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لأول مرة بدولة عربية.. فرقة أوركسترا الفيلهارمونية تعزف السلام الإسرائيلي في حفل بالإمارات

فرقة أوركسترا إسرائيل الفيلهارمونية تعزف في حفل بالإمارات (من حساب سفارة الإمارات بإسرائيل على تويتر)
22/12/2022-|آخر تحديث: 22/12/202202:02 PM (مكة المكرمة)

في مشهد وُصف بـ "التاريخي" أقيم حفل غنائي لأوركسترا إسرائيل الفيلهارمونية في العاصمة الإماراتية أبوظبي لأول مرة في دولة عربية، وعُزف النشيد الإسرائيلي بحضور مسؤولين إماراتيين وإسرائيليين.

واحتفت حسابات إسرائيلية بالحفل، وقال المتحدث باسم رئيس الحكومة "أوفير جندلمان" مُعلقا على مقطع فيديو لعزف الأوركسترا الإسرائيلية "الأوركسترا الفيلهارمونية الإسرائيلية عزفت (الثلاثاء) نشيدنا الوطني (هاتكفاه) في أبوظبي بحضور زوجة الرئيس إسحاق هرتسوغ".

وأضاف "هذه هي المرة الأولى التي تعزف فيها هذه الأوركسترا في بلد عربي منذ تأسيس إسرائيل، هذا رمز آخر للصداقة بين البلدين".

ونشر حساب مكتب وزير الخارجية الإماراتي الرسمي -على تويتر- صوراً للحفل ومشاركة الوزير عبد الله بن زايد وزوجة الرئيس الإسرائيلي لحفل الأوركسترا ووصفه بـ "الحفل التاريخي".

وعلّق حساب "إسرائيل بالعربية" على تغريدة مكتب وزير الخارجية الإسرائيلي، قائلا "مشهد تاريخي بحق لأول مرة تعزف الفرقة الفيلهارمونية النشيد الوطني الإسرائيلي (هاتكفاه) بدولة عربية منذ عشرات السنين بحضور سيدة إسرائيل الأولى ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد في أبوظبي، في تعبير إضافي عن توثيق العلاقات بين الشعبين الإسرائيلي والإماراتي".

وذكرت وسائل إعلام إماراتية أن وزير الخارجية التقى ميشال هرتسوغ "السيدة الأولى في إسرائيل" وتطرقا إلى علاقات التعاون بين الإمارات وإسرائيل، مؤكداً لها حرص بلاده على "تعزيز الشراكة الإستراتيجية مع إسرائيل ودفع التعاون الثنائي في المجالات المختلفة قدماً بما يحقق مصالح البلدين المتبادلة ويعود بالخير على شعبيهما".

ويأتي هذا الاحتفال في الوقت الذي أعلن فيه السفير الإسرائيلي لدى الإمارات أمير حايك عن وصول التجارة الثنائية للبضائع بين الإمارات وإسرائيل إلى رقم قياسي جديد بعد الأشهر الـ 11 من عام 2022، حيث وصلت إلى أكثر من مليارين و350 ألف دولار أميركي باستثناء البرمجيات.

وقال حايك -في تغريدة عبر حسابه على تويتر- إن هذا الرقم يمثل زيادة قدرها 115.1% مقارنة بنفس الفترة من العام 2021، موضحا أن الإمارات تحتل الرتبة الـ 16 من بين 126 شريكا تجاريا لإسرائيل، واصفا الشراكة بينهما بـ "المعمقة".

يُشار إلى أن الإمارات والبحرين وقعتا منتصف سبتمبر/أيلول 2020 اتفاقا لتطبيع العلاقات مع إسرائيل في حفل رسمي بحديقة البيت الأبيض الأميركي برعاية الرئيس السابق دونالد ترامب.

المصدر : وكالة سند