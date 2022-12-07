احتفل مصريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالفوز التاريخي للمنتخب المغربي على إسبانيا في فوز وصفوه بـ"التاريخي" وتابعوه بشغف وحماس في المقاهي الشعبية والأماكن المخصصة لمشاهدة مباريات المونديال.

ولا يزال وسم "#المغرب_إسبانيا" ضمن الوسوم الأعلى تداولا عبر المنصات المصرية، والذي عبر من خلاله فنانون ومشاهير عن فرحتهم بالفوز التاريخي لمنتخب المغرب على المنتخب الإسباني بركلات الترجيح في مونديال قطر أمس الثلاثاء.

واعتبر مدونون عبر المنصات في مصر أن فوز المغرب وتسجيل اسمه كأول منتخب عربي يتأهل لربع نهائي كأس العالم "انتصارا تاريخيا"، وتعاملوا مع المباراة كما لو أنها إحدى أهم مباريات منتخب بلادهم.

الف مبروك لأسود الاطلسي التأهل المستحق، مع تمنياتي القلبيه بالتوفيق في القادم 👏🏻 pic.twitter.com/do5e08Ntim — Amr Diab (@amrdiab) December 6, 2022

وتفاعل الفنان المصري محمد هنيدي مع فوز المغرب قائلا "أبطال أبطال لربع النهائي، مبروك لكل الوطن العربي ومبروك لأهل المغرب، تاريخ يكتب من جديد، وكاتب التاريخ لن يجرؤ على غلق الكتاب قبل ما يكتب من جديد".

ابطاااااااال … ابطااااال … الابطال لربع النهائي. .. مبروك لكل الوطن العربي … ومبروك لكل اهل المغرب. … تاريخ بيتكتب من جديد وكاتب التاريخ لن يجرؤ على غلق الكتاب قبل ما التاريخ تكتبه من جديد pic.twitter.com/vcxElmOXOj — Mohamed Henedy (@OfficialHenedy) December 6, 2022

وقدم المغني المصري عمرو دياب التهنئة للمغرب في تغريدة عبر حسابه بتويتر قائلا "ألف مبروك لأسود الأطلس التأهل المستحق، مع تمنياتي القلبية بالتوفيق في القادم".

فرحة جماهيرية

ولم تقتصر الاحتفالات على آلاف التغريدات التي تزينت بها المنصات المصرية، بل برزت بشكل أكبر في الشوارع والميادين الرئيسية وعبر المقاهي التي امتلأت بروادها لتشجيع المنتخب المغربي أملا في فوزه.

وكانت ركلة اللاعب المغربي أشرف حكيمي الأخيرة والحاسمة بداية شرارة وفرحة عارمة في شوارع المدن والمحافظات المصرية، وسط هتافات وحماس كبير لدى الجماهير ابتهاجا بتأهل المغرب لربع نهائي كأس العالم.

ووثق رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر ردود أفعالهم العفوية بعد "الضربة القاضية" لحكيمي، واتجه آخرون إلى التدوين والتعبير عبر منصات التواصل عن مدى فرحتهم وسعادتهم بتأهل المنتخب المغربي كما لو أن الفوز "مصري خالص"، حسب تعبيرهم.

عظيم ياشعب مصر

من اجمل صفات شعب مصر هى مشاعره نحو الاشقاء

فقد احتفل مع فوذ السعوديه وامس احتفل مع المغرب

والمزيه التى ينفرد بها شعبنا هى ان اى انسان سواء عربى

او اجنبى ياتى الى مصر يشعر بالدفئ والانس وشهامة

ابناء مصر فضلا عن خفة الدم وصفاء القلوب

تعيشي يابلدى — 𝐖𝐀𝐄𝐋 𝐀𝐁𝐃𝐄𝐋𝐇𝐀𝐘🎼 (@WaelAbdelhay2) December 7, 2022

وفي السياق ذاته، قال المغرد محمد بكري في تغريدة له "فرحت بفوز المغرب كما لم أفرح من قبل، شعرت بأن هذا الفريق يلعب باسمي واسم جميع العرب، رفعتوا الراس يا المغرب".

وعبر أحد المغردين عن تعجبه من شغف المصريين لمتابعة المباراة بالقول "أول مرة من بداية المونديال أشوف القهاوي ممتلئة كأنه منتخب مصر اللي بيلعب، سألت الناس بتعجب: أنتم بتشجعوا مين؟ قالوا: المغرب طبعا، مهما عملوا فينا برضو الانتماء للعروبة والإسلام هيظل حاضر أولا".

إكتشفت بعد مباراة المغرب وأسبانيا إن الحب والإنتماء شيء نسبي. أنا فرحت وصرخت من السعادة لما المغرب صعدت. لو كان الماتش بين مصر والمغرب، كان رد الفعل بقى عكسي تماماً. إحنا مش بنتحب أو نحب في المطلق. إحنا حسب الظروف ✋ — 𝙰𝚗𝚠𝚊𝚛 𝙸𝚋𝚛𝚊𝚑𝚒𝚖 (@anwaribrahim265) December 7, 2022

وتابعت مغردة أخرى بالقول "على القهاوي الناس فرحانين كأن منتخب مصر هو اللي عمل الإنجاز مش منتخب المغرب، بجد حسبي الله في اللي كان السبب في عدم وجود منتخب مصر بكأس العالم".

وقال المغرد وائل عبد الحي في حسابه عبر تويتر "عظيم يا شعب مصر، من أجمل صفات شعب مصر هي مشاعره نحو الأشقاء، وظهر في احتفاله مع فوز السعودية سابقا، وأمس احتفل بفوز المغرب".