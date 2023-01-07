جنوب أفريقيا.. متحف الفصل العنصري وقبيلة منديلا

واصل المسافر في حلقة (2023/1/7) من برنامج "المسافر" رحلته في جنوب أفريقيا، وطاف هذه المرة في مدينة جوهانسبرغ التي تعد واحدة من كبرى مدن البلد الأفريقي.

وزار حي مابونينج الذي تحوّل خلال 10 سنوات من مقر للعصابات إلى حي يجذب السياح للالتقاط الصور فيه، ويوجد في الحي العديد من المقاهي والمطاعم التي تغطي كل النكهات حول العالم تقريبا.

كما طاف المسافر في متحف الفصل العنصري ذي الطابع الفريد، والذي يحتوي عند مدخله على أعمدة كتبت فيها القيم السبع المنصوص عليها في دستور هذا البلاد، وهي: الديمقراطية والمساواة والمصالحة والتنوع والمسؤولية والاحترام والحرية. وقد كفل القانون حق الحرية والحقوق لكل المواطنين بغض النظر عن اللون والعرق والديانة.

ويحتوي المتحف على صور وقصص توصف بعضها بالاستفزازية لتروي قصص الفترة المروعة من تاريخ جنوب أفريقيا، كما يحتوي على غرف بها أصفاد وأسقف تنزل منها حبال المشنقة لتروي ما تعرض له السياسيون من القمع على يد السلطات الحاكمة في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي.

كما زار المسافر قرية ليسيدي الثقافية التي يعيش شعبها في تجمعات قبلية، ويرتدون الزي التقليدي الأفريقي، ويمارسون طقوس حياتهم اليومية، وتعيش فيها قبيلة خوسه التي ينحدر منها نيلسون منديلا. أما قبيلة الزولو فتعد واحدة من كبرى القبائل في كل القارة ويبلغ عدد أفرادها نحو 10 ملايين شخص.

وانتقل المسافر إلى مدينة جورج الساحلية جنوبي البلد التي تطل على المحيط الهندي، وتتمتع بغطاء نباتي كثيف، وقد تأسست البلدة نهاية القرن الـ18.