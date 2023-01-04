غوغل يحتفي بالكاتب المصري إحسان عبد القدوس

احتفى محرك البحث الشهير "غوغل"، اليوم الأربعاء، بالكاتب والروائي المصري الكبير إحسان عبد القدوس، إذ يوافق هذا التاريخ إصدار أول ترجمة إنجليزية واسعة الانتشار لرواية عبد القدوس، "لا أنام"، التي قدمتها سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة في فيلم يحمل العنوان نفسه.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، أعاد النشطاء نشر مقتطفات من كتابات وأعمال الكاتب الراحل التي حُوّل عدد منها إلى أعمال درامية خالدة في التلفزيون والمسرح والسينما.

جوجل بتحتفل بالكاتب الكبير "إحسان عبد القدوس" اللي أصدر أكتر من 600 قصة ورواية في تاريخه وتم ترجمتها للغات كتير وصاحب أكبر عدد أعمال تم تحويلها إلى أفلام ومسلسلات تليفزيونية أشهرها "لن أعيش في جلباب أبي"#بس_في_مصر pic.twitter.com/n1TRcGcgbv — بس في مصر (@basfimasr) January 4, 2023

وعبد القدوس هو صحفي وأديب مصري، أحدث نقلة نوعية في الرواية العربية. كتب أكثر من 600 قصة ورواية ترجم بعضها إلى لغات أجنبية، من أشهرها "في بيتنا رجل" و"الراقصة والسياسي" و"لن أعيش في جلباب أبي".

"لن أعيش في جلباب أبي"

"إمبراطورية ميم"

"لا تطفئ الشمس"

وغيرهم الكثير من الإبداعات ✨

يحتفل اليوم محرك بحث Google بذكرى الروائي المصري إحسان عبد القدوس.. شاهدوا الشعار الخاص به على صفحتنا الرئيسية وشاركونا في التعليقات أعماله المفضلة لكم وذكرياتكم معها 📚https://t.co/Q7b7YRQk6P pic.twitter.com/sRdBtJYskw — GoogleArabia (@GoogleArabia) January 4, 2023

وعام 1944، بدأ إحسان عبد القدوس في كتابة نصوص أفلام وقصص قصيرة وروايات، وهو ما جعله يقرر التفرغ تماما للصحافة والأدب، وأصبح في عدة سنوات صحفيا وكاتبا سياسيا وروائيا متميزا وتهيأت له في مجلة "روز اليوسف"، الفرصة كاملة للعمل والنجاح.

جوجل تحيي ذكرى احسان عبد القدوس ❤️❤️ pic.twitter.com/3e0GBvATgm — Ahmed Wahba (@11Wahba) January 4, 2023

وظهرت أولى قصصه بعنوان "صانع الحب" 1948، ثم "بائع الحب" 1949، ثم القصة الطويلة "أنا حرة" 1954 التي تحولت إلى فيلم سينمائي، ثم توالت أعماله الأدبية.

وكتب أكثر من 600 قصة ورواية، منها 49 حُولت إلى نصوص للأفلام، و5 روايات حُولت إلى نصوص مسرحية، و9 أصبحت مسلسلات إذاعية، و10 روايات حُولت إلى مسلسلات تلفزيونية، إضافة إلى 65 رواية تُرجمت إلى الإنجليزية والفرنسية والألمانية.

من بين قصصه رواياته الشهيرة: "الوسادة الخالية" و"لا أنام" و"في بيتنا رجل" و"شيء في صدري" و"البنات والصيف" و"لا تطفئ الشمس" و"لا شيء يهم" و"الرصاصة لا تزال في جيبي" و"الراقصة والسياسي" و"لن أعيش في جلباب أبي" و"يا عزيزي كلنا لصوص" و"الحب في رحاب الله".

جوجل يحتفي بالكاتب المصري الراحل احسان عبدالقدوس…ومن منا لايذكر رواياته:

-في بيتنا رجل

-لن اعيش في جلباب ابي

-لا انام.

وغيره كثير pic.twitter.com/6JlNX2saUC — Haya alkaabi🇶🇦♥️🇶🇦 (@hayaalkaabi262) January 4, 2023

أما في مجال الكتابة السياسية، فكانت له زاوية أسبوعية في مجلة "أكتوبر" خلال النصف الثاني من سبعينيات القرن العشرين بعنوان "على مقهى في الشارع السياسي"، ثم انتقلت إلى "الأهرام" في الثمانينيات.

#جوجل يحتفي بـ #إحسان_عبد_القدوس

محرك البحث الشهير يحتفي بالكاتب والصحفي والروائي إحسان عبد القدوس بمناسبة مرور عام على ذكرى ترجمة روايته "لا أنام" إلى الإنجليزية، بعدما كتبها في خمسينيات القرن الماضي.

يحتفي جوجل بالشخصيات عادة في ذكرى الميلاد أو الوفاة.

ما أكثر عمل تحبه للراحل؟ pic.twitter.com/2g5CxiEXUr — معتز نادي 🇪🇬 (@MoatazNadi) January 4, 2023

واحتفى النشطاء بمسيرة عبد القدوس الفريدة، حيث شاركوا الصورة التي نشرها محرك البحث، وصورة أخرى تجمعه بوالدته الفنانة والصحفية القديرة فاطمة اليوسف الشهيرة باسم روز اليوسف، فيما طرح آخرون أسئلة عن أفضل الروايات التي كتبها.

إحسان عبد القدوس عن والدته الفنانة والصحفية القديرة فاطمة اليوسف الشهيرة باسم روز اليوسف أمي صنعت مني هذا الرجل، صحيح أنني ثرت على لقب «ابن الست» الذي ظل يطاردني سنوات وسنوات، ولكني لم أرفض هذا اللقب، لا أدري كيف استطاعت أن تحملني تسعة شهور، pic.twitter.com/n6lmege7c6 — Omama (@rafelnabeel312) January 4, 2023

« إهداء »

من أرق وألطف الإهداءات

من احسان عبد القدوس لزوجته: لولا pic.twitter.com/J3PgHph9OL — مدار (@mie9n) November 21, 2022

يشار إلى أن الأديب إحسان عبد القدوس توفي في 11 يناير/كانون الثاني 1992، ودفن في القاهرة.