"منشقون" مناهضون لسياسات إسرائيل في دائرة الاستهداف بتل أبيب ونيويورك

"أنا رجل يهودي. أقمت حفلا دينيا في القدس، ونظمت رحلات للشباب اليهود إلى الأراضي المحتلة. عشت 3 سنوات في فلسطين، منها 7 أشهر في غزة. أنا أؤيد المقاومة الفلسطينية 100%، ورافض للكيان الصهيوني وجرائمه".

دان كوهين، صحفي ومخرج سينمائي يحلم بإنتاج فيلم عن أسوء فترة تعيشها الصهيونية حاليا، "بعد انشقاق أبناء الكيان المحتل عنه، بسبب الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة". ويواجه كوهين، الذي يعيش حاليا في أميركا تهديدات يومية بالقتل واتهامات بمعاداة السامية تطال الكثيرين من اليهود والإسرائيليين المناهضين للقتل والتهجير الذي يتعرض له الفلسطينيون.

كوهين عبّر عن موقفه الرافض للتصعيد العسكري في غزة منذ اليوم الأول لعملية "طوفان الأقصى"، ما شجع عشرات من اليهود والمستوطنين لخوض معركة من نوع آخر تدور على منصات التواصل الاجتماعي بين المؤيدين والمعارضين لكيان الاحتلال، تبادل فيها الطرفان اتهامات بمعاداة السامية، وارتفعت معها دعوات تحريضية ضد المعارضين للعنف ضد أطفال غزة ومدنييها.

Very thoughtful commentary from @DanielBMate. I edited it to make it somewhat shorter, and added captions. Well worth watching.

He’s a Jew, but more importantly a thoughtful human being who’s willing to ask the questions many are avoiding, and face the facts many are ignoring. pic.twitter.com/s1EMN6RzdL

