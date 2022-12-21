زوكربيرغ: منشور ميسي متوجا بكأس العالم الأكثر إعجابا في تاريخ إنستغرام

قال الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا" مارك زوكربيرغ في منشور عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي، مساء أمس الثلاثاء، إن منشور النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وهو يرفع كأس العالم يعدّ الأكثر إعجابا في تاريخ إنستغرام.

وحصل منشور ميسي على أكثر من 68 مليونا و290 ألف علامة إعجاب في إنستغرام وأكثر من مليون و800 ألف تعليق، وبذلك، يتفوق المنشور على صورة البيضة الشهيرة، التي حصدت نحو 56 مليون إعجاب، منذ نشرها للمرة الأولى في يناير/كانون الثاني 2019.

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وقال زوكربيرغ في منشور عبر حسابه بفيسبوك: "منشور ليونيل ميسي في كأس العالم هو الآن الأكثر إعجابا في تاريخ إنستغرام". وأضاف "كما حقق واتساب رقما قياسيا 25 مليون رسالة في الثانية خلال النهائي".

ملايين الإعجابات

ومنذ إحرازه الكأس، يواصل نجم المنتخب الأرجنتيني تحقيق أرقام قياسية على إنستغرام، حيث حظيت صوره بملايين الإعجابات في وقت قصير.

والليلة الماضية نشر ليونيل ميسي مقطع فيديو عبر حسابه في إنستغرام، حول مسيرته في كرة القدم منذ نحو 30 عاما، والتي بدأها في عام 1993.

ويظهر المقطع مراحل حياة ميسي الكروية والذي علق عليه قائلا "من غراندولي (نادي كرة قدم أرجنتيني) إلى كأس العالم في قطر، مر ما يقرب من 30 عاما. لقد مر ما يقرب من 3 عقود منحتني فيها الكرة الكثير من الأفراح وكذلك بعض الحزن".

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إلى روح مارادونا

وأهدى ميسي، كأس العالم التي فاز بها ورفاقه في قطر، إلى روح الأسطورة الأرجنتيني الراحل دييغو مارادونا قائلا "إنها للذي شجعنا من السماء"، وإلى كل الذين دعموا المنتخب خلال رحلته في البحث عن اللقب الذي كان غائبا منذ أكثر من 3 عقود.

وقال "هذه الكأس التي فزنا بها تنتمي أيضا إلى كل أولئك الذين لم يفوزوا بها في نهائيات كأس العالم السابقة التي لعبناها، كما حدث في 2014 في البرازيل، حيث استحقها الجميع لقتالهم حتى النهاية".

وأضاف "لطالما حلمت بأن أكون بطلا للعالم ولم أرغب في التوقف عن المحاولة، حتى مع العلم أن ذلك قد لا يحدث أبدا".

وأكد أنه "في كثير من الأحيان يكون الفشل جزءا من الرحلة والتعلم، ودون خيبة أمل من المستحيل أن يأتي النجاح".