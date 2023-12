أولياء أمور يحتجون على مدرسة في لندن بعد منع أطفالهم من التضامن مع غزة

نظم أولياء أمور بمدرسة في شرقي العاصمة البريطانية لندن وقفة اليوم الخميس 21 ديسمبر/كانون الأول 2023 احتجاجا على عدم السماح للأطفال بإظهار أي علامات تضامن مع الأحداث في فلسطين داخل المدرسة.

وكان خلاف دبّ في مدرسة "باركلي" الابتدائية في ليتون بعد أن حضر الطلاب في "يوم المفتي لجمع الأموال للأطفال المحتاجين"، وهم يرتدون ألوان العلم الفلسطيني الأحمر والأخضر والأبيض والأسود، مما اعتبرته المدرسة مخالفا للتعليمات.

ويأتي الاحتجاج أيضا بعد قرار إدارة المدرسة منع تلميذ يبلغ من العمر 8 أعوام من الحضور منذ 23 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي لرفضه إزالة العلم الفلسطيني المخيط في معطفه.

وتصاعد الخلاف بين المعلمين وأولياء الأمور بشكل أكبر بعد إرسال رسالة إلى أولياء الأمور الشهر الماضي "تهديدهم" بإحالتهم إلى برنامج لمكافحة الإرهاب.

وحذرت الرسالة -التي قالت المدرسة إنها أُرسلت إلى "ثمان عائلات" يوم 17 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري- الآباء من أن ملابس أطفالهم يمكن اعتبارها "مسيئة" للطلاب الآخرين، كما أنها تمثل انتهاكا لقواعد سلوك الأكاديمية.

كما حذرت الرسالة من أن "التعليقات غير اللائقة التي يتم الإدلاء بها في المدرسة أو إظهارها فيها، بما في ذلك التعليقات المتطرفة أو المثيرة للانقسام، يمكن أن تؤدي إلى اجتماعات رسمية مع المدرسة، أو الإحالة إلى فريق المنع أو فريق جرائم الكراهية".

BREAKING: Parents are protesting outside London's Barclay Primary School amid a row with Muslim parents over alleged anti-Palestine censorship. pic.twitter.com/32E8XEV74K

— 5Pillars (@5Pillarsuk) December 21, 2023