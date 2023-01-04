شنّ الأمير هاري دوق ساسكس مجددا هجوما لاذعا على العائلة الملكية البريطانية، متهما قصر باكنغهام بتسريب محادثاته الخاصة مع أسرته وخططه للانتقال للعيش في الولايات المتحدة لوسائل إعلامية.

وخلال إعلان ترويجي لمقابلة مع برنامج "60 دقيقة" نشر أمس الاثنين، أعرب هاري عن رغبته في إعادة التواصل مع والده وأخيه.

Anderson Cooper will interview Prince Harry on 60 Minutes next Sunday, January 8, on CBS. It will be Prince Harry’s first U.S. television interview to discuss his upcoming memoir “Spare.” https://t.co/fF1Sppo62X pic.twitter.com/ylwzxJ6NzV — 60 Minutes (@60Minutes) January 2, 2023

وفي المقابلة التي أجراها المقدّم الأميركي أندرسون كوبر وتُعرض كاملة الأحد المقبل، قال الأمير هاري "قصر باكنغهام استهدفني من خلال تلك التسريبات حول خططي وحياتي الخاصة، وزرع القصص ضدي وضد زوجتي ميغان ماركل".

وأضاف دوق ساسكس "لم يكن هناك حاجة لأن تسير الأمور بهذا الشكل.. إنهم يشعرون أننا من الأفضل أن نبدو أشرارًا. هناك أوقات يكون فيها الصمت خيانة، عائلتي والنظام الملكيّ التزاموا الصمت ولم يتخذوا موقفا علنيا للدفاع عني في ظل تداول أنباء عني في وسائل الإعلام".

Prince Harry tells @andersoncooper he was the target of press leaks after private conversations with members of the Royal Family. https://t.co/0xN8FdapYV pic.twitter.com/FRKfp8AVKp — 60 Minutes (@60Minutes) January 2, 2023

وفي فيديو ترويجي لمقابلة ثانية مع المذيع البريطاني توم برادباي على قناة "آي تي في" (ITV)، أعرب الأمير هاري عن رغبته في أن تعود علاقته مع والده الملك تشارلز وشقيقه الأمير ويليام، قائلًا "أريد عائلة لا مؤسسة.. أود استعادة والدي، أود استعادة أخي".

The @ITV interview with Prince Harry will be broadcast at 9pm on Sunday.

The programme is scheduled for 90 minutes.

ITV have given no further information about what was discussed in the UK interview, other than this 20 second trailer.

WATCH👇 pic.twitter.com/K3RnOCMxEu — Chris Ship (@chrisshipitv) January 2, 2023

وتخلى الأمير هاري وزوجته ميغان، المعروفان رسميًّا باسم دوق ودوقة ساسكس، عن واجباتهما الملكية في مارس/آذار 2020، وقالا إنهما يريدان بدء حياة جديدة في الولايات المتحدة بعيدًا عن المضايقات الإعلامية.

"البديل".. مذكرات الأمير

وجاءت تصريحات الأمير هاري الأخيرة قبل أسبوع فقط من إصدار كتابه المرتقب "البديل" (Spare)، الذي سيطرح في المكتبات في العاشر من يناير/كانون الثاني الجاري.

الكتاب الذي رفض قصر باكنغهام التعليق على إعلان نشره، عبارة عن مذكرات يحكي فيها الأمير هاري الملابسات والظروف التي جعلته يتخذ قرار التخلي عن واجباته الملكية والتوجه للولايات المتحدة.

وحسب صحيفة "صنداي تايمز" (Sunday Times) البريطانية، فإن الكتاب يتضمن معلومات موجهة خصوصًا ضد شقيقه ويليام أكثر من الملك تشارلز الثالث، بما يؤكد الخلاف بين الشقيقين.

هجوم الأمير هاري على العائلة المالكة لم يكن الأول من نوعه، ففي ديسمبر/كانون الأول 2022، وفي إعلان ترويجي للحلقات الثلاث الأخيرة من مسلسل "نتفليكس" (Netflix) الوثائقي عنهما، قال الأمير هاري وزوجته ميغان إنهما "رُميا للذئاب"، متهمين الأسرة المالكة بـ"الكذب من أجل حماية" ولي العهد الأمير ويليام.

وكان الزوجان ركزا في الحلقات الثلاث الأولى من مسلسل "هاري آند ميغان" على مضايقات الصحف الشعبية البريطانية لهما، وعلى الطريقة التي تعامل بها القصر مع موضوع العنصرية.

وقالت ميغان ميركل في إعلان ترويجي لهذه الحلقات "لم أُرمَ فقط للذئاب، بل استُخدمت لإطعام الذئاب".

من جهته، قال الأمير هاري "يجدون أنه من الطبيعي أن يكذبوا لحماية أخي (ويليام)، لكنهم لم يكونوا مستعدين لقول الحقيقة لحمايتنا (أنا وميغان)".