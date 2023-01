كلب يقتل رجلا بالرصاص في الولايات المتحدة

قتل كلب بالرصاص صيادا أميركيا كان جالسا في المقعد الأمامي بمركبة "بيك أب"، إثر دوسه على بندقية موضوعة في المقاعد الخلفية، ووقع الحادث وسط الولايات المتحدة الأيام الماضية، حسبما قالت الشرطة.

وكان الكلب موجودا -السبت الماضي- في المقاعد الخلفية بالمركبة، حيث كانت "معدات الصيد وبندقية"، عندما "داس على السلاح مما أدى إلى إطلاق النار"، وفق ما أوضح مكتب قائد شرطة مقاطعة سامر في ولاية كنساس الريفية.

A man was killed during a weekend hunting trip in Kansas when a dog stepped on a rifle and discharged the gun, the Sumner County Sheriff’s office said. https://t.co/qd26SSOAmo — Yahoo News (@YahooNews) January 24, 2023

وأشارت السلطات إلى أن الضحية، وهو رجل في سن الـ30، كان جالسا بجانب مقعد السائق عندما أصيب بالرصاص، وقد "توفي على الفور متأثرا بإصابته".

ولا يزال التحقيق متواصلا، لكن، بحسب المعلومات الأولية، فإن ما وقع مرتبط "بحادث صيد"، وفق ما أكد مكتب قائد الشرطة.

A dog fatally shot a hunter by stepping on a rifle while in the back seat of a pick-up truck – a freak accident that has sparked calls for hunters to follow basic gun safety rules. https://t.co/sz9TJrwoeI — Metro (@MetroUK) January 25, 2023

ولم تكشف السلطات إن كان الضحية صاحب الكلب.

وتنتشر الأسلحة على نطاق واسع في الولايات المتحدة، خصوصا في الولايات الريفية، لدرجة أن عدد الأسلحة المتداولة في البلاد يفوق عدد السكان.

وتشهد البلاد كثيرا من الحوادث المأساوية، بعضها ينتج أحيانا عن إطلاق أطفال النار خلال اللهو بالأسلحة.

Guns don’t kill people. Dogs kill people. We need more mental health for dogs. This started when they took prayer out of the kennels. — SCinSG (@SCinSG93) January 25, 2023

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، أعاد النشطاء نشر الأخبار المتعلقة بحادثة القتل الغريبة، وألقى كثيرون باللوم على الصياد الذي كان من المفترض أن يأخذ احتياطاته وألا يضع السلاح بالقرب من الكلب، معتبرين أن الأمر أشبه بالجنون ولا يصدق.