الإعلامية اللبنانية ندى عبد الصمد تقاضي "بي بي سي" وترفض المثول للتحقيق

أعلنت الإعلامية اللبنانية ندى عبد الصمد رفع دعوى قضائية ضد هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، بتهمة "الإساءة المهنية بحقها والضرر الذي لحق بسمعتها إثر سماحها لصحيفة بريطانية بنشر صورتها واسمها".

وقالت ندى، في منشور لها عبر منصة "إكس" مساء أمس السبت، "أشكر كل من تضامن معي بعد الأخبار الكثيرة التي تناولت علاقتي بالـ(بي بي سي) BBC التي عملت فيها لـ27 عاما".

وأضافت: "سأنشر الوقائع كاملة ولكن الآن يمكنني القول إني ادعيت (رفعت دعوى قضائية) على (بي بي سي) للإساءة المهنية بحقي والضرر الذي لحق بسمعتي وعدم اهتمامها بحمايتي من خلال السماح للتلغراف بنشر صورتي واسمي"، دون مزيد من التفاصيل.

اشكر كل من تضامن معي بعد الاخبار الكثيرة التي تناولت علاقتي بال #BBC التي عملت فيها ل ٢٧ عاما سانشر الوقائع كاملة ولكن الان يمكنني القول اني ادعيت على بي بي سي للاساءة المهنية بحقي والضرر الذي لحق بسمعتي وعدم اهتمامها بحمايتي من خلال السماح للتلغراف بنشر صورتي واسمي — Nada Abdelsamad (@BBCNadaSamad) November 25, 2023

جاء ذلك بعد رفض ندى المثول للتحقيق الداخلي الذي أجرته الشبكة الإعلامية مع 6 صحفيين، اتهمتهم في وقت سابق بـ"انتهاك الإرشادات التحريرية" الخاصة بها.

وفي 20 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كتبت ندى عبد الصمد منشورا على منصة "إكس" قالت فيه، "أعتذر سلفا من كل من يحاول الاتصال بي لاستيضاح موقفي من الأخبار التي تناولتها العديد من وسائل الإعلام والتواصل بشأن علاقتي مع (بي بي سي) bbc التي أعمل فيها بصورة متواصلة منذ 27 سنة. سأكون معكم قريبا".

"اعتذر سلفا من كل من يحاول الاتصال بي لاستيضاح موقفي من الأخبار التي تناولتها العديد من وسائل الإعلام والتواصل بشأن علاقتي مع bbc التي أعمل فيها بصورة متواصلة منذ ٢٧ سنة. سأكون معكم قريبا". — Nada Abdelsamad (@BBCNadaSamad) October 20, 2023

وكانت هيئة الإذاعة البريطانية أعلنت في 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أنها تحقق مع 6 من صحفييها العرب بعد إشادتهم على منصة "إكس" بعملية طوفان الأقصى التي شنتها المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي، بينما تراجعت عن وصف أنصار القضية الفلسطينية بأنهم مؤيدون لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وأفادت صحف بريطانية في 15 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بأن "بي بي سي" أوقفت 7 من مراسلي فرعها العربي عن العمل، بعد أن نشروا موضوعات مؤيدة لحركة حماس، أو وضعوا علامات إعجاب على منشورات تشيد بها.

وقد وصف بعض الصحفيين المعنيين السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بأنه "صباح الأمل"، وسخر آخرون من إسرائيل "التي بدت حائرة أمام هجمات المقاومة الفلسطينية"، وفق الصحف.

ورغم إزالة هذه المنشورات، تعهدت "بي بي سي" باتخاذ إجراءات تأديبية ضد الصحفيين المعنيين، إذا ثبت انتهاكهم "لإرشاداتنا التحريرية"، وتلك المتعلقة "بوسائل التواصل الاجتماعي".

وقال متحدث باسم الشبكة الإعلامية البريطانية، "نحن نحقق بشكل عاجل في هذا الأمر. نحن نأخذ مزاعم انتهاكات إرشاداتنا التحريرية ووسائل التواصل الاجتماعي بمنتهى الجدية، وإذا وجدنا انتهاكات، فسنتحرك، بما في ذلك اتخاذ إجراءات تأديبية".

