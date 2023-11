بسبب دعمها لإسرائيل.. استقالة قيادية من منظمة فرنسية مناهضة للعنصرية

أعلنت صافية آيت عرابي نائبة رئيس منظمة "إس. أو. إس. عنصرية" -إحدى أقدم المنظمات المناهضة للعنصرية في فرنسا- استقالتها من منصبها اعتراضا على موقف المنظمة من الحرب الإسرائيلية على غزة وتأكيدها على "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".

آيت عرابي نشرت بيانا مطولا قالت فيه إنها "استقالت من منصبها الذي تشغله في المنظمة منذ أن كان عمرها 18 عاما، بسبب مواقف المنظمة التي ترى أن إسرائيل لديها حق الدفاع عن نفسها".

Le 17 novembre j'ai démissionné de la vice-présidence de SOS Racisme. Ma génération mérite mieux et mérite d'être entendue.

J'ai décidé de m'exprimer aujourd'hui et personne ne me fera taire ⬇️ 1/3 pic.twitter.com/zr8AW47Aw1

— Saphia Aït Ouarabi (@Saphia_Ait) November 26, 2023