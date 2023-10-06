رئيسة المفوضية الأوروبية ترتدي وشاحا بزخارف إسلامية في غرناطة

ارتدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين وشاحا مزينا بزخارف فنية إسلامية، تلقته هدية من مرشدة سياحية في مدينة غرناطة بجنوب إسبانيا حيث يجتمع زعماء الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة.

وفي حين عبّرت فون دير لاين عن إعجابها بالوشاح الحريري الذي تلقته هدية خلال زيارتها قصر الحمراء الشهير في غرناطة، ارتدى جميع الموظفات العاملات في القصر -خلال حفل عشاء لزعماء الدول الأوربية- مثل هذه الأوشحة.

كما قدمت سمية عبدلبي -التي أهدت فون دير لاين الوشاح- شرحا للمسؤولة الأوروبية بشأن تاريخ قصر الحمراء، الذي يعد أحد أهم معالم العمارة الإسلامية في الأندلس بما يضمه من ملامح لعراقة العمارة الإسلامية بين القرنين الثامن والـ14 الميلاديين.

وقالت سمية -المولودة في ألمانيا من أصل مغربي- لرويترز إن فون دير لاين أخبرتها أنها "أصبحت الآن أيضا جزءا من تاريخ قصر الحمراء وتأثرت بذلك بشدة. لاحظت وشاحي وقالت إنه جميل".

وبحلول صباح اليوم، كانت جميع الأوشحة من هذا النوع، التي يبيعها متجر هدايا في قصر الحمراء، قد نفدت، وفق رويترز.

وبدأ قادة دول الاتحاد الأوروبي في غرناطة، اليوم الجمعة، اجتماعا غير رسمي تمهيدا لقمتهم المنتظرة نهاية العام الجاري، ويبحث القادة سبل تجنب أزمة هجرة جديدة، ومواجهة تحدي فتح عضوية التكتل أمام بلدان جديدة.