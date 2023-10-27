منوعات|العالم العربي

"أسرلة".. إضافة مصطلح جديد يشير للسرقة في قاموس إيربان الساخر

The 1948 Palestinian exodus, known in Arabic as the Nakba (Arabic: an-Nakbah, lit.'catastrophe'), occurred when more than 700,000 Palestinian Arabs fled or were expelled from their homes, during the 1947Ð1948 Civil War in Mandatory Palestine and the 1948 ArabÐIsraeli War. The exact number of refugees is a matter of dispute, but around 80 percent of the Arab inhabitants of what became Israel (50 percent of the Arab total of Mandatory Palestine) left or were expelled from their homes. Later in the war, Palestinians were forcibly expelled as part of 'Plan Dalet' in a policy of 'ethnic cleansing'. (Photo by: Pictures From History/Universal Images Group via Getty Images)
فر أكثر من 700 ألف عربي فلسطيني أو طُردوا من منازلهم خلال النكبة الفلسطينية عام 1948 على يد مليشيات صهيونية (غيتي)
27/10/2023-|آخر تحديث: 27/10/202301:12 م (بتوقيت مكة المكرمة)

أضيف مصطلح جديد، وهو "أسرلة" (israeled)، إلى قاموس شعبي مفتوح على الإنترنت يسمى "قاموس إيربان" (Urban Dictionary)، مما أثار الاهتمام والجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

يتم تعريف المصطلح بأنه مثل ادعاء شخص ملكية شيء يخص شخصًا آخر، وهو ما يشبه السرقة.

يتضمن التعريف مثالا توضيحيًا لاستخدام الكلمات، حيث يصف سيناريو لشخص يطلب مشاركة طاولة في مقهى، لكنه بعد ذلك يطلب من الشاغل الأصلي (الأول) مغادرة الطاولة لأن لديه اجتماعا.

و"قاموس إيربان" (أو القاموس الحضري) هو أشبه بمحاكاة ساخرة للقواميس الإلكترونية، فقد أوضح مؤسسه هارون بيكهام في العام 2009 لصحيفة نيويورك تايمز أنه لا يشبه ويكيبيديا لأنه لا يعتمد مبدأ الحياد.

وأوضح مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي أن "إضافة الفعل إسرائيل"، حسب وصفهم، إلى القاموس الحضري جاء ليعبر عن "ادعاء شخص أن ممتلكاتك ملك أصلي له، مما يعد مزيجا من الانتحال والسرقة".

وتأتي إضافة هذا المصطلح "أسرلة" على خلفية المخاوف المستمرة والنقاشات العالمية حول الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، الذي يتميز بمزاعم الفصل العنصري والقمع وجرائم الحرب.

و"قاموس إيربان" موقع إلكتروني تأسس عام 1999، وهو معروف بمجموعته الشعبية من الكلمات والعبارات العامية، مع بعض التعريفات التي يعود تاريخها إلى عام 1999، على الرغم من أن أغلبية الألفاظ تمت المساهمة بها في عام 2003.

واستنادًا إلى موقع "مكتبة الكونغرس"، في بداية عام 2014، كان القاموس الشعبي يضم أكثر من 7 ملايين تعريف، ويشهد إضافة حوالي ألفي إدخال جديد يوميًا.

 

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي