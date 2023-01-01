تداولت المنصات الباكستانية عددا من الصور والفيديوهات التي توثق تجمع آلاف الطلاب في العاصمة إسلام آباد داخل أحد الملاعب الرياضية لحضور اختبار الالتحاق بشرطة العاصمة الباكستانية.

وحضر الامتحان أكثر من 30 ألف شخص أملا في الانضمام إلى قوة شرطة إسلام آباد، في حين أن عدد الوظائف الشاغرة يبلغ 1167 وظيفة فقط.

یہ ہیں نوجوانان پاکستان جو میچ دیکھنے نہیں بلکہ اسلام آباد پولیس میں بھرتی کےلیے ٹیسٹ دینے آئے ہیں#pakistan #Islamabad pic.twitter.com/NZPymmMFMq — Amjad Alam Khan (@amjadalamk) December 31, 2022

وتظهر اللقطات التي نشرها الحساب الرسمي لشرطة إسلام آباد اكتظاظ الملعب الرياضي إلى جانب جزء من أرضية الملعب بآلاف المتقدمين، بينما يؤدون الامتحان الكتابي للالتحاق بأكاديمية شرطة المدينة.

سپورٹس کمپلیکس میں منعقد ہونے والا کانسٹیبل کے لئے تحریری امتحان اختتام پذیر ہوگیا۔ آئی جی اسلام آباد ڈاکٹر اکبر ناصر خاں نے ٹیسٹ سنٹر کا دورہ کیا۔ آئی جی اسلام آباد نے گزشتہ امن عامہ اور بھرتی کےلیے جگہ مہیا کرنے پر ڈی جی پاکستان سپورٹس کمپلیکس شعیب کھوسہ کا شکریہ ادا کیا۔⬇️ pic.twitter.com/bxNH88CuVm — Islamabad Police (@ICT_Police) December 31, 2022

وغرد حساب الشرطة -أمس السبت- شاكرًا كل المتقدمين على أدائهم الامتحان بشكل مُنضبط رغم الحضور الكبير، مؤكدًا أن هذا أكبر عدد تقدم للالتحاق بأكاديمية شرطة إسلام آباد في التاريخ.

ويوجد في باكستان نحو 274 جامعة تعترف بها وزارة التعليم العالي، إلى جانب مئات الجامعات غير المعترف بها، التي تخرج الآلاف سنويا وسط نسبة نمو سكاني بلغت 1.9% سنويا.

وباكستان جمهورية إسلامية تقع في الجزء الغربي من شبه القارة الهندية، ويتألف اسمها من كلمتين فارسيتين: "باك" تعني الطهارة و"ستان" بمعنى أرض، لذا يطلق عليها "الأرض الطاهرة"، وهي الدولة النووية الإسلامية الوحيدة، واستقلت عن بريطانيا يوم 14 أغسطس/آب 1947، وهو التاريخ ذاته الذي تم فيه تقسيم شبه القارة الهندية والانفصال عن الهند.

ويبلغ عدد سكان باكستان 235 مليونا ونصف مليون نسمة (96.4% منهم مسلمون) حسب إحصاءات موسوعة "بريتانيكا" (Britannica) لعام 2022، مما يجعلها في المرتبة السادسة بين الدول من حيث عدد السكان عام 2020.