تفاعل سياسيون ونشطاء يمنيون مع إعلان منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) إدراج معالم مملكة "سبأ" في محافظة مأرب ضمن قائمتها للتراث العالمي وقائمة التراث العالمي المعرض للخطر.

🔴خبر عاجل! أدرجت للتو معالم مملكة سبأ – مأرب 🇾🇪، في قائمة #اليونسكو للتراث العالمي وفي قائمة التراث العالمي المعرض للخطر.#التراث_العالمي pic.twitter.com/Yy4230iXCP — اليونسكو (@UNESCOarabic) January 25, 2023

وقال السفير اليمني لدى اليونسكو -في تغريدة على حسابة الرسمي بتويتر- إن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) في دورتها الاستثنائية رقم 18 اعتمدت "آثار مملكة سبأ القديمة في مأرب" على قائمة التراث العالمي.

وأضاف "ألف مبروك لمأرب، لليمن، للعرب بهذا الإنجاز الثقافي الكبير الذي كان ثمرة 3 سنوات من العمل على الملف في الميدان والأروقة، في الدورة الاستثنائية رقم 18 للجنة التراث العالمي التي انعقدت في باريس".

قبل لحظات، منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونسكو)، في دورتها الاستثنائية رقم 18 تعتمد "آثار مملكة سبأ القديمة في مأرب" على قائمة التراث العالمي.

ألف مبروك لمأرب، لليمن، للعرب بهذا الإنجاز الثقافي الكبير الذي كان ثمرة 3 سنوات من العمل على الملف في الميدان والأروقة. — د. محمد جميح (@MJumeh) January 25, 2023

وأظهرت مشاهد مصورة توثق لحظة إدراج اليونسكو معالم مملكة سبأ القديمة في مأرب على قائمة التراث العالمي، وسط تصفيق الحاضرين وترحيبهم بالقرار.

عاجل

ضمن إطار اعمال الجلسة الاستثنائية الثامنة عشر للجنة التراث العالمي والتي عقدت جلستها اليوم في مقر منظمة اليونسكو الدولية في العاصمة الفرنسية باريس، تمت الموافقة وبحمد الله على تسجيل ملف (آثار مملكة سبأ القديمة في مأرب) وإدراجه على قائمة اليونسكو للتراث العالمي المعرض للخطر. https://t.co/tx4arygp1p pic.twitter.com/If6zKoWsxe — Permanent Delegation of Yemen to UNESCO (@PermanentYemen) January 25, 2023

وعبر يمنيون عن سعادتهم بهذا الإنجاز الذي رأى كثيرون أنه يبعث بارقة أمل في ظل الحرب المستمرة في البلاد منذ 8 أعوام.

5-جدير ذكره انه شكلت لجنة تحت اشراف الشيخ سلطان العرادة عضو مجلس القيادة الرئاسي،وإشرافي، وفريق عمل بقيادة @MJumeh، كما شكلت وزارة الاعلام والثقافة والسياحة اول فريق عمل وطني متخصص في اعداد ملفات التراث، والذي قام بالتعاون مع الخبراء الدوليين في اعداد ملف آثار مملكة سبأ في #مأرب pic.twitter.com/TE1ParlGQv — معمر الإرياني (@ERYANIM) January 25, 2023

وقال المصور اليمني علي السنيدار إن هذا الأمر إنجاز كبير لإبراز الحضارة اليمنية وتاريخها العريق".

اليونسكو @UNESCOarabic تعتمد آثار مملكة سبأ القديمة في مأرب على قائمة التراث العالمي وهذه خطوة مهمة في حماية وصيانة الآثار اليمنية والاهتمام بها. انجاز كبير لابراز حضارتنا وتاريخنا العريق

بوركت جهودكم @MJumeh pic.twitter.com/Jtzjzn78vf — علي السنيدار (@alialsonidar) January 25, 2023

من جانب آخر رأى الكاتب اليمني مجاهد السلالي أن "هناك معالم تاريخية كثيرة بحاجة إلى الاهتمام والعمل على إدراجها إلى قائمة التراث العالمي".

تسجيل تراث مأرب الضارب جذروه في عمق التأريخ القديم ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي تأخر كثيرًا لكن أن تأتي متأخرًا خير من أن لا تأتي وهذه جهود تشكر عليها دكتور محمد .

هناك معالم تاريخية كثيرة بحاجه إلى الإهتمام والعمل على إدراجها إلى قائمة التراث العالمي . — مجاهد السلالي #اليمن (@m_alsallaly) January 25, 2023

وعلقت الحاصلة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان -في منشور على حسابها بفيسبوك- "آثار مأرب خلقت قبل اليونسكو بخمسة آلاف عام".

وعبر وسم #سبأ_في_لائحة_التراث_العالمي، و#التراث_العالمي، جاءت عدة تغريدات لتثمّن قرار اليونسكو، وتنشر صورا لسبأ ومقاطع فيديو.