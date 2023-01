تحول لنجم المنصات.. أكثر من 400 صورة سيلفي لدب أميركي عبر كاميرا الحياة البرية

تحول دب أميركي يعيش في ولاية كولورادو إلى نجم عبر المنصات، بعد أن أبدى كثيرون إعجابهم بصوره التي انتشرت كثيرا مؤخرا، والتي التقطت عبر كاميرا للحياة البرية ويظهر فيها الدب في صور بطريقة "سيلفي".

ودفع الفضول الدب لاستكشاف إحدى الكاميرات المثبتة في المكان الذي يعيش فيه، وأعجبه الأمر، حتى بدأ في أخذ وضعيات مثل صور "سيلفي" بأوضاع تتشابه مع صور البشر تقريبا.

Recently, a bear discovered a wildlife camera that we use to monitor wildlife across #Boulder open space. Of the 580 photos captured, about 400 were bear selfies.🤣 Read more about we use wildlife cameras to observe sensitive wildlife habitats. https://t.co/1hmLB3MHlU pic.twitter.com/714BELWK6c

— Boulder OSMP (@boulderosmp) January 23, 2023