ادعاءاتها عززت معاداة المسلمين والآسيويين.. ترحيب بإدانة شابة بريطانية زعمت تعرضها للاغتصاب والاتجار الجنسي

لقي قرار محكمة بريطانية بإدانة شابّة ادعت كذبا بأنها تعرضت للاغتصاب الجماعي من قبل "عصابة آسيوية" ترحيبا عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث كان ادعاؤها قد أثار ضجة وفوضى عارمتين، وعزز معاداة المسلمين والآسيويين، وفقا لمختصّين.

وأُدينت إليانور ويليامز (22 عاما) بـ8 تهم في محكمة "بريستون كراون" بمقاطعة لانكشاير البريطانية، منها إفساد سير العدالة، مطلع شهر يناير/كانون الثاني الجاري.

وكانت ويليامز قد نشرت على حسابها بفيسبوك في شهر مايو/أيار من عام 2020 صورة لها وقد بدت على وجهها آثار العديد من الإصابات والكدمات.

وادّعت ويليامز كذبا بأن تلك الإصابات كانت نتيجة لتعرضها للاعتداء والاغتصاب على يد مجموعة من الرجال الآسيويين، إلا أن نتائج التحقيق خَلُصت إلى أن الفتاة أصابت نفسها بنفسها باستخدام مطرقة.

⚖️Eleanor Williams 22, has been convicted of perverting the course of justice, after maliciously making false allegations of sexual abuse.

وشارك عشرات الآلاف من المتابعين منشورها على فيسوك، ما أحدث أصداء ومخاوف واسعة على المستوى المحلي، استدعى تدخل النائب عن مدينة "بارو إن فورنيس" الإنجليزية حيث تقطن، وإثارة قضيتها عدة مرات في البرلمان للمطالبة بالعدالة.

كما أثارت الأنباء المتعلقة بالاعتداء عليها مظاهرات بمدينة "بارو إن فورنيس"، واتهامات من مجموعات يمينية، وأدت إلى استجواب واحتجاز العديد من الأشخاص الذين قالوا إن حياتهم تأثرت سلبًا بسبب تلك الادعاءات الكاذبة.

وبحسب وسائل إعلامية، فقد بدأت محاكمة ويليامز في شهر أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، بعد سلسلة من الأدلة الكاذبة التي قدمتها أثناء التحقيق.

واتهمت ويليامز عدة رجال بالاتجار بها واغتصابها، لكنها قدمت أسماء عشوائية لأشخاص عبر الإنترنت، وأخرى وهمية، على أنهم ضحايا للاتجار الجنسي.

ووجد التحقيق أيضًا أن ويليامز أرسلت لنفسها العديد من الرسائل، لتبدو كأنها رسائل من مغتصبيها، وأخرى من ضحايا آخرين.

وادّعت الشابة أنه تم الاتجار بها لممارسة الجنس في أمستردام، لكن التحقيق وجد أنها كانت في المملكة المتحدة.

It has been almost three years since the allegations made by Eleanor Williams first appeared on Facebook.

Barrow went through the wringer. But today Ellie was found guilty of perverting the course of justice by a jury of her peers.

My thoughts: https://t.co/93ZzJrTEU4

— Simon Fell MP (@simonfell) January 3, 2023