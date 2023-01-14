غابات وحيوانات وأسماك.. رحلة ممتعة في طريق الحدائق بجنوب أفريقيا

واصل "المسافر" بحلقة (2023/1/14) جولته في جنوب أفريقيا. وزار هذه المرة طريق الحدائق والذي يمتاز بغطاء نباتي أخضر ومتنوع بيئيا، وينتهي بنهر العواصف وسط غابات تسيتسيكاما ومدنه العديدة.

وتتميز الغابة بجبال مكسوة بالأشجار الكبيرة مطلة على المحيط الهندي، كما تتمتع بطقس بارد معتدلا شتاء ولا تقل درجة الحرارة فيه عن 10 دراجات مئوية.

وزار "المسافر" أيضا مدينة هيرمانس الواقعة بالجنوب الغربي لجنوب أفريقيا، وتجول في السوق الأسبوعي الذي يوفر لأهل المدينة المنتجات الزراعية والنباتية واللحوم ومشتقات الألبان، والعديد من التحف والمشغولات اليدوية، كما يحتوي على مطاعم تبيع أنواعا مختلفة من الطعام.

وجال في محمية بوتليرسكوب المشهورة بالتكوينات الصخرية، والتي استخدمت للمراقبة البحرية بدءا من القرن الـ 18. كما تحتوي على 25 نوعا من الحيوانات المفترسة والكبيرة الحجم، مثل الحمار الوحشي والنعام والزرافة، وعلى 200 نوع من الطيور.

وخلال جولة "المسافر" بالمحمية، تمكن من مشاهدة وحيد القرن ثاني أضخم الثدييات على وجه الأرض بعد الفيل الذي شاهده أيضا بهذه المحمية، كما شاهد الجاموس الأفريقي والأسد.

وانتقل إلى عاصمة القرش الأبيض مدينة موسيل، وشاهد أسماك القرش عن قرب شديد والتي تعتبر من أكبر الأسماك بالمياه السطحية للمحيطات. كما زار مسار سوارتبيرغ أعلى قمة بطريق الحدائق.