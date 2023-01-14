"البتاو والمش والشلولو".. وصفة إعلامي مصري لمواجهة أزمة الغلاء

طالب الإعلامي المصري وعضو مجلس النواب مصطفى بكري المواطنين بعدم الاستسلام لموجة غلاء الأسعار في البلاد، ناصحا إياهم بمواجهتها عن طريق تناول بعض الأكلات المصرية القديمة.

وقال بكري في مقطع فيديو "الأزمة الاقتصادية الحالية ليست نهاية الكون، نحن تربينا على البتاو والمش والجبنة وأكل الشلولو" وهو ما جعل كثيرا من رواد مواقع التواصل يتساءلون عن ماهية هذه الأكلات.

وبعد الانتشار الواسع لحديث بكري وتصدر وسم #مصطفى_بكري لمواقع التواصل، بدأ عدد كبير من المصريين خاصة من جيل الشباب يكتبون على مواقع البحث أسماء هذه الأكلات للتعرف عليها.

واهتمت صحف مصرية بنشر معلومات عن الشلولو، وهو طبق مكون من الملوخية المجففة والماء المثلج والبصل والثوم والليمون والملح، وهي أكلة صعيدية يفضل أقباط مصر تناولها في صوم السيدة العذراء.

حديث بكري عن الشلولو أعاد من جديد حديث أحد خبراء التغذية عن العلاقة القوية بين تناول طعام الشلولو ورفع مستوى المناعة في جسم الإنسان، بما يسهم في زيادة احتمالات الوقاية من فيروس كورونا.

ابشرو بالعلاج pic.twitter.com/vwfNXLF69L — N H M (@NasserIbnHamad) April 3, 2020

وفي أبريل/نيسان 2020 استضاف الإعلامي المصري محمود سعد، في برنامجه "باب الخلق" على قناة "النهار" الفضائية، رئيس قسم التثقيف الغذائي في "المعهد القومي للتغذية" في مصر مجدي نزيه الذي قال إن أكلة مصرية قديمة اسمها "الشلولو" من أكفأ مقومات المناعة ومضادات فيروس كورونا.

المش من عصر الفراعنة

أما المش المصري فهو نوع من أنواع الجبن الطري لا يصنع سوى في مصر، ويصنع بتخميره في محلول ملحي على مدار أشهر وقد تصل إلى سنوات.

وحظي المش المصري باهتمام منظمة "سلو فوود" (Slow Food) المعنية بتوثيق تراث الطعام المحلي للشعوب، إذ قالت إنه قد يكون مشابهًا للجبن الذي عثر عليه في مقبرة الأسرة الأولى للفرعون حور محب في سقارة 3200 قبل الميلاد.

ويحضر المش بوجه عام في المنزل، على الرغم من أن بعضه يباع في الأسواق المحلية، كما يستخدمه الفلاحون غذاء أساسيا، وعندما ينضج يكون لونه بنيا مصفرا ومذاقه مالحا ولاذعا.

البتاو المصري

البتاو المصري هو من أنواع الخبز الذي يُطلق عليه العيش الفلاحي، أو البتاو الصعيدي، وهذه الأسماء كلها تعبر عن نوع من أنواع الخبز يكون رقيقا جدا، ويوجد منه الجاف واللين.