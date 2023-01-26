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قرار لقي احتفاء عبر المنصات.. اليونسكو تدرج معالم مملكة "سبأ" اليمنية في قائمتها للتراث العالمي

26/1/2023

تفاعل سياسيون ونشطاء يمنيون مع إعلان منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) إدراج معالم مملكة "سبأ" في محافظة مأرب ضمن قائمتها للتراث العالمي وقائمة التراث العالمي المعرض للخطر.

وقال السفير اليمني لدى اليونسكو -في تغريدة على حسابة الرسمي بتويتر- إن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) في دورتها الاستثنائية رقم 18 اعتمدت "آثار مملكة سبأ القديمة في مأرب" على قائمة التراث العالمي.

وأضاف "ألف مبروك لمأرب، لليمن، للعرب بهذا الإنجاز الثقافي الكبير الذي كان ثمرة 3 سنوات من العمل على الملف في الميدان والأروقة، في الدورة الاستثنائية رقم 18 للجنة التراث العالمي التي انعقدت في باريس".

وأظهرت مشاهد مصورة توثق لحظة إدراج اليونسكو معالم مملكة سبأ القديمة في مأرب على قائمة التراث العالمي، وسط تصفيق الحاضرين وترحيبهم بالقرار.

وعبر يمنيون عن سعادتهم بهذا الإنجاز الذي رأى كثيرون أنه يبعث بارقة أمل في ظل الحرب المستمرة في البلاد منذ 8 أعوام.

وقال المصور اليمني علي السنيدار إن هذا الأمر إنجاز كبير لإبراز الحضارة اليمنية وتاريخها العريق".

من جانب آخر رأى الكاتب اليمني مجاهد السلالي أن "هناك معالم تاريخية كثيرة بحاجة إلى الاهتمام والعمل على إدراجها إلى قائمة التراث العالمي".

وعلقت الحاصلة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان -في منشور على حسابها بفيسبوك- "آثار مأرب خلقت قبل اليونسكو بخمسة آلاف عام".

وعبر وسم #سبأ_في_لائحة_التراث_العالمي، و#التراث_العالمي، جاءت عدة تغريدات لتثمّن قرار اليونسكو، وتنشر صورا لسبأ ومقاطع فيديو.

 

المصدر : الجزيرة + وكالة سند