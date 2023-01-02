جمع مليون جنيه لمكافحة السرطان.. احتفاء ببريطاني ركض 365 ماراثونا خلال 2022

نجح بريطاني في الساعات الأخيرة في تحقيق الهدف الجنوني الذي حدده لعام 2022، وهو جمع مليون جنيه إسترليني (1.2 مليون دولار أميركي) لمكافحة السرطان، من خلال الجري مسافة 365 سباق ماراثون في 365 يوما.

وحظيت تجربة البريطاني غاري ماكي البالغ من العمر 53 عاما، بتفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث شارك روادها صورا ومقاطع فيديو لمشاركات ماكي في السباقات.

وفي آخر يوم من عام 2022، كلّل العداء البريطاني تجربته بالجري خلال كل أيام السنة، إذ أصرّ على أن ينجز السبت الماراثون الـ365 له تحت المطر، أي أنه أتمّ ما مجموع مسافته 15 ألفا و330 كيلومترا، واستقبله حشد صغير من المؤيدين على مقربة من منزله.

He’s done it! An incredible 365 marathons in 365 consecutive days. Gary McKee’s run over 9,500 miles and gone through 20+ pairs of trainers to raise an unbelievable £1m – and counting – for @macmillancancer & @HospiceatHomeWC THANK YOU SO MUCH!💚 https://t.co/bJL4JsrkAf pic.twitter.com/Z6UAl84orZ — Macmillan North West (@MacmillanNW) December 31, 2022

لكنّ هذا الأب لثلاثة أطفال الذي يعيش في كليتور مور بشمال غرب إنجلترا، لم يحقق هدفه المالي إلا بعد ساعات قليلة من حلول رأس السنة، وهو مليون جنيه لحساب جمعية ماكميلان لدعم مرضى السرطان.

I’ve #justsponsored the inspirational Gary McKee, who has run a marathon every day in 2022 to raise £1m for Macmillan Cancer Support and Hospice at Home West Cumbria on @JustGiving. He is on £750,000 – please help him over the line. https://t.co/Go2VPdlDJo — JennyBoothEditorial (@JennyDotBooth) December 31, 2022

وأوضحت وكالة الصحافة الفرنسية أن هذا التحدي ليس الأول الذي يخوضه غاري ماكي لصالح جمعيات خيرية، إذ سبق له أن جاب البرازيل جوا، وتسلق جبل كليمنغارو، وقطع تجديفا مسافات تعادل مسافة بحر المانش، وركض مسافة 100 ماراثون في 100 يوم عام 2017، ثم أنجز 110 ماراثونات في 110 أيام عام 2021.

والسنة الماضية رفع ماكي التحدي، فتطلبت مهمته 22 زوجا من الأحذية الرياضية. وغالبا ما كان ينضم إليه أشخاص غير معروفين أو حتى رياضيون مثل مدرب الرغبي الإنجليزي يفن سينفيلد، عندما كان يركض صباحا قبل عمله بعد الظهر في موقع لمعالجة النفايات النووية.

In 2022, Gary McKee ran 365 marathons in 365 days to raise funds for MacMillan Cancer Support. He has raised over £1million. Legend. Happy new year one and all! pic.twitter.com/AjwHTiuKQC — Maiden Erlegh School PE Department (@MES_PE_Dept) December 31, 2022

وقال لموقع "رانرز ورلد" (Runners World) المتخصص إنه لا يكترث لإمكان تسجيل إنجازه كرقم قياسي، وقال "ما يهم ليس الأرقام القياسية بل مساعدة الناس".

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، شارك النشطاء صورا ومقاطع لتحديات ماكي، وأكدت حسابات مواقع إخبارية بريطانية أن الجهد الذي قام به "مذهل ولا يصدق".

Happy New Year! 🎉 If you’re feeling generous today, please donate to @Marathon_Man365’s amazing cause! Gary just finished running 365 marathons in 365 days to raise money for Macmillan Cancer Support! What an absolute legend 🫡https://t.co/OcNRltuWZp@macmillancancer — Daniel Cranney 🇬🇧 (@danielcranney) January 1, 2023

وفي مقطع للفيديو يظهر ماكي مع مجموعة من العدائين في الماراثون الأخير لسنة 2022، حيث ركض عدد من المشاركين خلفه حاملين بالونات على شكل 365، وهو عدد أيام السنة وعدد الماراثونات التي شارك فيه الرياضي الإنجليزي.

In 2022, Gary McKee ran 365 marathons in 365 days to raise funds for MacMillan Cancer Support. He has raised over £1million. Legend. Happy new year one and all! pic.twitter.com/AjwHTiuKQC — Maiden Erlegh School PE Department (@MES_PE_Dept) December 31, 2022

وقال حساب جمعية ماكميلان لدعم مرضى السرطان، في تغريدة احتفت فيها بإنجازات ماكي: لقد تجاوز غاري ماكي خط النهاية! طريقة رائعة لإنهاء العام! تهانينا لإكمال 365 ماراثونا في عام 2022، أي بإجمالي 9563 ميلًا، وجمع أكثر من مليون جنيه إسترليني، وهو إنجاز استثنائي من العزيمة والتصميم المطلق.