وبحسب صحيفة "تلغراف"، فإن "لجنة الدقة في تحقيق التقارير والتحليلات في الشرق الأوسط بالشبكة اتهمت 7 مراسلين بانتهاك المبادئ التوجيهية".

وسمّت الصحيفة البريطانية مجموعة من العاملين في "بي بي سي"، على رأسهم ندى عبد الصمد التي تعمل كمحررة برامج مقيمة في بيروت.

انتهاء التحقيق الداخلي

على صعيدٍ آخر انتهى التحقيق الداخلي مع الصحفيين الموقوفين، بإعلان الشبكة أمس السبت "أنه لن يتم اتخاذ أي إجراء تأديبي ضدهم"، حسبما ذكرت صحف بريطانية.

وفي رسالة بالبريد الإلكتروني، أبلغت "بي بي سي" الصحفيين أنه على الرغم من أن تغريداتهم تنتهك سياسة وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالهيئة، فإنه لن يتم اتخاذ أي إجراء تأديبي ضدهم.

ونصحت الإدارة 5 صحفيين بالخضوع للتدريب على سياسات التواصل الاجتماعي والحيادية، فيما رفضت ندى المثول للتحقيق وقررت مقاضاة الشبكة.

تضامن واسع

وعبر عدد من الإعلاميين والشخصيات العامة، عن تضامنهم مع ندى عبد الصمد، مشيرين إلى أنها صاحبة مسيرة حافلة تمتد لقرابة 3 عقود مع المؤسسة البريطانية.

كل التضامن معك ندى، وكل التنديد بما حصل معك https://t.co/xuGWYr2OvB — Dima ديما صادق (@DimaSadek) November 25, 2023

وقالت الإعلامية ديانا مقلد، عبر حسابها على منصة إكس، "كشفت غزة عن المعنى الحقيقي للنفاق والمعايير المزدوجة. ما واجهته ندى عبد الصمد مع هيئة الإذاعة البريطانية بعد 27 عاما من العمل هي قضية كاشفة".

Gaza have exposed the real meaning of hypocrisy and double standards. What Nada Abdelsamad have experienced with BBC after 27 years of working there is a revealing case. https://t.co/LFUjsViLPL — ديانا مقلد Diana Moukalled (@dianamoukalled) November 26, 2023

فيما علقت الإعلامية عالية إبراهيم قائلة، "بعد 27 عاما من الخدمة، تقاضي ندى (بي بي سي)، لها منا كل الدعم، للصحفية قبل الصديقة، فطالما كانت مصدر إلهام ونموذجا يحتذى بها. المعايير المزدوجة للبي بي سي هي عار على مؤسسة اعتقدنا أنها تضع المعايير".

After 27 years of service @BBCNadaSamad is suing the @BBC. All the support to the journalist who before becoming a friend, was an inspiration and a role model. The double standards of the bbc are a shame for an organisation that we believed set the standards. https://t.co/Yuie5KbtiR — aliaibrahim عليا ابراهيم (@aliaibrahim74) November 25, 2023

الصحافية اللبنانية ندى عبد الصمد تدّعي على BBC بتهمة الإساءة المهنية، وإلحاق الضرر بها بعد تعليق عملها إلى جانب 5 صحافيين آخرين في الخدمة العربية، عقب عملية طوفان الأقصى https://t.co/tr9XzhOY3N — layal h (ليال حداد) #CeasefireNOW (@layalhaddad) November 25, 2023

بي بي سي واتهامات بالانحياز

ومنذ اندلاع عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول، تتعرض "بي بي سي" لاتهامات باتخاذ مواقف داعمة لإسرائيل ومناهضة لغزة.

ففي 19 نوفمبر/تشرين الثاني، نقلت المحطة حفل جوائز "بافتا" الذي انعقد في مدينة غلاسكو في أسكتلندا على الهواء مباشرة، وعبّر فائزون خلال استلام جوائزهم على منصة المهرجان عن تضامنهم مع غزة، وطالبوا بوقف فوري لإطلاق النار.

