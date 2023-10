"أسرلة".. إضافة مصطلح جديد يشير للسرقة في قاموس إيربان الساخر

أضيف مصطلح جديد، وهو "أسرلة" (israeled)، إلى قاموس شعبي مفتوح على الإنترنت يسمى "قاموس إيربان" (Urban Dictionary)، مما أثار الاهتمام والجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

يتم تعريف المصطلح بأنه مثل ادعاء شخص ملكية شيء يخص شخصًا آخر، وهو ما يشبه السرقة.

يتضمن التعريف مثالا توضيحيًا لاستخدام الكلمات، حيث يصف سيناريو لشخص يطلب مشاركة طاولة في مقهى، لكنه بعد ذلك يطلب من الشاغل الأصلي (الأول) مغادرة الطاولة لأن لديه اجتماعا.

و"قاموس إيربان" (أو القاموس الحضري) هو أشبه بمحاكاة ساخرة للقواميس الإلكترونية، فقد أوضح مؤسسه هارون بيكهام في العام 2009 لصحيفة نيويورك تايمز أنه لا يشبه ويكيبيديا لأنه لا يعتمد مبدأ الحياد.

وأوضح مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي أن "إضافة الفعل إسرائيل"، حسب وصفهم، إلى القاموس الحضري جاء ليعبر عن "ادعاء شخص أن ممتلكاتك ملك أصلي له، مما يعد مزيجا من الانتحال والسرقة".

"Israeled" is officially a word in urban dictionary pic.twitter.com/MseZTAtXyg — رٌوح. (@onlyallahtolove) October 23, 2023

Someone asked to share my table at a coffee shop and then asked me to leave the table because they have a meeting??? Am I in an episode of Seinfeld?? — Elizabeth Goodspeed (@domesticetch) October 19, 2023

The verb to "#israel" has been added to the Urban Dictionary to mean when a person claims something that belongs to you as theirs. pic.twitter.com/EWHLHEU7Ya — Quds News Network (@QudsNen) October 23, 2023

وتأتي إضافة هذا المصطلح "أسرلة" على خلفية المخاوف المستمرة والنقاشات العالمية حول الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، الذي يتميز بمزاعم الفصل العنصري والقمع وجرائم الحرب.

و"قاموس إيربان" موقع إلكتروني تأسس عام 1999، وهو معروف بمجموعته الشعبية من الكلمات والعبارات العامية، مع بعض التعريفات التي يعود تاريخها إلى عام 1999، على الرغم من أن أغلبية الألفاظ تمت المساهمة بها في عام 2003.

واستنادًا إلى موقع "مكتبة الكونغرس"، في بداية عام 2014، كان القاموس الشعبي يضم أكثر من 7 ملايين تعريف، ويشهد إضافة حوالي ألفي إدخال جديد يوميًا.