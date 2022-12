السلطات تمكنت من إنقاذهم.. انهيار ثلجي يفسد مغامرة 10 متزلجين بالنمسا

لم تكن رحلة عدد من عشاق التزلج على الجليد في منطقة فورارلبرغ غربي النمسا ممتعة، فقد أدى انهيار ثلجي إلى طمر عدد منهم ساعات قبل أن تتمكن السلطات من إنقاذهم جميعا.

وتشير التفاصيل إلى أن الانهيار الثلجي حدث بعد ظهر أمس الأحد على ارتفاع نحو 2700 متر فوق مستوى سطح البحر، تحديدا في قرية ليخ زورز للتزلج.

وكانت الشرطة قد أعلنت بادئ الأمر أن الانهيار الثلجي "طمر 10 أشخاص"، مستندة في ذلك إلى تسجيل فيديو التقطه متزلّج.

وعقب الحادثة نشرت السلطات عدة طائرات هليكوبتر وفرق بحث من نحو 200 متطوع، فضلا عن عدة كلاب، بينما أغلقت منطقة التزلج بعد ساعتين من وقوع الحادثة.

وصباح اليوم الاثنين أعلنت السلطات العثور على جميع المتزلجين العشرة، مشيرة إلى إصابة 4 منهم بجروح، أحدهم إصابته خطيرة.

وقالت الشرطة في بيان "يمكن الافتراض أنه لم يعد هناك المزيد من المفقودين"، وأضافت في بيانها أنه "سيتم إجراء عملية بحث أمني اليوم الاثنين للحصول على توضيح نهائي".

