سرقة هاتف عضو بالكونغرس الأميركي وسيارته تحت تهديد السلاح بواشنطن

تعرض النائب الأميركي وعضو الكونغرس هنري كويلار للسرقة تحت تهديد السلاح -أمس الاثنين- خارج مبنى سكني في العاصمة واشنطن.

ونقلت وسائل إعلام أميركية عن جاكوب هوشبيرغ رئيس موظفي كويلار قوله "بينما كان عضو الكونغرس كويلار يوقف سيارته هذا المساء، اقترب 3 مهاجمين مسلحين منه وسرقوا سيارته وهاتفه".

وأضاف "لحسن الحظ، لم يصب بأذى ويعمل مع سلطات إنفاذ القانون المحلية. شكرا لشرطة مترو وشرطة الكابيتول على تحركهم السريع واستعادة سيارة عضو الكونغرس".

DC police searching for 3 men after armed carjacking of U.S. Rep. Henry Cuellar. Anyone who sees the stolen vehicle is asked to call 911 pic.twitter.com/PDBsaJbSiv — BNO News (@BNONews) October 3, 2023

وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن السرقة وقعت بالقرب من مقر إقامة النائب الديمقراطي عن ولاية تكساس -في منطقة نافي يارد- بالعاصمة واشنطن، على بعد عدة بنايات من مبنى الكونغرس.

بدورها، قالت شرطة الكابيتول -في بيان- إن إدارة شرطة العاصمة تحقق في الحادث.

This was the only one I think it could have been… Alert: Armed Carjacking Investigation at the intersection of K street and New Jersey Avenue SE. Taken was a white Honda CHR with TX tags RYL2900. Lookout for three black males wearing all black clothing.

DO NOT TAKE ACTION CALL… https://t.co/BBLUJ9xGX6 pic.twitter.com/LGyFA6uwcU — Alan Henney (@alanhenney) October 3, 2023

وتفاعل رواد مواقع التواصل مع الخبر معبرين عن غضبهم من ازدياد عدد الجرائم بأميركا والعاصمة تحديدا، حيث دوّن الصحفي إيرك سبراكلين -على حسابه بمنصة "إكس"- "تعرضت سيارة النائب كويلار للسرقة خارج مبنى يسكنه العشرات من أعضاء مجلس النواب، مرحبا بكم في واشنطن عاصمة جو بايدن".

Rep. Henry Cuellar was carjacked outside a building that dozens or House members live, per an alert sent to the members. At least 3 men held guns to his head, took his phone and his car as he was parked on the street WELCOME TO JOE BIDEN’S WASHINGTON DC! — Eric Spracklen🇺🇸 (@EricSpracklen) October 3, 2023

في حين دوّن عضو مجلس الشيوخ مايك لي على حسابه "العاصمة صارت خطرة.. يتمتع الكونغرس وحده بسلطة سن قوانين العاصمة، ويجب عليه التدخل".

My friend, @RepCuellar (D. TX), became the victim of a crime tonight in what’s considered a nice part of D.C. D.C. is dangerous. Something’s gone terribly wrong here—for far too long. Congress has the sole power to make D.C.’s laws, and must intervene.https://t.co/MlDwfkqLKm — Mike Lee (@BasedMikeLee) October 3, 2023

في حين رأى المدون الأميركي غري أن السيناتور "حصد ما زرع"، وذلك في إشارة إلى حكم الديمقراطيين للولايات المتحدة.

There are no nice parts of anywhere anymore. He reaped what he sowed. We didn’t sow it but we will all reap it soon. This goes way beyond DC — Grey Worm (@grey_worm5309) October 3, 2023

وارتفع معدل سرقة السيارات بنسبة 115% مقارنة بهذا الوقت من العام الماضي، وفقًا لإحصاءات الجريمة الخاصة بشرطة العاصمة، حيث تم حتى الآن الإبلاغ عن 750 حالة سرقة سيارات في العاصمة هذا العام وحده، منها 75% منها باستخدام سلاح ناري.

وأظهر تقرير صادر عن المكتب الوطني لجرائم التأمين في الولايات المتحدة الأميركية أن سرقة السيارات ارتفعت بنسبة 7% خلال 2022 إلى 1.02 مليون حادث، وهو أعلى مستوى منذ عام 2008، عندما تم الإبلاغ عن سرقة نحو مليون سيارة.

وحسب التقرير ذاته، فقد شهدت ولاية إلينوي أعلى معدل زيادة لجرائم سرقة السيارات في أميركا بنسبة 35% العام الماضي مقارنة بعام 2021، تليها واشنطن بنسبة 31%، ثم نيويورك بمعدل 23%.