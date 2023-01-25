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آخرها نفوق نسر نادر.. 10 آلاف دولار مكافأة للكشف عن حوادث "مشبوهة" بحديقة حيوانات دالاس

We're so grateful for the support we've received as we comprehend the unexpected loss of our 35-year-old lappet-faced vulture, Pin. Losing him is devastating not only to our Zoo family but also to the conservation efforts of this species. Pin will be missed dearly by everyone.
وجد النسر "بين" نافقا خلال عطلة نهاية الأسبوع (مواقع التواصل)
25/1/2023

تحاول الشرطة المحلية بمدينة دالاس الأميركية فكّ لغز ما وصفته بـ"الحوادث المشبوهة"، وذلك بعد أن شهد هذا الموقع الأكبر من نوعه في ولاية تكساس بجنوب الولايات المتحدة سلسلة أحداث "مريبة" كان آخرها نفوق نسر، مما دفع لإثارة سؤال: هل من قوى غامضة تعمل في حديقة حيوانات دالاس؟

وقال رئيس حديقة الحيوانات غريغ هدسون للصحفيين "الجميع موضع شك في هذه المرحلة، من داخل الحديقة أو خارجها، ندرس كل الفرضيات".

وعُثر على النسر البالغ 35 عاما والمعرض لخطر الانقراض، واسمه "بين"، وقالت حديقة الحيوانات "لا يبدو أن موته ناتج عن أسباب طبيعية".

وقالت حديقة الحيوانات على تويتر أمس الثلاثاء "رحيله مفجع، ليس فقط لعائلة حديقة الحيوانات لدينا، ولكن أيضا لجهود الحفاظ على هذا النوع"، مضيفة "سيفتقد الجميع "بين" كثيرا".

وعرضت حديقة الحيوانات مكافأة قدرها 10 آلاف دولار مقابل أي معلومات تساعد في التحقيق.

وفي 13 يناير/كانون الثاني الحالي، هربت أنثى النمر "نوفا" من حظيرتها بعد قطع جزء من السياج.

وعُثر على "نوفا" لاحقا سالمة في حديقة الحيوانات، لكنّ الموظفين اكتشفوا أن حظيرة قرد اللانغور في المكان قد اختُرقت أيضا.

وتم تعزيز الأمن في مجمّع الحديقة، على خلفية بعض الأحداث المتفرقة التي تخص الحيوانات ومتعلقاتها.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي ما نشرته حديقة الحيوانات على حسابها، وما تناقله صحف ومواقع أميركية، متسائلين عن حقيقة ما يحدث.

المصدر : الفرنسية + مواقع التواصل الاجتماعي