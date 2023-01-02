بعد ميسي.. سفير اليابان بالرياض يرتدي "البشت" ويتحدث العربية

بعد أيام قليلة من وداع مونديال قطر 2022 -الذي اختتم فعالياته بمشهد ارتداء قائد الأرجنتين ليونيل ميسي "البشت" أثناء مراسم التتويج بكأس العالم- ظهر السفير الياباني في الرياض مرتديا "البشت" والشماغ والعقال ومتحدثا باللغة العربية.

يهنئ سفير اليابان لدى المملكة السيد/ فوميو إيواي القيادة و الشعب السعودي بمناسبة بداية العام الجديد 2023 🎍🇯🇵🤝🇸🇦🎍 pic.twitter.com/fG37mA5FFj — Embassy of Japan in KSA (@JapanEmbassyKSA) December 31, 2022

وفي مقطع فيديو نشره حساب السفارة اليابانية على تويتر، ظهر السفير الياباني لدى المملكة العربية السعودية فوميو إيواي مرتديا العباءة العربية "البشت" والشماغ والعقال على رأسه أثناء تقديمه التهنئة باللغة العربية للمملكة بمناسبة بداية العام الجديد.

وعبر حسابه على تويتر أعاد السفير الياباني نشر مقطع الفيديو معلقا عليه بالقول "كل عام وأنتم بألف خير، أتمنى أن يكون العام الجديد مليئا بالصحة والعافية والسعادة لكم".

كل عام وأنتم بألف خير

أتمنى أن يكون العام الجديد مليئة بالصحة والعافية والسعادة لكم🥰 https://t.co/LtZEferEBY — Iwai Fumio🇯🇵 (@FumioIwai) December 31, 2022

وقال إيواي إن العام الماضي شهد تفعيل البرامج والأنشطة السياسية والاقتصادية والثقافية بين البلدين، مع تناقص التأثيرات السلبية لجائحة كورونا.

وتعلم السفير الياباني اللغة العربية في مصر، وعين سفيرا لبلاده في العراق عام 2014، قبل أن يتسلم مهامه سفيرا لطوكيو لدى الرياض مطلع 2021.

نجم الأرجنتين والبشت

وبدأ العالم يتعرف على البشت مؤخرا حينما تصدرت لقطة ارتداء اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي البشت القطري المنصات العربية والعالمية، حيث حازت كثيرا من الإعجاب وعدّها بعض المتابعين واحدة من اللقطات التي ستخلد في تاريخ كأس العالم.

وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قد ألبس قائد الأرجنتين "البشت" -وهو لباس عربي تقليدي- قبل تسلمه كأس العالم، حيث شارك ميسي في مراسم التتويج وهو يرتديه.

لباس العرب منذ القدم

وعرف "البشت" منذ القدم كعباءة يرتديها الرجال العرب مثلما عرف العقال مكملا للزي أو اللباس وجزءا أساسيا منه، وبالتالي هما رمزان للأصالة والهوية الوطنية نظرا لقيمتهما التراثية، خاصة أن الرجل يعتبر العقال تاجا على الرأس و"البشت" رمزا للشخصية.

وما زال البشت يستخدم في دول الخليج، ويتميز بألوانه المختلفة مثل الرمادي والأسود والبني والبيج والأبيض.

ويبدأ طول البشت من الكتف إلى القدم، وهو لباس ليست له أكمام، ولكن له فتحتان من أجل إخراج اليدين.

ولا يُلبس البشت في الحياة اليومية، بل له مناسبات محددة، فأصبح يقتصر استخدامه على المناسبات الوطنية والاجتماعية والأعياد والأعراس.