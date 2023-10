أغلى 10 مقتنيات للأميرة الراحلة ديانا

في 31 أغسطس/آب عام 1997 لفظت الأميرة ديانا أنفاسها الأخيرة، وودعت العالم إثر حادث سير أليم في باريس. وعلى الرغم من مرور 26 عاما على هذه الذكرى لا تزال مقتنياتها تحظى باهتمام وطلب هواة جمع المقتنيات النادرة.

وقد نشر موقع "ساوث شاينا مورننغ بوست" الصيني، اليوم الثلاثاء، قائمة بنحو 10 مقتنيات باهظة الثمن كانت تملكها الأميرة ديانا وبيعت في مزادات علنية.

واشتملت المقتنيات على بعض الملابس، والمجوهرات، والرسائل وغيرها، حيث بيعت قطعة واحدة من ملابسها قبل أيام بمبلغ 1.14 مليون دولار أميركي، وتتمثل في كنزة "الخروف الأسود"، وفيما يلي قائمة ببعضها:

تلقى رئيس قصر باكنغهام ستيوارد سيريل ديكمان عددا من الرسائل المكتوبة بخط اليد من ديانا في الفترة الممتدة بين 1980 و1990، بما فيها واحدة تتحدث عن المشاكل التي يقع فيها الأمير هاري في المدرسة.

وباعت عائلة ديكمان ستة من الرسائل مقابل 18300 دولار أميركي، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية (بي. بي. سي).

يعد الصليب قطعة فريدة من المجوهرات وقد تمّ تصميمه من شركة غارارد في عام 1920، وقد بيع هذا الصليب بـ197500 دولار أميركي

ارتدت الأميرة ديانا ثوبا مخمليا من تصميم فيكتور إدلشتاين في زيارة للبيت الأبيض في عام 1985 وتم تصويرها بعد ذلك وهي ترقص مع الممثل الأميركي جون ترافولتا، وقد بيع بـ321 ألف دولار أميركي.

فستان أسود وعاجي من تصميم كاثرين ووكر، التي كانت مصممة ديانا الشخصية لأكثر من 16 عاما، بيع بمبلغ 508 آلاف دولار، أي أكثر 6 مرات من تقديرات الدار البالغة 60 ألف دولار.

ارتدت الأميرة ديانا فستانا باللونين الأسود والأخضر من كاثرين ووكر في حفل عشاء بفندق رويال يورك في تورنتو.

تجاوز الفستان أيضا التوقعات عندما تم بيعه بأكثر من 5 أضعاف ثمنه المقدر بـ100 ألف دولار، حيث بتم بيعه بـ571500 دولار.

وبيع فستان من الحرير الأحمر من تصميم بروس أولدفيلد، ارتدته أميرة ويلز الراحلة في العرض الأول لفيلم في ليستر سكوير بلندن في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 1991، بمبلغ 571500 دولار، وهو ما يقرب من ضعفي تقديرات دار المزادات البالغة 311227 دولارا.

A striking ball dress from the Collection of Princess Diana, designed by Victor Edelstein in 1989, sold for $604,800 at Sotheby’s Friday. The strapless dress of deep aubergine silk velvet, with a tulip-shaped stiffened skirt, features three paste buttons at the back. pic.twitter.com/oBSJk99DQ7

— Antique Trader (@AntiqueTrader) January 27, 2023