رغم القصف.. أطفال يتطوعون لتنظيف الشارع أمام مجمع الشفاء بغزة

وثق مقطع فيديو أطفالا في قطاع غزة، وهم يقومون بحملة نظافة في الشارع الواقع أمام مبنى مستشفى الشفاء الواقع في المنطقة الغربية الوسطى من مدينة غزة.

ونشرت صانعة المحتوى الفلسطينية بيسان عودة، مقطعا مصورا على حسابها بمنصة إنستغرام، يظهر أطفالا يحملون أدوات تنظيف، ويكنسون الشارع أمام مبنى مستشفى الشفاء في غزة.

وسألت بيسان الأطفال الثلاثة هل طلب أحد منكم عمل ذلك فقالوا "لا. لحالنا" فسألتهم عن مكان إقامتهم، فقالوا "هنا" في إشارة إلى الشارع المقابل لمستشفى الشفاء، لتسألهم بيسان عن أسمائهم، فأجاب كل منهم على حدة "ماهر. كرم. محمد".

بيسان سألت الأطفال الثلاثة عن مصدر أدوات التنظيف، فقالوا إنهم حصلوا عليها من بيوتهم التي نزحوا منها، وتركوها بسبب القصف الإسرائيلي المستمر ليل نهار، وبدؤوا حملة لتنظيف الشارع أمام المستشفى حيث يقيمون.

وأمس الأحد، ظهر رئيس الموساد الإسرائيلي الأسبق داني يتوم في مقطع فيديو بثته القناة الـ13 الإسرائيلية طالب خلاله بتدمير مستشفى الشفاء زاعما أنها "تستخدم كدرع بشرية لمواقع قيادة المقاومة الفلسطينية"، حسب زعمه.

وقال يتوم للقناة "مستشفى الشفاء هو درع لمواقع القيادة. من ناحيتي هذا هدف حماس. يجب أن نقول للموجودين في مستشفى الشفاء: أخلوا المكان من فضلكم. يجب تدمير مستشفى الشفاء. والاستمرار بالحفر إلى الأسفل بواسطة القنابل. لأنه لو كانت معلوماتنا الاستخباراتية صحيحة، فإن ذلك سيمنحنا القدرة على سحق هذه القيادة التي تقف وراء هذه الحملة الرهيبة.

وفي السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وفي اليوم الثالث لعملية "طوفان الأقصى"، استهدفت طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي محيط مجمع الشفاء الطبي، مما أدى إلى أضرار في قسم الحضانة لحديثي الولادة.

وأظهرت المشاهد المصورة من داخل المجمع الطبي امتلاء أروقة وساحات مستشفى الشفاء بمئات جثث القتلى التي لم تتسع لهم ثلاجات الموتى.

مجمع الشفاء الطبي

تأسس مجمع الشفاء الطبي عام 1946 على مفترق تقاطع شارع عز الدين القسام مع شارع الوحدة وهو من الشوارع الرئيسية في غزة.

ويعد المجمع أكبر مؤسسة صحية طبية داخل قطاع غزة، حيث يضم 3 مستشفيات تخصصية هي مستشفى الجراحة ومستشفى الباطنة ومستشفى النساء والتوليد.

وتبلغ المساحة الإجمالية لمستشفى دار الشفاء 42 ألف متر مربع، بقدرة استيعاب إجمالية تقدر بنحو 600 سرير.