جمع مليون جنيه لمكافحة السرطان.. احتفاء ببريطاني ركض 365 ماراثونا خلال 2022

نجح بريطاني في الساعات الأخيرة في تحقيق الهدف الجنوني الذي حدده لعام 2022، وهو جمع مليون جنيه إسترليني (1.2 مليون دولار أميركي) لمكافحة السرطان، من خلال الجري مسافة 365 سباق ماراثون في 365 يوما.

وحظيت تجربة البريطاني غاري ماكي البالغ من العمر 53 عاما، بتفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث شارك روادها صورا ومقاطع فيديو لمشاركات ماكي في السباقات.

وفي آخر يوم من عام 2022، كلّل العداء البريطاني تجربته بالجري خلال كل أيام السنة، إذ أصرّ على أن ينجز السبت الماراثون الـ365 له تحت المطر، أي أنه أتمّ ما مجموع مسافته 15 ألفا و330 كيلومترا، واستقبله حشد صغير من المؤيدين على مقربة من منزله.

He’s done it!

An incredible 365 marathons in 365 consecutive days.

Gary McKee’s run over 9,500 miles and gone through 20+ pairs of trainers to raise an unbelievable £1m – and counting – for @macmillancancer & @HospiceatHomeWC

