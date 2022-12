أعرب عن كرهه لها.. صحفي بريطاني في مرمى الانتقادات بسبب مقال ضد ميغان ماركل

يواجه الصحفي البريطاني جيريمي كلاركسون، مقدم برنامج "توب غير" (Top Gear) سابقا، وابلا من الشكاوى بسبب مقال قال فيه إنه "يكره" ميغان ماركل زوجة الأمير هاري.

وأثار المقال عاصفة من الجدل والاستنكار بين شخصيات عامة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان كلاركسون كتب مقالا في صحيفة "ذا صن" (The Sun) البريطانية الجمعة، أكد فيه أنه يكره ماركل، وقال إنه يحلم باليوم الذي تجبر فيه ميغان على السير عارية في شوارع كل مدينة في بريطانيا بينما تهتف الجماهير في وجهها "يا للعار" (..).

وبرر المقدم المثير للجدل البالغ 62 عاما، كلامه هذا قائلا إنه مستوحى من أحد مشاهد المسلسل التلفزيوني "لعبة العروش" (Game of Thrones).

وكتب كلاركسون عبر تويتر "في مقالة كتبتها عن ميغان، استندت إلى اقتباس أبله من مشهد في مسلسل "لعبة العروش" وقد كان لذلك أثر سلبي على عدد كبير من الناس".

وأضاف "أشعر بالرعب لأني سبّبت الكثير من الأذى وسأكون أكثر حذرا في المستقبل".

The Sun has removed a controversial column on Meghan Markle written by former Top Gear presenter, Jeremy Clarkson after widespread backlash https://t.co/4gfRtYdffg

وقالت منظمة المعايير الصحفية المستقلة في المملكة المتحدة (Ipso) إنها تلقت أكثر من 12 ألف شكوى بشأن المقال حتى الساعة الخامسة من عصر الاثنين بتوقيت غرينتش، وهو ما يقارب العدد الإجمالي الذي تلقته في عام 2021.

وكُتب المقال، الذي سُحب لاحقا من موقع "ذا صن" الإلكتروني، ردا على المسلسل الوثائقي الأخير للزوجين على منصة "نتفليكس" (Netflix) بعنوان "هاري وميغان" (Harry & Meghan).

British broadcaster Jeremy Clarkson says he is "horrified for causing so much hurt" in a column he wrote about Meghan Markle.

The former Top Gear host has not apologised for his remarks. @Brett_McLeod #9News pic.twitter.com/9tRIFYuebJ

— 9News Australia (@9NewsAUS) December 20, 2022