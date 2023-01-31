تسمح بأداء العمرة والسياحة.. السعودية تطلق تأشيرة إلكترونية للقادمين جوا

أطلقت وزارة الخارجية السعودية خدمة إصدار "تأشيرة إلكترونية" للقادمين جوا، بهدف تيسير القدوم إلى المملكة لجميع الأغراض، وتسهيل إجراءات الحصول على تأشيرة الدخول.

وقالت الوزارة في بيان لها أمس الاثنين "إن التأشيرة تسمح للعابرين والراغبين بالدخول إلى المملكة من أجل أداء العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف، بالإضافة إلى التنقل وحضور الفعاليات السياحية".

وأوضحت الوزارة أن الخدمة انطلقت منذ أمس، وذلك من خلال التقدم بطلب تأشيرة المرور للزيارة "جوا" عبر المنصات الإلكترونية التابعة للخطوط الجوية السعودية، والناقل الجوي "طيران ناس"، ليتم تمريرها آليا إلى المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات في وزارة الخارجية، لمعالجة وإصدار التأشيرة الرقمية بشكل فوري وإرسالها للمستفيد عبر البريد الإلكتروني.

#انفوجرافيك_الخارجية | إطلاق خدمة إصدار تأشيرة المرور للزيارة للقادمين "جواً" إلكترونيًا وبشكل فوري ومجاني #تأشيرة_الزيارة_جواً pic.twitter.com/0swXRO0sG2 — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) January 30, 2023

وأفادت بأن تأشيرة المرور للزيارة ستصدر بشكل مجاني وفوري مع تذكرة السفر، وتمتد صلاحيتها إلى 3 أشهر والإقامة بالمملكة لمدة 4 أيام.

انطلاقاً من توجيهات وحرص القيادة -حفظها الله- على تسهيل كافة الإجراءات للراغبين بزيارة المملكة، أطلقت وزارة الخارجية اليوم خدمة إصدار تأشيرة المرور للزيارة للقادمين "جواً" إلكترونيًا.

أهلاً بجميع الأشقاء والأصدقاء في #السعودية pic.twitter.com/tatYsVua87 — وليد الخريجي (@W_Elkhereiji) January 30, 2023

تأشيرة وإجراءات

من جهتها، قالت الهيئة السعودية للسياحة إن تأشيرة المرور الجديدة التي تمتد إلى 96 ساعة تعد خطوة متقدمة في السياحة السعودية، حيث توفر خيارات جديدة لاستقطاب فئات مختلفة من الزوار والسياح.

تعد #تأشيرة_المرور الجديدة التي تمتد إلى 96 ساعة خطوةً متقدمةً في السياحة السعودية، حيث توفر خيارات جديدة لاستقطاب شرائح مختلفة من الزوار والسياح؛ ليستمتعوا بكل ما تقدمه #السعودية من فعاليات ومواقع سياحية فريدة. #تذكرتك_تأشيرتكhttps://t.co/eXawTarroW pic.twitter.com/U6FWFnuPQx — الهيئة السعودية للسياحة (@SaudiTourism) January 30, 2023

وقال الرئيس التنفيذي للخطوط السعودية إبراهيم بن سلمان الكشي إن "إطلاق هذه الخدمة الأولى من نوعها على مستوى شركات الطيران يعتبر من مخرجات برنامج التحول الرقمي على مستوى المملكة بشكل عام، وعلى مستوى الخطوط السعودية بشكل خاص".

#الهيئة_السعودية_للسياحة ترحب بقرار المملكة بإصدار #تأشيرة_المرور الجديدة والتي تمكن المسافرين من المرور بالمملكة للعمرة والسياحة خلال مدة تصل إلى 96 ساعة. pic.twitter.com/rhXFYUNFWc — الهيئة السعودية للسياحة (@SaudiTourism) January 30, 2023

من جهتها، غردت نائبة وزير السياحة السعودي الأميرة هيفاء بنت محمد آل سعود قائلة "الجهود مستمرة لجعل زيارة المملكة أسهل وأسرع، تأشيرة المرور تسمح للزوار بدخول المملكة لمدة تصل إلى 96 ساعة إلكترونيا وبشكل مجاني عند الحجز على الخطوط الجوية السعودية أو طيران ناس".

الجهود مستمرة لجعل زيارة المملكة أسهل وأسرع✈️#تأشيرة_المرور تسمح للزوار بدخول المملكة لمدة تصل الى ٩٦ ساعة الكترونياً وبشكل مجاني عند الحجز على @SaudiAirlinesأو @flynas

تذكرتك_تأشيرتك##السياحة_تطور_مستمر pic.twitter.com/NT5PPYbMDF — Haifa Mohammed Al-Saud (@hmalsaud1) January 30, 2023

أصبح بإمكان السياح والزوار دخول المملكة لمدة 96 ساعة لأداء العمرة وعقد اجتماعات الأعمال وزيارة الأصدقاء وذلك عبر #تأشيرة_المرور الجديدة التي ستجعل #السعودية وجهة سياحية بمستويات عالمية. نتطلع للعمل مع @Saudi_Airlines و@Flynas للترحيب بزوارنا لقضاء لحظات ممتعة بمملكتنا. pic.twitter.com/GVDCfNewqd — Ahmed Al Khateeb أحمد الخطيب (@AhmedAlKhateeb) January 30, 2023

وأعلن الناقل الجوي السعودي "طيران ناس" إمكانية حصول المسافرين على متن رحلاته على تأشيرة المرور للزيارة جوا إلكترونيا لدخول السعودية مدة 4 أيام مع صلاحية تمتد إلى 3 أشهر.

وأوضح أنه سيكون بإمكان المسافرين فور إصدار تذاكر السفر على متن رحلات "طيران ناس" التقدم بطلب الحصول على تأشيرة المرور عبر الموقع الإلكتروني لطيران ناس، ويتم تمريرها آليا إلى المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات في وزارة الخارجية لمعالجة وإصدار التأشيرة الرقمية بشكل فوري.