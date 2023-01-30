تحول لنجم المنصات.. أكثر من 400 صورة سيلفي لدب أميركي عبر كاميرا الحياة البرية

تحول دب أميركي يعيش في ولاية كولورادو إلى نجم عبر المنصات، بعد أن أبدى كثيرون إعجابهم بصوره التي انتشرت كثيرا مؤخرا، والتي التقطت عبر كاميرا للحياة البرية ويظهر فيها الدب في صور بطريقة "سيلفي".

ودفع الفضول الدب لاستكشاف إحدى الكاميرات المثبتة في المكان الذي يعيش فيه، وأعجبه الأمر، حتى بدأ في أخذ وضعيات مثل صور "سيلفي" بأوضاع تتشابه مع صور البشر تقريبا.

Recently, a bear discovered a wildlife camera that we use to monitor wildlife across #Boulder open space. Of the 580 photos captured, about 400 were bear selfies.🤣 Read more about we use wildlife cameras to observe sensitive wildlife habitats. https://t.co/1hmLB3MHlU pic.twitter.com/714BELWK6c — Boulder OSMP (@boulderosmp) January 23, 2023

ويظهر الدب الذي يعيش في منطقة بولدر، في الصور بينما يغير وضعيته ويلتقط صورا في أوضاع مختلفة، يقترب من الكاميرا بواحدة، ويبتعد بأخرى، كما التقطت الكاميرا له بعض اللقطات بزاوية جانبية أنتجت صورا مميزة.

letting my brain rest today includes enjoying these selfies https://t.co/sVpLsSE99M — Laura D. Testino 〽️ (@ldtestino) January 29, 2023

وتفاجأ المسؤولون عند تفريغ الكاميرا، بأن الدب وحده استحوذ على 400 صورة من أصل 580 سجلتها الكاميرا، وشاركوا بعض تلك الصور عبر حسابهم على تويتر.

We need more of this kind of content. https://t.co/uwnmhHUGPw — Stephanie BerniNg (🆖) (@Stephng26) January 28, 2023

وعلق فيليب ييتس المتحدث باسم الحدائق الجبلية في بولدر أنه على الرغم من أن الحيوانات عادة ما تتجاهل الكاميرا وتمر بجانبها بدون اهتمام، فإن هذا الدب اهتم بها بشكل خاص، معلقا "لقد جعلتنا هذه الصور نضحك، ونعتقد أن الآخرين سيفعلون ذلك أيضا".

وحظيت الصور بانتشار واسع بين رواد المنصات، وأشار مغردون إلى قدرة الدب على أخذ وضعيات مختلفة ومميزة لالتقاط الصور، بينما تساءل بعضهم ساخرا إن كان الدبّ قد استغل الأمر وأنشأ حسابا على إنستغرام أم لا.