وفوجئ المتابعون بقيام "بي بي سي" بتعديل المحتوى الخاص بالحفل على منصتها على الإنترنت "آي بلاير"، حيث حذفت المقاطع التي أظهرت تضامنا مع غزة، في حين لم يتم تعديل أو حذف أي جزء من باقي الجوائز الأخرى.

وكان المخرج البريطاني فينيل بريتسيل رفع لافتة خلال وقوفه على منصة تسليم الجوائز، كُتب عليها "أرفض أن أكون صامتا، وقف إطلاق نار الآن".

بي بي سي تحذف الصور والفيديوهات لدعوات لوقف إطلاق النار في غزة ، التي ظهرات خلال حفل توزيع جوائز البافتا الاسكتلندية قامت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) بحذف عدة دعوات لوقف إطلاق النار في غزة من حفل توزيع جوائز البافتا الاسكتلندية – بما في ذلك تقديم الجائزة بأكملها. اذ… pic.twitter.com/e13TYzKexq — khalil hanoun (@khalilhanoun) November 22, 2023

وكان بريتسيل صعد إلى المنصة لينضم إلى جانب إيليد مونرو مخرجة فيلم "شتاء طويل"، الفائز بجائزة أفضل فيلم أنيميشن قصير، حيث قالت "نريد أن نستغل هذه الفرصة الليلة للقول إننا نقف متضامنين مع كل شخص في فلسطين".

من جانبها، طالبت مونرو المشاركين في المهرجان ببذل ضغوط على المؤسسات والحكومة البريطانية، وأن يوظفوا أصواتهم كفنانين وصانعي أفلام من أجل ذلك.

وقتها اعترفت "بي بي سي" بالحذف، وقالت إنه جاء بهدف تقليل المدة إلى 90 دقيقة تماشيا مع مدة البرنامج، بدلا من 135 في البث المباشر.

وبرر الناطق الرسمي باسم هيئة الإذاعة البريطانية، أن ذلك كان بهدف الحفاظ على أكبر قدر ممكن من المحتوى الذي يمثل الفعالية، وأن القطع تم من كامل البث، مؤكدا أن بعض التعديلات التي تمت كانت متوافقة مع المبادئ التوجيهية التحريرية للقناة المتعلقة بالحياد.

وأول أمس الجمعة، اتهم صحفيون في هيئة الإذاعة البريطانية، مؤسستهم بالتحيز لإسرائيل في تغطيتها الحرب على قطاع غزة، والاستماتة في إضفاء طابع إنساني على الضحايا الإسرائيليين، مقابل تجاهل معاناة الضحايا الفلسطينيين، وحذف السياق التاريخي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وجاء في رسالة بعث بها 8 صحفيين يعملون في "بي بي سي" لـ"الجزيرة" الإنجليزية، أن هيئة الإذاعة البريطانية تتبنى معايير مزدوجة في التعاطي مع ضحايا العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين وضحايا الحرب الروسية الأوكرانية.

وأكد الصحفيون في رسالتهم "غياب التعامل النقدي في التغطيات عند التعامل مع الادعاءات الإسرائيلية" بشأن الحرب على غزة، ورأوا أن الهيئة أخفقت في نقل الأحداث بمهنية، و"لم تساعد الرأي العام في فهم ما يجري من انتهاكات لحقوق الإنسان في غزة".

كما أكدوا أن استخدام عبارات مثل "المذبحة" و"الفظائع" في منصات وقنوات "بي بي سي" فقط عند الحديث في تغطياتها عن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) دون إسرائيل.

ولفتوا إلى أن هذا "يصور الحركة بأنها الطرف الوحيد الذي يحرض ويرتكب العنف في المنطقة"، وأوضحوا أن ذلك رغم ما فيه من عدم الدقة فإنه يتماشى مع السياسة التي تنتهجها هيئة الإذاعة البريطانية في تغطيتها الحرب الإسرائيلية على غزة.