هاري يتّهم شقيقه الأمير وليام بالاعتداء الجسدي عليه عام 2019

في ظل توتر العلاقات مع العائلة الملكية البريطانية، جاء ما كشفته صحيفة "الغارديان" البريطانية من مقتطفات حصلت عليها من كتاب مذكرات الأمير هاري، ليشعل الجدل من جديد بشأن خبايا قصر باكنغهام.

واتهم الأمير هاري شقيقه وليام بأنه أسقطه أرضا خلال مشادة في عام 2019، بحسب كتابه الذي سيصدر قريبا.

Prince Harry details physical attack by brother William in new book https://t.co/adXth1ELBa — The Guardian (@guardian) January 5, 2023

وكان هاري وزوجته ميغان انسحبا من العائلة الملكية وسط ضجة كبيرة عام 2020، في حدث حظي بتغطية إعلامية واسعة على جانبي المحيط الأطلسي.

وانتقد الزوجان اللذان يعيشان حاليا في الولايات المتحدة، العائلة الملكية علنا في مناسبات ومقابلات عدة، وأيضا في فيلم وثائقي طرحته منصة نتفليكس مؤخرا.

وفي كتابه "البديل" (Spare) الذي يُنشر في 10 يناير/كانون الثاني الجاري، قال هاري إنه تعرض لاعتداء جسدي من شقيقه الأكبر وليام خلال مشادة في لندن عام 2019، بحسب "الغارديان".

وخلال هذه المشادة، اتهم هاري (38 عاما) شقيقه وليام بأنه وصف ميغان بأنها "صعبة المراس" و"وقحة"، قبل أن تتوتر الأجواء أكثر مع تبادل للشتائم، وفق الصحيفة البريطانية.

Prince Harry reveals he was physically attacked and knocked to the floor by his brother Prince William during a confrontation in 2019. The confrontation escalated because William called Meghan Markle "difficult, rude, and abrasive." pic.twitter.com/6VwW9m1ka1 — Pop Base (@PopBase) January 5, 2023

وبعد حوار محتدم بين الشقيقين، قال هاري إن شقيقه وليام "أمسك بي من الياقة، ومزق قلادتي، وطرحني أرضًا".

وأضاف "سقطتُ على وعاء طعام الكلب الذي انكسر تحت ظهري وأصابتني شظاياه"، مشيرا إلى أنه ظل على الأرض "مذهولا" قبل أن يطلب من شقيقه المغادرة.

وأوضح هاري أن شقيقه وليام "اعتذر" في وقت لاحق عن تصرفه.

وبحسب صحيفة "الغارديان"، كان يمكن لهذه المشاجرة أن تتسبب في إصابة هاري بـ"خدوش وكدمات".

🧷Britain’s Prince Harry details physical attack by older brother and heir to the throne Prince William in his highly anticipated autobiography «Spare», according to the Guardian#PrinceHarry #PrinceWilliamIsABully pic.twitter.com/WFIrKzuE8t — RRN.world (@RRN_breaking) January 5, 2023

إعادة التواصل

وقال الأمير هاري إنه يريد "إعادة التواصل" مع والده الملك تشارلز الثالث وشقيقه وليام الذي كان يبدو في السابق قريبا جدا منه، وفق ما ورد في مقتطف من مقابلة عُرضت الاثنين.

يشار إلى أن الكتاب الذي رفض قصر باكنغهام التعليق على إعلان نشره، عبارة عن مذكرات يحكي فيها الأمير هاري الملابسات والظروف التي جعلته يتخذ قرار التخلي عن واجباته الملكية والتوجه للولايات المتحدة.

Prince Harry accuses Prince William of physical attack in his upcoming memoir, Spare.The book sets out an argument between the pair over Prince Harry’s wife Meghan.Harry claims that William grabbed him by the collar &ripped his necklace & knocked him to the floor pic.twitter.com/fpVEywSIsD — Williams Mukisa Sserwadda (@williamsmukisas) January 5, 2023

وبحسب صحيفة "صنداي تايمز" (Sunday Times) البريطانية، فإن الكتاب يتضمن معلومات موجهة خصوصا ضد شقيقه ويليام أكثر من الملك تشارلز الثالث، ما يؤكد الخلاف بين الشقيقين.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي تفاعل النشطاء مع المقتطفات التي كشف عنها من مذكرات الأمير، فيما وصف البعض ما يحدث بالدراما الملكية.

Prince Harry claims his brother Prince William physically attacked him, according to the Guardian, which says it has seen a copy of the duke’s upcoming memoir, Spare. Royal correspondent Nick Witchell gave his analysis on #BBCBreakfasthttps://t.co/AR4jBbCUB6 pic.twitter.com/vsGK7V8HH1 — BBC Breakfast (@BBCBreakfast) January 5, 2023

هجوم واتهامات

يشار إلى أن هجوم الأمير هاري على العائلة المالكة لم يكن الأول من نوعه، ففي ديسمبر/كانون الأول 2022، وفي إعلان ترويجي للحلقات الثلاث الأخيرة من مسلسل "نتفليكس" (Netflix) الوثائقي عنهما، قال الأمير هاري وزوجته ميغان إنهما "رُميا للذئاب"، متهمين الأسرة المالكة بـ"الكذب من أجل حماية" ولي العهد الأمير وليام.

كما حمل هاري على شقيقه وليام، قائلاً إنه "صرخ" في وجهه خلال لقاء عائلي عام 2020 حضرته الملكة إليزابيث الثانية.

ويتهم دوق ودوقة ساسكس الأمير وليام وزوجته كايت بالتسبب في التغطية الصحفية السلبية، لأنهما "يسرقان الأضواء" من سائر أفراد العائلة.

وفي مارس/آذار الماضي، اتهم هاري وميغان في مقابلة صادمة على التلفزيون الأميركي، العائلة الملكية بالعنصرية.

وتعيش العائلة الملكية البريطانية حاليا فترة انتقالية، بعد اعتلاء تشارلز الثالث العرش عقب وفاة إليزابيث الثانية في 8 سبتمبر/أيلول الماضي.