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أغلى 10 مقتنيات للأميرة الراحلة ديانا

Princess Diana's dresses are displayed during Julien's Auctions press preview ahead of the public exhibition and auction "Legends: Hollywood and Royalty" at Julien's Auction in Beverly Hills on August 28, 2023. (Photo by VALERIE MACON / AFP)
مجموعة من فساتين الأميرة الراحلة التي تم بيعها في مزادات علنية (الفرنسية)
3/10/2023-|آخر تحديث: 3/10/202303:13 م (بتوقيت مكة المكرمة)

في 31 أغسطس/آب عام 1997 لفظت الأميرة ديانا أنفاسها الأخيرة، وودعت العالم إثر حادث سير أليم في باريس. وعلى الرغم من مرور 26 عاما على هذه الذكرى لا تزال مقتنياتها تحظى باهتمام وطلب هواة جمع المقتنيات النادرة.

وقد نشر موقع "ساوث شاينا مورننغ بوست" الصيني، اليوم الثلاثاء، قائمة بنحو 10 مقتنيات باهظة الثمن كانت تملكها الأميرة ديانا وبيعت في مزادات علنية.

واشتملت المقتنيات على بعض الملابس، والمجوهرات، والرسائل وغيرها، حيث بيعت قطعة واحدة من ملابسها قبل أيام بمبلغ 1.14 مليون دولار أميركي، وتتمثل في كنزة "الخروف الأسود"، وفيما يلي قائمة ببعضها:

A 'black sheep' jumper worn by the Britain's late Diana, Princess of Wales, is displayed at Sotheby's, in London, Britain, July 17, 2023. The jumper, which is to go up for auction, was worn by Diana on several occasions, and was recently rediscovered in a box in the attic of the manufacturers along with correspondence from Diana's private secretary. REUTERS/Rachel Adams
سترة "الخروف الأسود" ارتدتها ديانا في الـ18 من عمرها  (رويترز)

رسائل بخط اليد

تلقى رئيس قصر باكنغهام ستيوارد سيريل ديكمان عددا من الرسائل المكتوبة بخط اليد من ديانا في الفترة الممتدة بين 1980 و1990، بما فيها واحدة تتحدث عن المشاكل التي يقع فيها الأمير هاري في المدرسة.

وباعت عائلة ديكمان ستة من الرسائل مقابل 18300 دولار أميركي، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية (بي. بي. سي).

صليب عطا الله

يعد الصليب قطعة فريدة من المجوهرات وقد تمّ تصميمه من شركة غارارد في عام 1920، وقد بيع هذا الصليب بـ197500 دولار أميركي

فستان إدلشتاين

ارتدت الأميرة ديانا ثوبا مخمليا من تصميم فيكتور إدلشتاين في زيارة للبيت الأبيض في عام 1985 وتم تصويرها بعد ذلك وهي ترقص مع الممثل الأميركي جون ترافولتا، وقد بيع بـ321 ألف دولار أميركي.

فستان أسود وعاجي

فستان أسود وعاجي من تصميم كاثرين ووكر، التي كانت مصممة ديانا الشخصية لأكثر من 16 عاما، بيع بمبلغ 508 آلاف دولار، أي أكثر 6 مرات من تقديرات الدار البالغة 60 ألف دولار.

فستان أسود وأخضر

ارتدت الأميرة ديانا فستانا باللونين الأسود والأخضر من كاثرين ووكر في حفل عشاء بفندق رويال يورك في تورنتو.

تجاوز الفستان أيضا التوقعات عندما تم بيعه بأكثر من 5 أضعاف ثمنه المقدر بـ100 ألف دولار، حيث بتم بيعه بـ571500 دولار.

فستان ديانا المخملي باللون الباذنجاني (رويترز)

فستان الحرير الأحمر

وبيع فستان من الحرير الأحمر من تصميم بروس أولدفيلد، ارتدته أميرة ويلز الراحلة في العرض الأول لفيلم في ليستر سكوير بلندن في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 1991، بمبلغ 571500 دولار، وهو ما يقرب من ضعفي تقديرات دار المزادات البالغة 311227 دولارا.

فستان مخملي

مرة أخرى تحوز تصميمات المصمم البريطاني إدلشتاين على الاهتمام والتقدير، حيث بيع فستان مخملي من تصميمه ارتدته الأميرة الراحلة للحصول على صورة ملكية عام 1991 على 604800 دولار أميركي.

سيارة فورد التي كانت تمتلكها ديانا (غيتي)

سيارة فورد إسكورت

بيعت سيارة الأميرة الراحلة ديانا في المزاد العلني، وهي من طراز فورد بـ764 ألف دولار أميركي.

مجموعة "بحيرة البجع"

أطلق على المجموعة اسم جناح "بحيرة البجع"، لأن ديانا ارتدت عقدها وأقراطها في آخر ظهور علني لها قبل وفاتها عام 1997، وكانت من المجوهرات الوحيدة التي تملكها ديانا بشكل خاص وليس على سبيل الإعارة من التاج، وقد تمّ بيعها بمليون دولار أميركي.

NEW YORK, NEW YORK - SEPTEMBER 07: Designers Sally Muir and Joanna Osborne pose with their Black Sheep Sweater worn by Lady Diana Spencer on the first day it is displayed at Sotheby's on September 07, 2023 in New York City. The sweater was originally worn when Lady Diana Spencer attended one of Prince Charles’ summer polo matches, donning the red sweater designed by Sally Muir and Joanna Osborne for their knitwear label, Warm & Wonderful. It was later damaged, and a letter was sent to the designers from Princess Diana’s private secretary, Oliver Everett CVO, requesting it be fixed or replaced. Muir and Osborne knitted a new one, when the second letter was received. The sweater is appearing at auction for the first time ever, with a week in London before a week in New York. It is expected to be auctioned for $50,000 -$80,000 (£40,000 – 70,000). (Photo by Alexi Rosenfeld/Getty Images)
سترة الصخروف الأسود بيعت بأكثر من مليون دولار أميركي (غيتي)

سترة الخروف الأسود

كانت الأميرة ديانا تبلغ من العمر 19 عاما فقط في عام 1981 عندما تم تصويرها وهي ترتدي سترة الخروف الأسود في إحدى مباريات البولو للأمير تشارلز آنذاك. لم تكشف دار سوذبي للمزادات بعد عمن حصل على العرض الفائز، لكنها الآن أغلى كنزة محبوكة تم بيعها في المزاد، حيث حققت أكثر من مليون دولار.

المصدر : الصحافة الصينية