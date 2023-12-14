رغم اعتذار الشركة.. ناشطون حول العالم يواصلون حملات الاحتجاج ضد "زارا"

واصل ناشطون حول العالم حركتهم الاحتجاجية ضد شركة "زارا" الإسبانية للملابس اعتراضا على الحملة الإعلانية الأخيرة المثيرة للجدل، وذلك على الرغم من اعتذار الشركة عن الصور المنشورة وحذفها من جميع مواقعها الرسمية.

وقبل أيام، خرجت "زارا" بحملة دعائية لملابسها تمثلت في ظهور عارضة أزياء حاملة مجسما يشبه الكفن وسط الركام الذي يرمز إلى دمار المباني، وهو ما اعتبره ناشطون إساءة لشهداء غزة.

وأمس الأربعاء، اقتحم عشرات الناشطين أحد فروع "زارا" في أستراليا حاملين الأكفان ومرتدين الكوفية الفلسطينية، فيما جابوا أروقة المحل، وسط تنديد غاضب بـ"إساءة الشركة إلى شهداء غزة".

وفي البرتغال، خط ناشطون عبارة "الحرية لفلسطين على واجهة أحد فروع زارا في مدينة بورتو، وقاموا بتلطيخ العلامة التجارية باللون الأحمر"، في إشارة إلى لون الدم.

أما في تركيا فمثّل عدد من الناشطين مشهدا يشبه ما يحدث في غزة من إبادة جماعية عن طريق وضع عربات وألعاب أطفال ومجسمات سيارات إسعاف داخل أحد الفروع، منددين بموقف الشركة من الحرب، فيما حمل المشاركون العلم الفلسطيني وارتدوا الأكفان.

🎥 فكرة إعلان جديدة لماركة "ZARA".👇 pic.twitter.com/5UoTwsSYc3 — TR99 (@TR99media) December 13, 2023

وقال المشاركون للعاملين في المحل "نحن لسنا ضدكم أنتم كعمال، لكن ضد حملة شركتكم المثيرة للاشمئزاز، نحن هنا لنقدم لكم أفكارا جديدة لعملكم، استخدموا مجسمات سيارات الإسعاف المستهدفة وجثث الأطفال التي ما زالت تحت الأنقاض في حملتكم".

وعلى غرار ذلك، احتج ناشطون في أسكتلندا وكندا أمام أحد فروع "زارا"، مطالبين بوقف إطلاق النار في غزة.

وفي هولندا وألمانيا احتجت ناشطتان على طريقتهما الخاصة ضد موقف شركة "زارا" برمي وتمزيق المنتجات، وفقا لما أظهره فيديو عبر حسابيهما في تيك توك.

ولاحقا، اعتذرت شركة زارا عن حملتها الإعلانية، وقالت إنها "تأسف" لحدوث "سوء فهم"، وإن بعض العملاء رأوا شيئا بعيدا عما كان مقصودا عند إنشائه، وسحبت الصور المتبقية من الإعلان بعد أيام من ردود الفعل الغاضبة والمقاطعة لمنتجاتها.

وجاء اعتذار زارا عقب دعوات حملة مقاطعة عبر وسم "#مقاطعة_زارا" باللغتين العربية والإنجليزية، والذي تصدر قائمة الترند في بعض الدول العربية، ودعا خلاله المغردون إلى حملة مقاطعة للعلامة التجارية "زارا" على غرار حملة مقاطعة سلسلة مطاعم ماكدونالدز ومقاهي ستاربكس، وغيرها من العلامات التجارية التي دعمت الاحتلال الإسرائيلي في حربه على قطاع غزة.

لو فينا خير خلال ٣ اشهر #زارا بتسكر افرعها بالأردن انشروا بكل مكان وخلي نظرتك للي بفوته نفس نظرتك للي بفوت ستاربكس وماكدونالدز..#مقاطعة_زارا#boycottzara pic.twitter.com/ekCxZDg997 — Duha Ghunaim (@ghunaim_duha17) December 9, 2023

وطالب مدونون الحكومات العربية والإسلامية بحظر هذه العلامة التجارية في دولهم، ووصفوا حملة "زارا" بـ"السخيفة وغير الإنسانية".

وبعد الحملة الواسعة على منصات التواصل اضطرت الشركة -التي يتابعها أكثر من 61 مليون شخص عبر حسابها على إنستغرام- إلى حذف بعض الصور من حساباتها.