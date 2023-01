آخرها نفوق نسر نادر.. 10 آلاف دولار مكافأة للكشف عن حوادث "مشبوهة" بحديقة حيوانات دالاس

تحاول الشرطة المحلية بمدينة دالاس الأميركية فكّ لغز ما وصفته بـ"الحوادث المشبوهة"، وذلك بعد أن شهد هذا الموقع الأكبر من نوعه في ولاية تكساس بجنوب الولايات المتحدة سلسلة أحداث "مريبة" كان آخرها نفوق نسر، مما دفع لإثارة سؤال: هل من قوى غامضة تعمل في حديقة حيوانات دالاس؟

وقال رئيس حديقة الحيوانات غريغ هدسون للصحفيين "الجميع موضع شك في هذه المرحلة، من داخل الحديقة أو خارجها، ندرس كل الفرضيات".

We’re so grateful for the support we’ve received as we comprehend the unexpected loss of our 35-year-old lappet-faced vulture, Pin. Losing him is devastating not only to our Zoo family but also to the conservation efforts of this species. Pin will be missed dearly by everyone. pic.twitter.com/TJEQnT0MG1 — Dallas Zoo (@DallasZoo) January 24, 2023

وعُثر على النسر البالغ 35 عاما والمعرض لخطر الانقراض، واسمه "بين"، وقالت حديقة الحيوانات "لا يبدو أن موته ناتج عن أسباب طبيعية".

وقالت حديقة الحيوانات على تويتر أمس الثلاثاء "رحيله مفجع، ليس فقط لعائلة حديقة الحيوانات لدينا، ولكن أيضا لجهود الحفاظ على هذا النوع"، مضيفة "سيفتقد الجميع "بين" كثيرا".

وعرضت حديقة الحيوانات مكافأة قدرها 10 آلاف دولار مقابل أي معلومات تساعد في التحقيق.

A rare and endangered vulture died an "unusual" death in its enclosure over the weekend in what police and zoo officials say "does not appear to be from natural causes." https://t.co/9hjPWTCqDb — ABC News (@ABC) January 24, 2023

وفي 13 يناير/كانون الثاني الحالي، هربت أنثى النمر "نوفا" من حظيرتها بعد قطع جزء من السياج.

وعُثر على "نوفا" لاحقا سالمة في حديقة الحيوانات، لكنّ الموظفين اكتشفوا أن حظيرة قرد اللانغور في المكان قد اختُرقت أيضا.

We are thrilled to report we located clouded leopard Nova on-grounds at the Zoo this afternoon at approximated 4:40 p.m. She was located very near the original habitat, and teams were able to safely secure her just before 5:15 p.m. pic.twitter.com/XucvBrQO4V — Dallas Zoo (@DallasZoo) January 13, 2023

وتم تعزيز الأمن في مجمّع الحديقة، على خلفية بعض الأحداث المتفرقة التي تخص الحيوانات ومتعلقاتها.

The Dallas Zoo is working with the Dallas Police Department to increase security on the zoo campus following a string of incidents involving several animals and enclosures, zoo officials said. https://t.co/D59gtlwF4f — CNN (@CNN) January 24, 2023

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي ما نشرته حديقة الحيوانات على حسابها، وما تناقله صحف ومواقع أميركية، متسائلين عن حقيقة ما يحدث.