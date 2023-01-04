منوعات|المملكة المتحدة

الأمير هاري يهاجم العائلة الملكية مجددا: صمتهم خيانة وسربوا خططي الخاصة

الأمير هاري خلال مقابلة على قناة "آي تي في" (الصحافة البريطانية)
4/1/2023

شنّ الأمير هاري دوق ساسكس مجددا هجوما لاذعا على العائلة الملكية البريطانية، متهما قصر باكنغهام بتسريب محادثاته الخاصة مع أسرته وخططه للانتقال للعيش في الولايات المتحدة لوسائل إعلامية.

وخلال إعلان ترويجي لمقابلة مع برنامج "60 دقيقة" نشر أمس الاثنين، أعرب هاري عن رغبته في إعادة التواصل مع والده وأخيه.

وفي المقابلة التي أجراها المقدّم الأميركي أندرسون كوبر وتُعرض كاملة الأحد المقبل، قال الأمير هاري "قصر باكنغهام استهدفني من خلال تلك التسريبات حول خططي وحياتي الخاصة، وزرع القصص ضدي وضد زوجتي ميغان ماركل".

وأضاف دوق ساسكس "لم يكن هناك حاجة لأن تسير الأمور بهذا الشكل.. إنهم يشعرون أننا من الأفضل أن نبدو أشرارًا. هناك أوقات يكون فيها الصمت خيانة، عائلتي والنظام الملكيّ التزاموا الصمت ولم يتخذوا موقفا علنيا للدفاع عني في ظل تداول أنباء عني في وسائل الإعلام".

وفي فيديو ترويجي لمقابلة ثانية مع المذيع البريطاني توم برادباي على قناة "آي تي في" (ITV)، أعرب الأمير هاري عن رغبته في أن تعود علاقته مع والده الملك تشارلز وشقيقه الأمير ويليام، قائلًا "أريد عائلة لا مؤسسة.. أود استعادة والدي، أود استعادة أخي".

وتخلى الأمير هاري وزوجته ميغان، المعروفان رسميًّا باسم دوق ودوقة ساسكس، عن واجباتهما الملكية في مارس/آذار 2020، وقالا إنهما يريدان بدء حياة جديدة في الولايات المتحدة بعيدًا عن المضايقات الإعلامية.

"البديل".. مذكرات الأمير

وجاءت تصريحات الأمير هاري الأخيرة قبل أسبوع فقط من إصدار كتابه المرتقب "البديل" (Spare)، الذي سيطرح في المكتبات في العاشر من يناير/كانون الثاني الجاري.

الكتاب الذي رفض قصر باكنغهام التعليق على إعلان نشره، عبارة عن مذكرات يحكي فيها الأمير هاري الملابسات والظروف التي جعلته يتخذ قرار التخلي عن واجباته الملكية والتوجه للولايات المتحدة.

وحسب صحيفة "صنداي تايمز" (Sunday Times) البريطانية، فإن الكتاب يتضمن معلومات موجهة خصوصًا ضد شقيقه ويليام أكثر من الملك تشارلز الثالث، بما يؤكد الخلاف بين الشقيقين.

هجوم الأمير هاري على العائلة المالكة لم يكن الأول من نوعه، ففي ديسمبر/كانون الأول 2022، وفي إعلان ترويجي للحلقات الثلاث الأخيرة من مسلسل "نتفليكس" (Netflix) الوثائقي عنهما، قال الأمير هاري وزوجته ميغان إنهما "رُميا للذئاب"، متهمين الأسرة المالكة بـ"الكذب من أجل حماية" ولي العهد الأمير ويليام.

وكان الزوجان ركزا في الحلقات الثلاث الأولى من مسلسل "هاري آند ميغان" على مضايقات الصحف الشعبية البريطانية لهما، وعلى الطريقة التي تعامل بها القصر مع موضوع العنصرية.

وقالت ميغان ميركل في إعلان ترويجي لهذه الحلقات "لم أُرمَ فقط للذئاب، بل استُخدمت لإطعام الذئاب".

من جهته، قال الأمير هاري "يجدون أنه من الطبيعي أن يكذبوا لحماية أخي (ويليام)، لكنهم لم يكونوا مستعدين لقول الحقيقة لحمايتنا (أنا وميغان)".

المصدر : الجزيرة + مواقع إلكترونية + مواقع التواصل الاجتماعي