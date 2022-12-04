كشفت بلدية نيويورك الأميركية عن حاجتها إلى من يشغل وظيفة مسؤول عن إحدى إداراتها المختصة بإعدام ملايين الفئران، التي تنتشر في أنحاء المدينة وضواحيها، على أن يتقاضى من يتولى هذا المنصب ما بين 120 و170 ألف دولار سنويًّا، حسبما بينت وسائل إعلام محلية.

وغرد عمدة مدينة نيويورك، إريك آدامز، عبر حسابه على تويتر قائلا: "لا يوجد شيء أكرهه أكثر من الجرذان"، مشجعًا أبناء مدينته على التقدم لتولي هذا المنصب بالعبارة الآتية: "وظيفة أحلامكم في انتظاركم".

There’s NOTHING I hate more than rats. If you have the drive, determination, and killer instinct needed to fight New York City’s relentless rat population — then your dream job awaits. Read more: https://t.co/ybNxcJeJP7 — Mayor Eric Adams (@NYCMayor) December 1, 2022

وحظي إعلانه بتفاعل واسع بين المدونين، الذين تباينت آراؤهم بين متهكم ومن يرى أن هذه الوظيفة ليست الحل للمشكلة، وفق تعبيرهم.

وعلّقت الكاتبة سمارا كوهين: "الفئران موجودة، لأن المدينة بها مشكلة القمامة والشوارع قذرة للغاية. ماذا عن إصلاح المصدر الفعلي للمشكلة، بدلاً من قتل كل الفئران الصغيرة فقط؟".

the rats are there because the city has a trash problem and the streets are very dirty. how about fixing the actual source of the issue instead of killing off all the lil rats just vibing. https://t.co/lGFOfejPTs — Samarah J. Cohen (@chatifinbklyn) December 1, 2022

في حين قالت المغردة ريبيكا باريل: "أرغب في القيام بذلك".

Honestly I would do it https://t.co/U2qNPpuc1x — ✨🌸rebecca's diary 🌸✨ (@rebecca_barel) December 1, 2022

وبسخرية، كتبت المدونة ياشار علي "لقد قلت هذا من قبل وسأقوله مرة أخرى، أنا مقتنعة بأنه يمكنني تقليل عدد الفئران بشكل كبير في مدينة نيويورك. أنا فقط بحاجة إلى مليار دولار".

I’ve said this before and I’ll say it again, I am convinced I could dramatically reduce the rat population in NYC. I just need a billion dollars. https://t.co/FjqZRNsu5n — Yashar Ali 🐘 یاشار (@yashar) December 1, 2022

this is genuinely one of the funniest tweets ive ever read. new york is such a ridiculous city. eric adams is the current ring leader of this giant circus. https://t.co/1lf4Zo0z4f — wedge antilles (@clairenelsonaz) December 2, 2022

did a cat write this job listing? https://t.co/sVrdwfiFQe — Ethan Cohen (@ethanbencohen) December 1, 2022

وأفادت وسائل إعلام أجنبيّة بأنّ من يرغب في تولي هذا المنصب عليه أن يكرس نفسه لهذه الوظيفة "على مدار الساعة وكل أيام الأسبوع بإصرار".

ومن بين الشروط التي أوردتها البلدية في إعلانها أن يكون المرشح حائزًا على درجة البكالوريوس، ويملك خبرة في تطبيق برامج "إكسل" (Excel)، و"ورد" (Word)، و"باور بوينت" (PowerPoint).