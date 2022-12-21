أعرب عن كرهه لها.. صحفي بريطاني في مرمى الانتقادات بسبب مقال ضد ميغان ماركل

يواجه الصحفي البريطاني جيريمي كلاركسون، مقدم برنامج "توب غير" (Top Gear) سابقا، وابلا من الشكاوى بسبب مقال قال فيه إنه "يكره" ميغان ماركل زوجة الأمير هاري.

وأثار المقال عاصفة من الجدل والاستنكار بين شخصيات عامة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان كلاركسون كتب مقالا في صحيفة "ذا صن" (The Sun) البريطانية الجمعة، أكد فيه أنه يكره ماركل، وقال إنه يحلم باليوم الذي تجبر فيه ميغان على السير عارية في شوارع كل مدينة في بريطانيا بينما تهتف الجماهير في وجهها "يا للعار" (..).

وبرر المقدم المثير للجدل البالغ 62 عاما، كلامه هذا قائلا إنه مستوحى من أحد مشاهد المسلسل التلفزيوني "لعبة العروش" (Game of Thrones).

وكتب كلاركسون عبر تويتر "في مقالة كتبتها عن ميغان، استندت إلى اقتباس أبله من مشهد في مسلسل "لعبة العروش" وقد كان لذلك أثر سلبي على عدد كبير من الناس".

وأضاف "أشعر بالرعب لأني سبّبت الكثير من الأذى وسأكون أكثر حذرا في المستقبل".

The Sun has removed a controversial column on Meghan Markle written by former Top Gear presenter, Jeremy Clarkson after widespread backlash https://t.co/4gfRtYdffg — The Independent (@Independent) December 19, 2022

وقالت منظمة المعايير الصحفية المستقلة في المملكة المتحدة (Ipso) إنها تلقت أكثر من 12 ألف شكوى بشأن المقال حتى الساعة الخامسة من عصر الاثنين بتوقيت غرينتش، وهو ما يقارب العدد الإجمالي الذي تلقته في عام 2021.

وكُتب المقال، الذي سُحب لاحقا من موقع "ذا صن" الإلكتروني، ردا على المسلسل الوثائقي الأخير للزوجين على منصة "نتفليكس" (Netflix) بعنوان "هاري وميغان" (Harry & Meghan).

British broadcaster Jeremy Clarkson says he is "horrified for causing so much hurt" in a column he wrote about Meghan Markle. The former Top Gear host has not apologised for his remarks. @Brett_McLeod #9News pic.twitter.com/9tRIFYuebJ — 9News Australia (@9NewsAUS) December 20, 2022

وفي هذا الوثائقي، يتهم هاري وميغان الصحافة الشعبية البريطانية بالعنصرية وبمحاولة "تدمير" ميغان، محمّلَين إياها المسؤولية في الإجهاض التلقائي الذي تعرضت له بسبب الحملة المركزة التي شنت ضدها.

وحذر رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الشخصيات العامة من أن "اختيار المفردات أمر مهم"، بينما قالت ابنة كلاركسون، إميلي، في منشور على الإنترنت إنها "ضد كل ما كتبه" والدها.

‘Top Gear’ star Jeremy Clarkson is taking to social media to apologize for an article he wrote for about his "hatred" of Meghan Markle https://t.co/e34RGPhLFZ — TV Insider (@TVInsider) December 20, 2022

من بين الأسماء البارزة التي انتقدت كلاركسون على مقالته، الوزيرة الأولى في أسكتلندا نيكولا ستورجون، والمؤلف فيليب بولمان ورئيس بلدية لندن صادق خان.

رفض وتوضيح

يشار إلى أن الأمير هاري وزوجته رفضا قبل 10 أيام انتقادات لمسلسل وثائقي عن حياتهما، وذلك في بيان أصدره المتحدث باسمهما قال فيه إن الزوجين لم يذكرا أبدا أن الخصوصية كانت سببا للتخلي عن واجباتهما الملكية.

وأضاف البيان أنهما "اختارا مشاركة قصتهما، بشروطهما، ومع ذلك اختلقت الصحف الشعبية رواية خاطئة تماما تخرق قواعد التغطية الصحفية والرأي العام".

وقال البيان إن هاري وميغان لم يذكرا الخصوصية كسبب عند التنازل عن الواجبات الملكية في يناير/كانون الثاني 2020 وأبديا رغبتهما في مواصلة أدوارهما وواجباتهما العامة.

ويكشف الأمير هاري وزوجته ميغان في المسلسل الوثائقي ما وصفاه بأنه "الحقيقة"، من لقائهما عبر إنستغرام ثم قصة حبهما تحت أعين صيادي صور المشاهير (الباباراتزي)، لكنّ الأهم أنهما يردان من خلال حلقاته على الصحف الشعبية البريطانية، متهمين إياها بتدميرهما كما فعلت مع الأميرة الراحلة ديانا.

فبعد أعوام على انسحابهما المدوي من العائلة الملكية البريطانية، أعاد مسلسل "هاري آند ميغان" إلى الواجهة أزمة الزوجين مع العائلة التي اتهما بعض أفرادها بالعنصرية وبعدم احتضان الممثلة الأميركية.