عروض ضوئية بطائرات مسيّرة في قطر تضامنا مع غزة

تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مشاهد مصورة لعروض ضوئية بطائرات مسيّرة، ضمن فعاليات مبادرة "لأجل فلسطين" للتضامن مع غزة في منطقة كتارا بالعاصمة القطرية الدوحة.

وتُظهر المشاهد التي شاركها مدونون عبر حساباتهم على إنستغرام مساء أمس السبت، عروضا ضوئية بطائرات مسيرة صنعت لوحات ضوئية للتضامن مع غزة والقضية الفلسطينية.

ومن بين اللوحات التي رسمتها الطائرات ضمن العرض، لوحة للمسجد الأقصى ويدين تحملاه، ولوحة أخرى لحمامة تحمل غصن الزيتون في إشارة للسلام، وثالثة للعلم الفلسطيني وخارطة فلسطين، فيما كانت اللوحة الأخيرة للمطالبة بالوقوف مع حق الفلسطينيين.

وضمن العرض الذي جاء في إطار مبادرة أقيمت من أجل فلسطين ودعما لأهالي غزة، كتبت الطائرات "قف مع فلسطين" باللغة الإنجليزية (stand with palestaine).

مبادرة "لأجل فلسطين"

ومبادرة "لأجل فلسطين" أطلقها 6 طلاب من أكاديمية قطر بالدوحة عبر سلسلة من الأنشطة تضمنت عروضا موسيقية وفقرات تضامن وحملة تبرعات كبيرة ومباراة كرة قدم خيرية.

وشهدت المبادرة التي أقيمت الجمعة إقبالا جماهيريا ناهز الـ40 ألف مشارك تقدمهم أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وأقيمت الفعالية على ملعب المدينة التعليمية المونديالي.

واستهلت الفعالية بحملة تبرعات تخطت الـ15 مليون ريال قطري (4.1 ملايين دولار) لدعم فلسطين بالتعاون مع مؤسسة قطر الخيرية أطلقها التربوي والإعلامي عبد الرحمن الحرمي.

وقدم المخرج وصانع المحتوى الفلسطيني عز الدين عدنان، فقرة تناول فيها فترات احتلال القدس قديما، وقارنه باحتلال القدس حاليا، كما تخلل الفعالية فقرة غنائية بروحٍ فلسطينية للفنانين ناصر الكبيسي ودانا المير ونسمة عماد وهالة العمادي لمقاطع من أغاني "زهرة المدائن" و"فلسطين عربية" و"موطني".

مساعدات قطرية إلى غزة

وفي 11 ديسمبر/كانون الأول الجاري، أرسلت وزارة الخارجية القطرية 3 طائرات إلى مدينة العريش في مصر تحمل 116 طنا من المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة.

ثلاث طائرات قطرية تصل إلى مدينة العريش المصرية تحمل مساعدات لدعم الأشقاء الفلسطينيين في غزة#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/9nVL7yCNHD — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) December 10, 2023

وحملت الطائرات التابعة للقوات المسلحة القطرية مواد غذائية وطبية ومستلزمات إيواء مقدمة من صندوق قطر للتنمية والهلال الأحمر القطري وقطر الخيرية.

وعلى مدار نحو 70 يوما من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وصل عدد الطائرات التي أرسلتها قطر لغزة إلى 42 طائرة كانت محملة بإجمالي 1362 طنا من المساعدات.

وفي 26 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وصلت وزيرة الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية القطرية لولوة الخاطر إلى قطاع غزة ضمن وفد دبلوماسي قطري، للإشراف على عملية إدخال حزمة مساعدات قطرية وإيصالها للشعب الفلسطيني.

وتعدّ زيارة الخاطر إلى قطاع غزة هي الأولى لمسؤول عربي رفيع منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

واستشهد في العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي في قطاع غزة نحو 19 ألف شهيد 70% منهم من النساء والأطفال، ولا يزال الآلاف في عداد المفقودين.