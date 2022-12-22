لأول مرة بدولة عربية.. فرقة أوركسترا الفيلهارمونية تعزف السلام الإسرائيلي في حفل بالإمارات

في مشهد وُصف بـ "التاريخي" أقيم حفل غنائي لأوركسترا إسرائيل الفيلهارمونية في العاصمة الإماراتية أبوظبي لأول مرة في دولة عربية، وعُزف النشيد الإسرائيلي بحضور مسؤولين إماراتيين وإسرائيليين.

واحتفت حسابات إسرائيلية بالحفل، وقال المتحدث باسم رئيس الحكومة "أوفير جندلمان" مُعلقا على مقطع فيديو لعزف الأوركسترا الإسرائيلية "الأوركسترا الفيلهارمونية الإسرائيلية عزفت (الثلاثاء) نشيدنا الوطني (هاتكفاه) في أبوظبي بحضور زوجة الرئيس إسحاق هرتسوغ".

وأضاف "هذه هي المرة الأولى التي تعزف فيها هذه الأوركسترا في بلد عربي منذ تأسيس إسرائيل، هذا رمز آخر للصداقة بين البلدين".

الأوركسترا الفيلهارمونية الإسرائيلية عزفت أمس نشيدنا الوطني "هاتكفاه" (الأمل) في أبوظبي بحضور زوجة الرئيس هرتسوغ. هذه هي المرة الأولى التي تعزف فيها هذه الأوركسترا في بلد عربي منذ تأسيس إسرائيل. هذا رمز آخر للصداقة بين البلدين. 🎥الأوركسترا https://t.co/i3cmDiljDX pic.twitter.com/IJrwqBCDpj — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) December 21, 2022

ونشر حساب مكتب وزير الخارجية الإماراتي الرسمي -على تويتر- صوراً للحفل ومشاركة الوزير عبد الله بن زايد وزوجة الرئيس الإسرائيلي لحفل الأوركسترا ووصفه بـ "الحفل التاريخي".

عبد الله بن زايد والسيدة الأولى في إسرائيل يحضران الحفل التاريخي لأوركسترا إسرائيل الفيلهارمونية في أبوظبي 🇮🇱 pic.twitter.com/dst3kVAY8W — OFM (@OFMUAE) December 21, 2022

وعلّق حساب "إسرائيل بالعربية" على تغريدة مكتب وزير الخارجية الإسرائيلي، قائلا "مشهد تاريخي بحق لأول مرة تعزف الفرقة الفيلهارمونية النشيد الوطني الإسرائيلي (هاتكفاه) بدولة عربية منذ عشرات السنين بحضور سيدة إسرائيل الأولى ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد في أبوظبي، في تعبير إضافي عن توثيق العلاقات بين الشعبين الإسرائيلي والإماراتي".

مشهد تاريخي بحق. لاول مرة تعزف الفرقة الفيلهارمونية الاسرائيلية النشيد الوطني الاسرائيلي هاتكفاه بدولة عربية منذ عشرات السنين بحضور سيدة إسرائيل الاولى ووزير الخارجية الاماراتي الشيخ عبد الله بن زايد في ابو ظبي امس في تعبير اضافي عن توثيق العلاقات🕊بين الشعبين الإسرائيلي والإماراتي https://t.co/M5j0gdkOC3 — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) December 21, 2022

وذكرت وسائل إعلام إماراتية أن وزير الخارجية التقى ميشال هرتسوغ "السيدة الأولى في إسرائيل" وتطرقا إلى علاقات التعاون بين الإمارات وإسرائيل، مؤكداً لها حرص بلاده على "تعزيز الشراكة الإستراتيجية مع إسرائيل ودفع التعاون الثنائي في المجالات المختلفة قدماً بما يحقق مصالح البلدين المتبادلة ويعود بالخير على شعبيهما".

The Israel Philharmonic gala concert in Abu Dhabi. Exciting! 🇮🇱🕊️🇦🇪 pic.twitter.com/JqDGu10LwG — Ambassador Amir Hayek (@HayekAmir) December 20, 2022

ويأتي هذا الاحتفال في الوقت الذي أعلن فيه السفير الإسرائيلي لدى الإمارات أمير حايك عن وصول التجارة الثنائية للبضائع بين الإمارات وإسرائيل إلى رقم قياسي جديد بعد الأشهر الـ 11 من عام 2022، حيث وصلت إلى أكثر من مليارين و350 ألف دولار أميركي باستثناء البرمجيات.

وقال حايك -في تغريدة عبر حسابه على تويتر- إن هذا الرقم يمثل زيادة قدرها 115.1% مقارنة بنفس الفترة من العام 2021، موضحا أن الإمارات تحتل الرتبة الـ 16 من بين 126 شريكا تجاريا لإسرائيل، واصفا الشراكة بينهما بـ "المعمقة".

يُشار إلى أن الإمارات والبحرين وقعتا منتصف سبتمبر/أيلول 2020 اتفاقا لتطبيع العلاقات مع إسرائيل في حفل رسمي بحديقة البيت الأبيض الأميركي برعاية الرئيس السابق دونالد ترامب.