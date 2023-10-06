3 أشقاء يخدعون "آبل" باستبدال هواتف آيفون قديمة بـ 6 ملايين دولار

تسبب 3 أشقاء في خسارة شركة آبل 6.1 ملايين دولار من خلال مخطط واسع النطاق تم من خلاله استبدال أجهزة حقيقية بأكثر من 10 آلاف جهاز آيفون وآيباد مزيف في مئات المتاجر، وفقا للمدعين الفيدراليين.

وحسب وسائل إعلام أميركية، حكمت محكمة أميركية على الشقيقين، زهمين وزهتينغ لياو، بالسجن 41 شهرا، بعد تنفيذهما عمليات استبدال مزيفة للهواتف والأجهزة اللوحية في أكثر من 300 فرع لشركة آبل بأميركا وكندا.

ونقلت وسائل الإعلام عن القاضي، أن "زهمين لياو، زار أكثر من 105 من فروع شركة آبل في 22 ولاية لاستبدال 720 جهاز آيفون وآيباد، فيما نفذ الأخ الثاني زهتينغ، 200 زيارة على الأقل لـ 18 ولاية أميركية وكندية لاستبدال 718 من الأجهزة ذاتها".

كما حكمت المحكمة على زوجتي الشقيقين بالوضع تحت المراقبة لمدة 3 سنوات اعتبارا من 5 أكتوبر/تشرين الأول الحالي بجانب 8 أشخاص آخرين وتغريمهم 250 ألف دولار لمساعدتهم في عمليات الاستبدال التي تمت في الفترة من 2011 وحتى 2019.

ووجهت المحكمة اتهامات مشابهة للشقيق الثالث، تشيوي لياو، الذي من المقرر الحكم عليه نهاية الشهر الجاري.

ووفقًا لمكتب المدعي العام الأميركي للمنطقة الجنوبية من كاليفورنيا، فقد تم القبض على الشقيقين في عام 2019 وهما يحاولان استبدال أكثر من 10 آلاف جهاز مزيف تم إحضارها من الصين ويحملون أرقاما تسلسلية مشابهة لتلك المسجلة لدى شركة آبل بما يسهم في تضليل ممثلي المبيعات بالفروع المختلفة.

وفي عام 2015 وحده، سافر الأشقاء إلى عدة متاجر في ولايات على طول الساحل الشرقي من فلوريدا وصولا إلى نيو هامبشاير، كما تقول مذكرة الحكم.

وفي يونيو/حزيران 2022، اعترف الأشقاء الثلاثة الذين يقيمون في سان دييغو جنوب ولاية كاليفورنيا بالذنب أمام محكمة اتحادية، كما اعترفوا بأنهم قادوا لمدة 8 سنوات مؤامرة دولية لتهريب أجهزة آبل وآيباد مزيفة.

وقدرت قيمة الأجهزة الجديدة الأصلية المستبدلة بحوالي 6.1 ملايين دولار بعد تصديرها وبيعها لعملاء خارجيين في البلدان الأجنبية، وهو ما شكل خسارة كبيرة لشركة آبل.

وحسب خبراء، فإنه قد يكون من الصعب تنفيذ هذه الخدعة الخاصة اليوم بعد أن قامت شركة آبل بإجراء تسلسل لمكونات داخلية أكثر من أي وقت مضى.