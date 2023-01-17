فوجئ الطفل المغربي أحمد ريان (11 عاما) بتمزق حذائه خلال مسابقة للعدْو الريفي في ضاحية تامسنا قرب العاصمة الرباط فأصر على استكمال السباق بوضع كارتون وشريط بلاستيك لاصق على قدميه ليفوز بالمركز الثالث.

قصة البطل ريان الذي يقطن في حي يعقوب المنصور بالعاصمة الرباط انتشرت على نطاق واسع في المغرب وتداولها نشطاء على منصات التواصل وأجرت معه العديد من وسائل الإعلام المحلية بعض اللقاءات.

ريان روى قصته قائلا "بدأت السباق بحذاء عادي قبل أن ينقطع لكني رفضت الانسحاب وفكرت سريعا في البديل وقمت بوضع قطع كارتون على قدمي ولبست الجورب ثم قمت بتغليف ذلك بالبلاستيك، وعدت سريعا إلى مضمار السباق وأكملت العدْو وفزت -الحمد لله- بالمرتبة الثالثة".

ونشرت مواقع مغربية أن العداء الأولمبي سفيان البقالي نشر صورة الطفل حمادة عبر حسابه في إنستغرام وطلب من متابعيه أي وسيلة تمكنه من التواصل معه أو مع عائلته.

الناشط والنقابي عبد الوهاب السحيمي اعتبر الطفل ريان "مشروع بطل رياضي يحتاج رعاية من المؤسسات الرياضية في المغرب ليتمكن مستقبلا من رفع الراية المغربية في الساحات الدولية ويسلك درب العظماء في رياضة ألعاب القوى على غرار سعيد عويطة وهشام الكروج وسفيان البقالي".

وأقيمت البطولة الوطنية للعدو الريفي التي حمل فيها ريان رقم 1706، الأحد 15 يناير/كانون الثاني الجاري، ونظمتها الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى بالتنسيق مع عصبة الرباط سلا زمور زعير لألعاب القوى في المطاف الموجود بحي الكنز بمدينة تامسنا.

المغرب وألعاب القوى.. تاريخ مميز

وعرف عن المغرب تميزه في ألعاب القوى عبر التاريخ ومن أبرز أبطاله سعيد عويطة ونوال المتوكل وخالد السكاح وهشام الكروج ونزهة بدوان وخالد بولامي وإبراهيم بوطيب وصلاح حيسو وغيرهم.

وأحرز المغرب 31 ميدالية، 11 منها ذهبية و12 فضية و8 برونزيات، وفاز بها 14 عداء وعداءة، في مشاركته في 18 دورة من بطولة العالم لألعاب القوى.

ولم يغب المغرب منذ أول دورة أقيمت سنة 1983 في هلسنكي، عن منصة التتويج سوى في 4 دورات، وهي شتوتغارت 1993 وبرلين 2009 ودايغو 2011 وموسكو 2013.