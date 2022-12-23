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في خطأ بروتوكولي.. الحكومة العراقية تستقبل رئيسة وزراء إيطاليا بعلم أيرلندا

اللون الأحمر في العلم الإيطالي يشبه تماما الأحمر في العلم العراقي وليس اللون البرتقالي الموجود بعلم أيرلندا (مواقع التواصل)
23/12/2022

تعرّضت رئاسة الوزراء العراقية إلى موقف محرج حين ظهر علم جمهورية أيرلندا بدلا من إيطاليا، خلال مراسم استقبال رئيس الحكومة محمد شياع السوداني لنظيرته الإيطالية جورجيا ميلوني اليوم الجمعة 23 ديسمبر/كانون الأول 2022.

وأثناء استقبال ميلوني في مقر الحكومة العراقية في العاصمة بغداد، ظهر العلم الأيرلندي بألوانه الثلاثة (الأخضر والأبيض والبرتقالي) خلف رئيسة وزراء إيطاليا التي يتلون علمها بالأخضر والأبيض والأحمر، ما يعد خطأ بروتوكوليا أثار حالة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي.

ووفق المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، فإن "السوداني سيجري مباحثات مع الوفد الإيطالي، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون المتبادل في مختلف المجالات".

ليس الخطأ البروتوكولي الأول

وسبق للمسؤولين العراقيين الوقوع في أخطاء بروتوكولية سابقا؛ ففي أثناء مراسم تسلم الرئيس عبد اللطيف رشيد منصبه في 17 أكتوبر/تشرين الأول 2022، كسر رشيد قواعد البروتوكول بعد تخطيه السجاد الأحمر في طريقه لدخول قصر السلام ببغداد قبل أن ينبهه الضابط المسؤول.

وفي مطلع نوفمبر/تشرين الثاني 2022، تصدر الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، مواقع التواصل الاجتماعي، على خلفية خطأ بروتوكولي خلال زيارته إلى الجزائر للمشاركة في الدورة الـ31 للقمة العربية.

فخلال استقباله من قبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، استمر رشيد بالسير على السجادة الحمراء مرورا بحرس التشريفات، الذين من المفترض -وفق البروتوكولات المعمول بها دوليا- الوقوف أمامهم.

وتراجع رشيد في اللحظات الأخيرة عن السير، واصطف إلى جانب نظيره الجزائري وألقى التحية على الحرس.

وفي 14 يناير/كانون الثاني 2019، رُفعت أعلام فلسطينية في شوارع العاصمة بغداد ضمن حملة نظمتها رئاسة الجمهورية للترحيب بملك الأردن عبد الله الثاني.

ووقعت الجهة المعنية بترتيب احتفال استقبال ملك الأردن، في خطأ بروتوكولي حينما عُرض العلم الفلسطيني عبر شاشات عملاقة في شوارع بغداد ظنا منها أنه العلم الأردني قبل أن يتم تدارك الخطأ لاحقا، ويتم وضع العلم الأردني إلى جانب العلم العراقي في الشاشات.

المصدر : الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي