هاري يتّهم شقيقه الأمير وليام بالاعتداء الجسدي عليه عام 2019

في ظل توتر العلاقات مع العائلة الملكية البريطانية، جاء ما كشفته صحيفة "الغارديان" البريطانية من مقتطفات حصلت عليها من كتاب مذكرات الأمير هاري، ليشعل الجدل من جديد بشأن خبايا قصر باكنغهام.

واتهم الأمير هاري شقيقه وليام بأنه أسقطه أرضا خلال مشادة في عام 2019، بحسب كتابه الذي سيصدر قريبا.

وكان هاري وزوجته ميغان انسحبا من العائلة الملكية وسط ضجة كبيرة عام 2020، في حدث حظي بتغطية إعلامية واسعة على جانبي المحيط الأطلسي.

وانتقد الزوجان اللذان يعيشان حاليا في الولايات المتحدة، العائلة الملكية علنا في مناسبات ومقابلات عدة، وأيضا في فيلم وثائقي طرحته منصة نتفليكس مؤخرا.

وفي كتابه "البديل" (Spare) الذي يُنشر في 10 يناير/كانون الثاني الجاري، قال هاري إنه تعرض لاعتداء جسدي من شقيقه الأكبر وليام خلال مشادة في لندن عام 2019، بحسب "الغارديان".

وخلال هذه المشادة، اتهم هاري (38 عاما) شقيقه وليام بأنه وصف ميغان بأنها "صعبة المراس" و"وقحة"، قبل أن تتوتر الأجواء أكثر مع تبادل للشتائم، وفق الصحيفة البريطانية.

