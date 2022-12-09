تنبأ بفوز "أسود الأطلس" على إسبانيا.. هل تصدق توقعات الببغاء مع المغرب والبرتغال؟

عبر حسابه على تيك توك، توقع ببغاء، يدعى باندا، نتيجة مباريات الدور ربع النهائي لكأس العالم 2022، الذي بدأت أولى مبارياته اليوم الجمعة بين منتخبي البرازيل وكرواتيا.

وحصد الفيديو أكثر من 19 مليون مشاهدة، خلال ساعات من طرحه على المنصة، وتمنّت التعليقات صدق توقعه بفوز منتخب المغرب في مباراته المقبلة غدا السبت أمام منتخب البرتغال.

وجاءت توقعات الببغاء لمباريات دور الثمانية كالآتي:

ـ فوز البرازيل على كرواتيا، وهو ما لم يحدث حيث فازت كرواتيا بضربات الترجيح.

ـ فوز الأرجنتين على هولندا.

ـ فوز المغرب على البرتغال.

ـ فوز فرنسا على إنحلترا.

وسبق أن توقع الببغاء بشكل صحيح عددا من نتائج مباريات مونديال قطر حيث توقع فوز منتخب المغرب على بلجيكا.

كما صدقت توقعات الببغاء لنتيجة مباراة البرازيل وسويسرا في دور المجموعات.

وفي المباراة الافتتاحية صدقت توقعات زوج الباندا "سهيل" الذي أهدته الصين إلى قطر قبل أيام من انطلاق المونديال بفوز منتخب الإكوادور على نظيره القطري.

ومنذ مونديال جنوب أفريقيا عام 2010، باتت ظاهرة توقع الحيوانات لمباريات كأس العالم تميمة حظ للعديد من المنتخبات المشاركة في البطولة، عندما توقع الأخطبوط بول فوز إسبانيا بكأس العالم لأول مرة في تاريخها.

السلحفاة والسمكة

وفي مونديال البرازيل عام 2014 ظهر حيوان آخر يتوقع نتائج المباريات هو السلحفاة "كابيساو" التي توقعت فوز المكسيك على البرازيل في دور المجموعات إلا أن المباراة انتهت بالتعادل.

وفي المونديال ذاته ظهرت حيوانات أخرى تنبأت بنتائج المباريات، ومنها السمكة "بليه" التي توقعت نتائج المنتخب الإنجليزي في البطولة، ورغم ذلك لم تلق السلحفاة أو السمكة الشعبية الجارفة التي نالها الأخطبوط بول.

وفي بطولة كأس العالم التي أقيمت في روسيا 2018، اختارت اللجنة المنظمة للمونديال قطا أبيض يدعى "أخيل" للتنبؤ بنتائج مباريات المونديال.