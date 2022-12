في خطأ بروتوكولي.. الحكومة العراقية تستقبل رئيسة وزراء إيطاليا بعلم أيرلندا

تعرّضت رئاسة الوزراء العراقية إلى موقف محرج حين ظهر علم جمهورية أيرلندا بدلا من إيطاليا، خلال مراسم استقبال رئيس الحكومة محمد شياع السوداني لنظيرته الإيطالية جورجيا ميلوني اليوم الجمعة 23 ديسمبر/كانون الأول 2022.

وأثناء استقبال ميلوني في مقر الحكومة العراقية في العاصمة بغداد، ظهر العلم الأيرلندي بألوانه الثلاثة (الأخضر والأبيض والبرتقالي) خلف رئيسة وزراء إيطاليا التي يتلون علمها بالأخضر والأبيض والأحمر، ما يعد خطأ بروتوكوليا أثار حالة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي.

Prime Minister @mohamedshia expressed appreciation to the Italian Prime Minister @GiorgiaMeloni for the Italian role in the Global Coalition Against Daesh, stressing Iraq's aspiration to enhance partnerships and expand investment with Italy and all European Union countries. pic.twitter.com/vfcMBkq0Li

— المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) December 23, 2022