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شاهد- هكذا احتفل المصريون بتأهل المغرب لربع نهائي مونديال قطر 2022

المقاهي في مصر امتلأت بروادها لتشجيع المنتخب المغربي (رويترز)
7/12/2022

احتفل مصريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالفوز التاريخي للمنتخب المغربي على إسبانيا في فوز وصفوه بـ"التاريخي" وتابعوه بشغف وحماس في المقاهي الشعبية والأماكن المخصصة لمشاهدة مباريات المونديال.

ولا يزال وسم "#المغرب_إسبانيا" ضمن الوسوم الأعلى تداولا عبر المنصات المصرية، والذي عبر من خلاله فنانون ومشاهير عن فرحتهم بالفوز التاريخي لمنتخب المغرب على المنتخب الإسباني بركلات الترجيح في مونديال قطر أمس الثلاثاء.

واعتبر مدونون عبر المنصات في مصر أن فوز المغرب وتسجيل اسمه كأول منتخب عربي يتأهل لربع نهائي كأس العالم "انتصارا تاريخيا"، وتعاملوا مع المباراة كما لو أنها إحدى أهم مباريات منتخب بلادهم.

وتفاعل الفنان المصري محمد هنيدي مع فوز المغرب قائلا "أبطال أبطال لربع النهائي، مبروك لكل الوطن العربي ومبروك لأهل المغرب، تاريخ يكتب من جديد، وكاتب التاريخ لن يجرؤ على غلق الكتاب قبل ما يكتب من جديد".

وقدم المغني المصري عمرو دياب التهنئة للمغرب في تغريدة عبر حسابه بتويتر قائلا "ألف مبروك لأسود الأطلس التأهل المستحق، مع تمنياتي القلبية بالتوفيق في القادم".

فرحة جماهيرية

ولم تقتصر الاحتفالات على آلاف التغريدات التي تزينت بها المنصات المصرية، بل برزت بشكل أكبر في الشوارع والميادين الرئيسية وعبر المقاهي التي امتلأت بروادها لتشجيع المنتخب المغربي أملا في فوزه.

وكانت ركلة اللاعب المغربي أشرف حكيمي الأخيرة والحاسمة بداية شرارة وفرحة عارمة في شوارع المدن والمحافظات المصرية، وسط هتافات وحماس كبير لدى الجماهير ابتهاجا بتأهل المغرب لربع نهائي كأس العالم.

ووثق رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر ردود أفعالهم العفوية بعد "الضربة القاضية" لحكيمي، واتجه آخرون إلى التدوين والتعبير عبر منصات التواصل عن مدى فرحتهم وسعادتهم بتأهل المنتخب المغربي كما لو أن الفوز "مصري خالص"، حسب تعبيرهم.

وفي السياق ذاته، قال المغرد محمد بكري في تغريدة له "فرحت بفوز المغرب كما لم أفرح من قبل، شعرت بأن هذا الفريق يلعب باسمي واسم جميع العرب، رفعتوا الراس يا المغرب".

وعبر أحد المغردين عن تعجبه من شغف المصريين لمتابعة المباراة بالقول "أول مرة من بداية المونديال أشوف القهاوي ممتلئة كأنه منتخب مصر اللي بيلعب، سألت الناس بتعجب: أنتم بتشجعوا مين؟ قالوا: المغرب طبعا، مهما عملوا فينا برضو الانتماء للعروبة والإسلام هيظل حاضر أولا".

وتابعت مغردة أخرى بالقول "على القهاوي الناس فرحانين كأن منتخب مصر هو اللي عمل الإنجاز مش منتخب المغرب، بجد حسبي الله في اللي كان السبب في عدم وجود منتخب مصر بكأس العالم".

وقال المغرد وائل عبد الحي في حسابه عبر تويتر "عظيم يا شعب مصر، من أجمل صفات شعب مصر هي مشاعره نحو الأشقاء، وظهر في احتفاله مع فوز السعودية سابقا، وأمس احتفل بفوز المغرب".

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي + وكالة سند