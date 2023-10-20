بلغة الإشارة.. صانعة محتوى تخاطب الصم في العالم لإيصال صوت غزة

أخذت صانعة محتوى مصرية تتقن لغة الإشارة على عاتقها مهمة توصيل ما يحدث في غزة من عدوان إسرائيلي دموي ومآس إنسانية إلى الصم في جميع أنحاء العالم.

وأظهرت المشاهد التي نشرتها سارة الجوهري -عبر حسابها على إنستغرام- ترجمتها بعض الأحداث في غزة وبعض المقاطع المتداولة إلى لغة الإشارة "لإيصال صوت الفلسطينيين إلى العالم ومخاطبة ضميره لإنقاذ غزة وأطفالها".

وقالت سارة الجوهري في أحد مقاطع الفيديو إن "الناس الطيبة الكريمة من أمة سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم) تقول: إذا كنا نحن غير قادرين على تحمل رؤية هذه المناظر البشعة، فما بالك بمن هم هناك في غزة؟".

وأضافت "أهل فلسطين بواسل ورجال، سواء كانوا رجالا أو نساء فهم بواسل. هم على خط النار أقوياء، ومتمسكين بربنا أوي (جدا) ومش بيقولوا لربنا ليه (لماذا) بيحصل فينا كده (يحدث لنا هذا). إيه (ما) كل الإيمان ده (هذا) بربنا! فاوعووا انتوا (فإياكم أن) تيأسوا من رحمة ربنا".

وظهرت سارة الجوهري في أحد هذه المقاطع وهي تترجم إلى لغة الإشارة مشهدًا لأحد المصورين وهو يتحدث عن شهيد بقي عالقا تحت الأنقاض لمدة 3 أيام وتفوح منه رائحة المسك.

وفي فيديو آخر، ترجمت مشهدا يحكي "تجاهل الغرب لكل ما يحدث في فلسطين وتركيزه على ما حدث للإسرائيليين، وتوجيه كل وسائل إعلامه للحديث عن المظلومية اليهودية".

وفي فيديو إنساني، عرضت سارة الجوهري مشاهد من المجازر التي يتعرض لها أطفال غزة من قصف وموت ودمار وتشريد وقامت بترجمة أغنية "أعطونا الطفولة" بلغة الإشارة.

وارتفعت حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة إلى أكثر من 4137 شهيدا، بينهم 1524 طفلا، وألف سيدة، و120 مسنا، ونحو 13 ألف مصاب.

كما أن هناك أكثر من ألف مفقود تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة، معظمهم من الأطفال، حسب ما أعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم الجمعة.