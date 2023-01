شنّ الأمير هاري دوق ساسكس مجددا هجوما لاذعا على العائلة الملكية البريطانية، متهما قصر باكنغهام بتسريب محادثاته الخاصة مع أسرته وخططه للانتقال للعيش في الولايات المتحدة لوسائل إعلامية.

وخلال إعلان ترويجي لمقابلة مع برنامج "60 دقيقة" نشر أمس الاثنين، أعرب هاري عن رغبته في إعادة التواصل مع والده وأخيه.

Anderson Cooper will interview Prince Harry on 60 Minutes next Sunday, January 8, on CBS. It will be Prince Harry’s first U.S. television interview to discuss his upcoming memoir “Spare.” https://t.co/fF1Sppo62X pic.twitter.com/ylwzxJ6NzV

وفي المقابلة التي أجراها المقدّم الأميركي أندرسون كوبر وتُعرض كاملة الأحد المقبل، قال الأمير هاري "قصر باكنغهام استهدفني من خلال تلك التسريبات حول خططي وحياتي الخاصة، وزرع القصص ضدي وضد زوجتي ميغان ماركل".

وأضاف دوق ساسكس "لم يكن هناك حاجة لأن تسير الأمور بهذا الشكل.. إنهم يشعرون أننا من الأفضل أن نبدو أشرارًا. هناك أوقات يكون فيها الصمت خيانة، عائلتي والنظام الملكيّ التزاموا الصمت ولم يتخذوا موقفا علنيا للدفاع عني في ظل تداول أنباء عني في وسائل الإعلام".

وفي فيديو ترويجي لمقابلة ثانية مع المذيع البريطاني توم برادباي على قناة "آي تي في" (ITV)، أعرب الأمير هاري عن رغبته في أن تعود علاقته مع والده الملك تشارلز وشقيقه الأمير ويليام، قائلًا "أريد عائلة لا مؤسسة.. أود استعادة والدي، أود استعادة أخي".

