خريجو جامعة كولومبيا يحتجون على حظر مجموعات طلابية مناصرة لفلسطين

عبّر العشرات من خريجي جامعة كولومبيا الأميركية عن احتجاجهم على قرار إدارة الجامعة تعليق أنشطة مجموعات طلابية مناصرة لفلسطين قبل أسبوعين.

وأظهر مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي يوم 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 إلقاء الخريجين قبعاتهم وعباءاتهم على بوابة الجامعة، احتجاجًا على إبعاد الإدارة مجموعة "طلاب من أجل العدالة في فلسطين" و"الصوت اليهودي من أجل السلام".

Columbia University grads dumped their caps and gowns outside the school in protest of the banning of pro-Palestine student groups.

The university admitted to changing school rules to ban Students for Justice in Palestine and Jewish Voices for Peace. pic.twitter.com/cJ0Te985RA

— BreakThrough News (@BTnewsroom) November 21, 2023