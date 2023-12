تخليدًا لذكرى استشهاده.. ناشطون يحتفون برفعت العرعير بالميادين وعبر المنصات

حرص شعراء وناشطون على الاحتفاء بالشاعر والأكاديمي الفلسطيني رفعت العرعير الذي استشهد في غارة إسرائيلية الخميس الماضي، حيث دُشنت تجمعات وفعاليات لتأبينه في عدة عواصم عالمية ورفعت صورته في مظاهرات جابت بعض البلدان.

وزخرت المنصات بإعادة نشر قصيدته التي كتبها بالإنجليزية مطلع نوفمبر/تشرين الثاني بعنوان "إذا كان لابد أن أموت" وتجاوزت مشاهدتها الـ 28 مليون مشاهدة، وبعد رحيله بساعات ترجمها ناشطون بلغات عدة من العربية إلى اليونانية واليابانية والتاميلية والهندية والماليزية والإيطالية.

وقام أحد الناشطين بترجمة القصيدة إلى الصينية قائلا عبر منصة إكس "قرأت قبل بضعة أيام قصيدة الدكتور رفعت العرعير (إذا كان يجب أن أموت) فبكيت ولم أستطع إلا ترجمتها إلى اللغة الصينية دون إذنه. الآن بعد أن رحل".

Came across Dr. Refaat Alareer's poem "If I must die" just a few days ago, I cried and couldn't help but translated it to Chinese without his permission. Now that he's gone. pic.twitter.com/ALO8E7WwSq — blkp🔻 (@blkpaws) December 8, 2023

وحرص عدد من الشعراء والناشطين على قراءة هذه القصيدة في منصات عدة سواء كان بالواقع الافتراضي أو التجمعات والفعاليات التي دُشنت لتأبينه في مونتريال ونيويورك ولندن، ورفعت صورته في مظاهرات جابت بلدان وعواصم عالمية.

"If I must die, you must live to tell my story"—Actor Maxine Peake reads a final poem by Refaat Alareer as tribute to him on the march for Palestine in London 🇵🇸 pic.twitter.com/ztRXeprvHe — Socialist Worker (@socialistworker) December 9, 2023

New York came out in the hundreds to honor the life of Dr. Refaat Alareer. I wish he were alive to make some morbid joke about it all. Israel and the United States killed him. His absence is heavy. الله يرحمك يا رفعت pic.twitter.com/rvMpyHo7vA — هناء (@hanoooonz) December 9, 2023

وأمس السبت، نظم ناشطون في مدينة نيويورك الأميركية وقفة احتجاجية لتأبين العرير، وقرأ الناشطون قصيدته بعنوان "أنا أنت" التي كتبها لجنود الاحتلال الإسرائيلي يقول فيها "أنا أنت. أنا ماضيك. وبقتلي تقتلك".

“I am you. I am your past. And by killing me, you kill you.” Activists in New York City held a vigil for Dr. Refaat Alareer, a Palestinian poet assassinated by Israel. The activists read a poem by Refaat titled “I am you,” written to the soldiers of the Israeli occupation. pic.twitter.com/XxMS9UX29e — BreakThrough News (@BTnewsroom) December 9, 2023

واحتفاءً بالدكتور العرعير، استغل الشاعر جهاد أبو سليم استضافته في برنامج "الديمقراطية الآن" مع الإعلامية الأميركية إيمي جودمان، وتلا النص.

"If I Must Die," by Refaat Alareer Close friend @JehadAbusalim reads Alareer's poem about life in Gaza under Israeli occupation after the celebrated Palestinian scholar, activist and writer was killed in an Israeli airstrike this week. pic.twitter.com/h8o3R91Ru2 — Democracy Now! (@democracynow) December 8, 2023

أما الكاتبة اليهودية كاتي هالبر فخصصت جزءا من فاعليته في أحد مكتبات نيويورك لقراءة سطوره، كما ألقى مذيع قناة مذيع الإخبارية الباكستانية وسط الله خان قصيدة العرعير باستخدام الترجمة الأوردية خلال بث مباشر.

وكان العرعير صاحب مبادرة "لسنا أرقامًا" وكثيرا ما حاول من بداية الحرب أن يخلد سيرة ضحايا الحرب وسرد قصصهم والتشجيع بألا يصبحوا مجرد رقم تتناقله نشرات الأخبار، وتصديقًا لوصيته أعيد إنتاج بعض أعماله بأشكال متعددة، وأهمها الطائرات الورقية التي تمنى أن يكون مثلا، تطوف أماكن عدة بحرية.

وعبر منصة تيك توك، نشر صناع محتوى قصائد العرعير بين متابعيهم، وقرأ عدد كبير منهم القصيدة بلغات مختلفة واختلطت الدموع بأعينهم، ليكون اسمه متصدرًا بمقاطع كثيرة.

واستشهد الدكتور العرعير (44 عاما) مساء الخميس -مع العديد من أفراد عائلته- في غارة إسرائيلية على منزل شقيقته شمال غزة، وكان الراحل أحد قادة جيل من الكتاب الغزاويين الشباب الذين راهنوا على الكتابة بالإنجليزية لرواية قصصهم.

وفي حي الشجاعية بغزة، ولد هذا الشاعر الفلسطيني وترعرع فيها ودرس في مدارسها. وبعد حصوله على شهادة البكالوريوس من الجامعة الإسلامية في غزة، حصل على الماجستير بالأدب الإنجليزي من يونيفرستي كوليدج- لندن، وحصل على شهادة الدكتوراه من جامعة بوترا في ماليزيا.

ودرّس لسنوات طويلة الشعر والأدب الإنجليزي بالجامعة الإسلامية، حيث شرح أعمال شكسبير وتوماس وايت وجون دون ويلفريد أوين وغيرهم، وقام بتحرير كتابي "غزة لا تصمت" و"غزة تكتب مرة أخرى".

وكان العرعير أحد مؤسسي مشروع "نحن لسنا أرقاما" الذي جمع مؤلفين من غزة بـ"مرشدين" في الخارج يساعدونهم في كتابة قصص عن واقعهم بالإنجليزية، ونشر على منصة "إكس" قصيدة لاقت انتشارا بعنوان "إذا توجب أن أموت" ختمها قائلا "فليبعث ذلك على الأمل، فليكن ذلك حكاية".