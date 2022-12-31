جنوب أفريقيا.. أمة قوس قزح

جال المسافر في حلقته بتاريخ (2022/12/31) في جنوب أفريقيا، البلد الذي له 3 عواصم و11 لغة و6 ألوان في علمه، وفيه عدد كبير من الأعراق والديانات.

وبدأ جولته من حي بوكاب الواقع على سفح جبل الطاولة في العاصمة ذات الأغلبية المسلمة، ويتميز هذا الحي بطلاء منازله بألوان زاهية في الأيام الأخيرة من شهر رمضان احتفاء بقدوم عيد الفطر المبارك، ويعد الحي من أجمل الأحياء في كيب تاون.

ومر المسافر بقلعة رأس الرجاء الصالح أقدم مبنى في جنوب أفريقيا ولم تتوقف الحياة فيه منذ 1666، وكانت القلعة بمثابة مقر للعمليات العسكرية والحكومية لعدة قرون، وقد استخدمها الاحتلال الهولندي والبريطاني، وبعد الاستقلال أصبحت مقرا رسميا لجيش جنوب أفريقيا.

وصعد إلى جبل الطاولة الذي يبلغ عمره 260 مليون سنة، وقد سمي في كتب الجغرافيا "جد الجبال"، ويطل على مدينة كيب تاون، ومن الجهة الأخرى يطل على البحر وجزيرة روبن وشبه جزيرة كيب، ويحتوي الجبل على 3 آلاف نوع من النباتات النادرة، ويعتبر أغنى منطقة بالزهور في العالم.

وزار المسافر رمال أتلانتس البيضاء التابعة للمحيط الأطلسي، وتستخدم هذه الرمال للمرح والمغامرات، إما بالتزلج عليها، أو بالدراجات النارية رباعية العجلات أو السيارات ذات الدفع الرباعي، أو القفز عليها من الأعلى.