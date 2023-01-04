تفاعل مع فيديو اعتناق فتاة فرنسية الإسلام بمسجد الأمير عبد القادر في وهران

أعلنت فتاة فرنسية -تبلغ من العمر 21 سنة- إسلامها في مسجد الأمير عبد القادر بولاية وهران شمال غربي الجزائر.

ونشر إمام المسجد، الشيخ بشير البحري، مقطع فيديو يوثّق إسلام الفتاة الفرنسية، وروى قصتها المؤثرة لاعتناق الإسلام والتي بدأت حين توفي أحد جيرانها الذي ينحدر من دولة عربية.

وقال الشيخ البحري إن هذه الفتاة التي اختارت اسم ابتسام تأثرت كثيرا حين زارت بيت عزاء جارها الراحل خصوصا عقب سماعها لترتيل آيات من القرآن الكريم، ثم قررت بعدها أن ترتدي الحجاب حتى قبل أن تعلن إسلامها.

وأضاف إمام مسجد الأمير عبد القادر أن ابتسام أُعجبت كثيرا بالعادات الرمضانية لدى المسلمين خصوصا التكافل الاجتماعي، وغياب الفوارق ما بين الغني والفقير ومساعدة المحتاجين.

وعلى مواقع التواصل، شارك النشطاء صورا ومقاطع للفيديو من اعتناق هذه الفتاة للإسلام، وسألوا الله أن يثبتها.

بنت فرنسية تعتنق الإسلام في مسجد الأمير عبد القادر بوهران…

ما شاء الله.. اللهم أعز الإسلام و المسلمين pic.twitter.com/B79q2Eg8JD — Yazid Djazairi (@DjazairiZizou) January 2, 2023