طلاب هارفارد يوثقون أسماء شهداء غزة.. ومظاهرة بالأكفان في أوسلو

دوّن طلاب من جامعة هارفارد الأميركية أسماء 10 آلاف شهيد قتلوا نتيجة للعدوان الإسرائيلي على غزة، في لافتة تضامنية للتعبير عن معاناة الفلسطينيين، في وقت تظاهر فيه العشرات بالأكفان في محطة القطار الرئيسية بالعاصمة النرويجية أوسلو.

وأظهر مقطع فيديو نُشر أمس الأربعاء 8 نوفمبر/تشرين الثاني، قيام عدد من طلاب الجامعة بكتابة أسماء ضحايا الاحتلال على لوحة طويلة ممتدة على سلالم أبنية الكليات والفناء الخارجي للجامعة الواقعة فى مدينة كامبردج بولاية ماساشوستس.

طلبة في جامعة هارفارد الأمريكية يدونون أسماء 10 آلاف شهيد فلسطيني سقطوا منذ بداية الحرب على غزة#حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/0kZbBuRAGk — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) November 9, 2023

وعلق الناشط رامي خوري على الفيديو بقوله، "في جامعة هارفارد اليوم، في المكتبة الرئيسية، كتب الطلاب وقرؤوا أسماء أكثر من 10 آلاف فلسطيني قتلتهم إسرائيل الشهر الماضي".

وأضاف، "نحن نعرفهم جميعا ونتذكرهم جميعا، بالاسم، في قلوبنا، إلى الأبد. عسى أن يجدوا السلام الأبدي، ولعلنا نسعى إلى نفس الشيء بلا عنف".

At Harvard University today, at the main library, students wrote & read out the names of the 10,000+ Palestinians Israel killed in the last month. We know and remember them all, by name, in our hearts, forever. May they find eternal peace; and may we nonviolently seek the same. pic.twitter.com/J0XTpUHtEP — Rami G. Khouri (@RamiKhouri) November 8, 2023

من جانبه، تساءل الناشط محمد قطنة "هل يعلم المواطن الأميركي والأوروبي أن الضرائب التي يدفعها لحكومته تذهب لدعم الاحتلال الإسرائيلي وتدعم الاستيطان الإسرائيلي وتقتل أطفال ونساء غزة. بات المواطنون العرب والمسلمون يؤمنون بأن الحكومات الغربية والأميركية شركاء بالقتل، أميركا وبريطانيا فرنسا وألمانيا وكندا حكومات إرهابية داعمة للنازية الإسرائيلية".

Does the American and European citizen know that the taxes he pays to his government go to support the Israeli occupation and support the Israeli settlement. Does the American and Western citizen know that the tax he pays goes to kill the children of Gaza, the women of Gaza and… — Mohammed A .A.Qutna (@mohmmad1983jo) November 8, 2023

أما الأستاذ في جامعة هارفاد تشانس بونار، فكتب "كتابة وقراءة أسماء أكثر من 10 آلاف من سكان غزة الذين قتلوا على يد دولة إسرائيل خلال الشهر الماضي في ساحة هارفارد".

Writing out and reading the names of the 10,000+ Gazans killed by the state of Israel over the last month in Harvard Yard pic.twitter.com/XW2IaxmBHw — Dr. Chance Bonar (@ChanceBonar) November 7, 2023

ولم يكن هذا هو التفاعل الأول من نوعه من قبل طلاب الجامعة الأميركية العريقة على ما يحدث من مجازر في غزة منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى"، إذ سبقه تنظيم لجنة التضامن مع فلسطين احتجاجا يوم 19 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تحت شعار "موتوا".

وأظهرت الفيديوهات طلاب الجامعة وهم مستلقون في فناء الجامعة أمام مكتب الرئيسة كلودين جاي في قاعة ماساشوستس، للفت الانتباه لضحايا غزة، حاملين لافتات مكتوبا عليها "لا عدالة، ولا سلام"، "وقف إطلاق النار الآن"، "محاسبة جامعة هارفارد على دعم الإبادة الجماعية".

وفي 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلنت منظمات أميركية في جامعة هارفارد تأييدها للفلسطينيين، مشيرين إلى أن نظام الفصل العنصري هو الجاني الوحيد بالحرب، داعين اليوم إلى تنسيق وقفة حداد على الأرواح التي أزهقت.

وحمّلت المنظمات في هارفارد إسرائيل مسؤولية اندلاع الحرب، بقولها إن ما حدث من غزة لم يأت من العدم، ففي العقدين الماضيين أرغم ملايين الفلسطينيين على العيش في سجن مفتوح دون أن يملكوا ملجأ أو منافد للهروب، وارتكبت بحقهم مجازر، ليتخلل العنف الإسرائيلي جوانب حياة الفلسطينيين طيلة الـ75 عاما.

متظاهرون يرتدون الأكفان في أوسلو

وفي شأن متصل، افترش متظاهرون أرضية محطة القطارات المركزية في العاصمة النرويجية أوسلو، في وقتٍ ردد فيه آخرون شعارات وحملوا لافتات تطالب بوقف فوري للهجمات على غزة.

وأظهرت المشاهد المصورة، عددا من المحتجين وهم يرتدون أكفانا، للفت الانتباه إلى مقتل مدنيين في غزة إثر الهجمات الإسرائيلية على القطاع منذ أكثر من شهر.

يذكر أن عائلات بكاملها في غزة قد أبيدت خلال العدوان الإسرائيلي على القطاع وتم محوها من قوائم السجلات المدنية.

وقالت مصادر طبية، إن قوات الاحتلال ارتكبت 1031 مجزرة أبيدت فيها عائلات كاملة بجانب آلاف الشهداء الآخرين من عائلات مختلفة.

مراسلة الجزيرة: عائلات أبيدت من الجد إلى الأحفاد وتم محوها من السجل المدني pic.twitter.com/1y6V4qUQZJ — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) October 23, 2023

وفي 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، نشرت وزارة الصحة في غزة وثيقة من 212 صفحة، تضم أسماء الشهداء الذين قضوا نتيجة القصف الجوي والمدفعي الإسرائيلي على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وضمت قائمة الشهداء وقتها أسماء 7028 شهيدا بينهم 2665 طفلا، مع توضيح السنّ والجنس ورقم الهوية أمام كل شهيد.

بينما لم تشمل 281 شهيدا مجهول الهوية (لم يتم التعرف عليهم)، كما لم تشمل الشهداء المفقودين تحت الأنقاض، وكذلك الذين تم دفنهم مباشرة دون عرضهم على المستشفيات والذين لم تتمكن المستشفيات من إتمام إجراء تسجيلهم.

وجاء الإعلان ردا على تشكيك الرئيس الأميركي جو بايدن في صحة الأرقام التي تعلنها وزارة الصحة بغزة، وتصريحات الخارجية الأميركية بأن واشنطن تعلم أن عددا كبيرا من الأشخاص لقوا حتفهم في غزة، لكنها لا تثق بالأرقام التي تعلنها حركة "حماس".

ومنذ 34 يوما، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، استشهد فيها 10812 فلسطينيا، بينهم 4412 طفلا، و2918 امرأة، و667 مسنا، فضلا عن إصابة 26905 آخرين منذ بدء الحرب، حسب وزارة الصحة في غزة.