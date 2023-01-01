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مطلوب 1167 وظيفة فقط.. 30 ألفا يتقدمون للالتحاق بشرطة إسلام آباد

امتحان تحريري في المجمع الرياضي في اسلام اباد
الامتحان للالتحاق بأكاديمية الشرطة في إسلام آباد شهد حضور آلاف المتقدمين (مواقع التواصل)
1/1/2023-|آخر تحديث: 1/1/202308:14 PM (مكة المكرمة)

تداولت المنصات الباكستانية عددا من الصور والفيديوهات التي توثق تجمع آلاف الطلاب في العاصمة إسلام آباد داخل أحد الملاعب الرياضية لحضور اختبار الالتحاق بشرطة العاصمة الباكستانية.

وحضر الامتحان أكثر من 30 ألف شخص أملا في الانضمام إلى قوة شرطة إسلام آباد، في حين أن عدد الوظائف الشاغرة يبلغ 1167 وظيفة فقط.

وتظهر اللقطات التي نشرها الحساب الرسمي لشرطة إسلام آباد اكتظاظ الملعب الرياضي إلى جانب جزء من أرضية الملعب بآلاف المتقدمين، بينما يؤدون الامتحان الكتابي للالتحاق بأكاديمية شرطة المدينة.

وغرد حساب الشرطة -أمس السبت- شاكرًا كل المتقدمين على أدائهم الامتحان بشكل مُنضبط رغم الحضور الكبير، مؤكدًا أن هذا أكبر عدد تقدم للالتحاق بأكاديمية شرطة إسلام آباد في التاريخ.

ويوجد في باكستان نحو 274 جامعة تعترف بها وزارة التعليم العالي، إلى جانب مئات الجامعات غير المعترف بها، التي تخرج الآلاف سنويا وسط نسبة نمو سكاني بلغت 1.9% سنويا.

 

وباكستان جمهورية إسلامية تقع في الجزء الغربي من شبه القارة الهندية، ويتألف اسمها من كلمتين فارسيتين: "باك" تعني الطهارة و"ستان" بمعنى أرض، لذا يطلق عليها "الأرض الطاهرة"، وهي الدولة النووية الإسلامية الوحيدة، واستقلت عن بريطانيا يوم 14 أغسطس/آب 1947، وهو التاريخ ذاته الذي تم فيه تقسيم شبه القارة الهندية والانفصال عن الهند.

ويبلغ عدد سكان باكستان 235 مليونا ونصف مليون نسمة (96.4% منهم مسلمون) حسب إحصاءات موسوعة "بريتانيكا" (Britannica) لعام 2022، مما يجعلها في المرتبة السادسة بين الدول من حيث عدد السكان عام 2020.

المصدر : وكالة سند