالم. أحبكم جميعا".

وسبق لكينغ أن شكا من تعرضه وعائلته لتهديدات بالقتل بشكل شبه يومي، دون أن يستبعد أن تكون حكومة تل أبيب وراء التهديدات، لكنه استدرك قائلا: "لكننا في أمان".

وقال كينغ، "الجيش الإسرائيلي ينشر معلومات مضللة حولي، ونشر مقطع فيديو شكرني فيه على تقديم تبرعات نقدية له رغم أنني لم أفعل ذلك قط. هذا التضليل يعكس آلية عمل الحكومة الإسرائيلية".

وتداول ناشطون حقوقيون، صورا تظهر حظر منصة "إنستغرام" لحساب شون كينغ الذي كان يحظى بمتابعة أكثر من 6 ملايين شخص، وسخّره كينغ منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، لنشر صور ومقاطع ومبادرات التضامن مع الفلسطينيين.

وعدّ ناشطون عبر مواقع التواصل حظر "إنستغرام" لحسابات المؤثرين والناشطين جزءا من حرب الترويع الأميركية.

وقال المصارع الأميركي جيك شيلدز في تدوينة عبر "إكس"، "لقد انتقدت شون كينغ عدة مرات ولكني لم أطلب إسكاته قط، بحظره. لقد أوضحوا أن نظريات المؤامرة حول من يسيطر على أميركا صحيحة".

Shaun King had almost 6 million followers on instagram and his account was pulled for supporting Palestine 🇵🇸

I’ve been critical of Shaun king many times but never called to silence him

They made it clear that the conspiracy theories about who controls America are true pic.twitter.com/cktOCF4eiL

— Jake Shields (@jakeshieldsajj) December 25, 2023