شاهد- صياد يواجه أخطبوطا ضخما في بحر غوزيل غربي تركيا

بثت منصات تركية مشهدًا لقفز صياد في بحر بمنطقة "غوزيل باهشيه" في إزمير (غربي تركيا)، لاصطياد أخطبوط رآه على الشاطئ.

واستطاعت عدسة أحد الحاضرين توثيق لحظات اصطياد الأخطبوط، البالغ وزنه نحو 6 كيلوغرامات بيديه.

والأخطبوط هو كائن بحري من شعبة الرخويات، ومن فصيلة رأسيات الأرجل، وله العديد من الأحجام، حيث يتراوح طوله ما بين 30 و90 سنتيمترا وذلك تبعًا لنوعه، كما يتفاوت وزنه تبعًا لنوعه، حيث يتراوح ما بين 3-10 كيلوغرامات.

وحسب وسائل إعلام تركية، لاحظ الصياد الذي يُدعى سيزر يافوز وجود أخطبوط على الشاطئ في محمية "غوزيل باهشيه" للصيادين، فما كان منه إلا أن حاول مدّ يده لالتقاطه، لكن لم يفلح.

وأظهرت اللقطات المتداولة، قفز الصياد فجأة في الماء ومواجهته للأخطبوط للإمساك بيده بالرغم من وزنه.

وتمكّنت المشاهد الموثّقة من إظهار دهشة الصيادين الذين كانوا في المكان. وحظي المقطع بإعادة نشر بين المتابعين، الذين عبّروا عن دهشتهم من شجاعة الصياد.